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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع





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ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 16:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية
لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
المائدة المستديرة المكانية وعلى الهواء


قد يستغرب القارئ لأول وهلة ؛ وسرعان ما يرى الغاية والوسيلة والسبب ؛ وستكون الندوة مفتوحة ورحلة زمنية ؛ عبر الثورة التقنية والاستفادة كونها جعلت العالم قرية قريبة الوصول والتواصل ؛ وسوف ننقلكم في رحلة ثقافية مع الاسس والقياسات لإحكام القوانين منذ الثلاثينات
ومع أحكام الدستور وإلزاميتها ؛ وكيفية التوسل بآليتها وصولا للحقوق عير مضامين ما تقدم ؛ وتوسل القضاء بها جميعا ؛ وليس من إجراء او تشريع ليس له حلا بالدستور.

والمسألة اللازمكانية ؛ حيث ستكون ندوة يستطيع أي عراقي الوصول لها بالنت ؛ وستبقى في موقعها متى شاء أحدا متابعتها ؛ وستكون الرحلة ثقافة دستورية ومعلوماتية مفيدة ودقيقة .
والان نثبت تعاميم الاول وضغنا مواضيع البحث للندوة ؛ وستكون الندوة مدعمة بالوثائق
والتعاميم هي

تعميم اولي لاقامة ندوة موقعية للمائدة المستديرة وتحديد مواضيعها
تحية طيبة ( المائدة المستديرة على الارض والهواء ؛ ونتمنى مشاركة الجميع وهي قضاياهم
سنعتمد المواضيع ادناه لاول مائدة مستديرة على الارض ثم نقدمها للمشاركة على الهواء
وعنوان شامل يبحث عن الفقر وعن جميع شرائح المجتمع
مواطن- موظف – متقاعد )
إضافة للتنمية الشاملة وتجارب الشعوب
https://basrahonline.wordpress.com/
التعميم الثاني لاقامة ندوة
عامةللمائدة المستديرة
اللازمكانية تمتد لاسس
تشريعات القوانين العراقية منذ ثلاثينات القرن الماضي والدستور لتغطي الجميع بمعارفها





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محمد صبيح البلادي

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع