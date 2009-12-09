

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 14:37

المحور: الادب والفن









هناك ولدتُ أنا،

حيث تنْشقُ انحداراً،

تَجرِفُ المياه

شهادات الزور وقشور البيوض الفاسدة

وتبقي ما يمضي بحثاً.

كلُ ما يميزه، كان،

من نوع الضواحي المديدة،

كما ملاك متأمل

مغطى بملاءة بيضاء،

وأكثر قرباً،

مما لا يُسمح النظر إليه.

حاولوا كثيراً

أن لا يستحيل إلى طيف عذب.

عيناه كانتا،

مغطاةً بخرقة سوداء تماماً،

لكنهم في كل مرة

عجزوا تباعاً،

سرقة ما كان يراه.