

محمود عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 22:10

المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية









إضطراب "الفيسبوكسيا" Faceboxia Disorder

بقلم: د. محمود محمد سيد عبدالله

(أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد بتربية أسيوط - مصر)



هو اضطراب صنعته من خيالي - ولكنه قد يكون موجودت في الواقع..وقد يثبت علماء النفس يوما وجود مثل هذا الإضطراب الذي رأيت أعراضه فعلا لدى بعض من يستحدمون وسيلة التواصل الإجتماعي تلك..ومصطلحي الجديد يعبرعن إضطراب حديث النشأة انتشر مع تزايد استخدام تطبيق "الفيسبوك" في حياتنا..ويتحد أحيانا مع حالات مرضية أخرى معروفة مثل "النرجسية" و"جنون العظمة" و"الهيستريا" و"السادية" و"الهوس الجنسي" و"الخيالات"..وأحد مظاهره المهمة الإدمان الشديد للفيسبوك وقضاء الفرد لأوقات طويلة جدا على التطبيق..وهذا يتضمن شعوره "الزائف" بأن الفيسبوك هو عالمه وحده لا يجب أن ينازعه عليه أحد..أضف إلى ذلك أن مريض "الفيسبوكسيا" يمارس الحيل الدفاعية المختلفة - خاصة الإسقاط - ويفرغ مشاعره السلبية والعدوانية (من نقص وغيرة وحقد وحسد...الخ) من خلال تطبيق الفيسبوك..وأهم أعراض هذا الإضطراب:

1- الأسلوب المتعالي (المنفوخ) في الكتابة والتسفيه من الآخرين والسخرية الشديدة منهم والنقد اللاذع لكل شيء لا يعجبه..

2- مراقبة صفحات الآخرين باستمرار والتجسس عليهم للرد على كل صغيرة وكبيرة (بغض النظر عن مدى صلته بالأمر المطروح)..

3- الإحساس بأنه المقصود من وراء كل ما يكتبه الآخرون (اللي على راسه بطحه.....) وكل ردوده تؤكد أن ما يقال عنه صحيح تماما - وإلا فلماذا يرد من الأساس؟!

4- الإستخدام (الشاذ) و المبالغ فيه لعلامات الترقيم (والأقواس) - خاصة في الردح وتلقيح الكلام..

5- التعليق على أي شيء ينشره أعداؤه أو كل من يختلف معهم - مهما كان إيجابيا أو مفيدا..

6- شعوره المرضي بأنه من حقه الهجوم على الآخرين وتجريحهم دون أن يستخدموا حقهم في الرد..

7- إنشاء حسابات أخرى وهمية - فقد يقوم الذكر مثلا بإنشاء حساب باسم أنثى ويضع صورا خليعة..وقد يرتبط هذا بإضطرابات الهوية!

8- السلوك الشاذ في استخدام الفيسبوك - خاصة عندما يصل الأمر إلى حث الآخرين على التعليق والتصفيق له والسخرية من الآخرين!

9- التركيز دائما على الأخطاء اللغوية (الإملائية..النحوية..الخ) لدى الآخرين بطريقة تنم عن السطحية والتفكير الشاذ والجمود وعدم الإعتراف بالأخطاء العفوية التي قد تترتب على استخدام لوحة المفاتيح (مثل إبدال حرف مكان حرف أو نسيان الهمزات)..

10- فرض الرأي وعدم تقدير وجهات النظر الأخرى المختلفة مما يجعله في حالة صراع مستمر مع الجميع!

11- التفاهة والتصرفات الطفولية والصبيانية الواضحة (مين علق على مين؟ ومين عمل لايك لفلان؟ ومين شير بوست لعلان؟)

12- الأسلوب الهجومي الشاذ الي يتسم بسوء الخلق وسلاطة اللسان والضغط على الآخرين!

13- تقليد الآخرين في أشياء كثيرة - حتى في طريقة كتابة العناوين - وإتهامه الدائم للآخرين بتقليده..

14- متابعة الفضائح ونشرها وإفشاء الأسرار وفضح كل من يختلف معه - حتى لو أدى الأمر إلى تشويه صورة المؤسسة التي يعمل بها وينتمي إليها..

15- التقرب من السلطة وعدم قدرته على مهاجمة كل من يتمتع بعلاقات ونفوذ (خاصة مع الجهات الأمنية) - مهما بلغت أخطاؤهم الإملائية والنحوية والفكرية في كتاباتهم على الفيسبوك! ولا يجرؤ حتى على مجرد التلميح (خاصة مع هؤلاء الذين تربطه بهم المصالح)..

16- المبالغة الشديدة في كل شيء واختلاق القصص والحكايات والمواقف التي تدعم رأيه - مما يجعله في حالة تناقض شديد جدا يلمسها كل من يتابع منشوراته!

17- تتميز منشوراته "بجر الشكل" لأنه لا يشعر بالأمن النفسي ، وبالتالي لا يقدر على العيش بدون مشاحنات وصراعات مع الآخرين..فهذه الشخصية - كما يصفها البعض - "تتغذى على المشكلات والصراعات"..ودائما ما تسمع الآخرين يعلقون على تصرفاته قائلين: "طيب وهو ماله؟؟ ده عاوزله فريق كامل من الأطباء النفسيين علشان يعالج حالته المستعصية دي!"

18- تصيد الأخطاء والزلات للآخرين واتهامهم باستمرار بالخلل النفسي أو الإدمان (وهذا "إسقاط" نفسي بكل تأكيد)..

عافانا الله وإياكم من كل اضطراب ومرض...