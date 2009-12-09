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رادود للبيع


محمد الرديني
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 09:25
المحور: كتابات ساخرة
    


هاتفني ايو الطيب امس وشعرت من نبرات صوته انه يكاد ان يطير فرحا.
-انا في بغداد الان
-وماذا تفعل هناك يامغفل.-
-انها مفاجأة لاتخطر على البال.
-كيف؟
- ساصبح "رادود".
-نعم؟؟
-لاتتعجب فقد قرأت اعلانا في احدى الصحف عن افتتاح معهد يطلبون فيه طلاب للتدريب على القراءة في المأتم ويتخرجوا "رواديد".
-ما افتهمت.
-بعد شهرين اصبح رادود وسأمزق شهادة الهندسة الفيزيائية التي لم تفتح لي ولا "طاكة" فرج.
-شارب شي ابو الطيب.
-لا والله اكلمك الان من ساحة المعهد بعد استمعت الى المحاضرة الاولى.
-وقبلوك بدون شروط؟.
-اثناء المقابلة عرفوا اني كنت اغني في الحفلات الخاصة واجيد بعض اغاني المطربين الكبار مثل جبار عكار وداخل حسن وعبد الله رويشد فقبلوني بسرعة طبعا بعد ان دفعت رسوم التسجيل.
-وكم كانت الرسوم ياحبة عيني؟
-بسيطة 5 دفاتر في القسط الاول و5 اخرى قبل التخرج بايام.
-مبروك عليك.
-شكرا، اني سعيد جدا فقد علمت ان وظيفة الرادود فيها مكسب كبير.
- واكيد راح يسموك الرادود ابو الطيب.
-لا، بصراحة راح اغيّر الاسم .
-شنو الاسم يابه؟.
-القارىء الشيخ ابو عبد الله السرحاوي.
-لماذا السرحاوي؟.
-اسم غريب يثير فضول الناس.
-بالتوفيق.
- دقيقة قبل ما تروح اريد اسمعك مكالمة بين رادود والآخر مواطن عراقي وكنت شاهدا عليها... اسمع:
الو حجي باسم ؟
الرادود: اي ، تفضل مولانا
حجي اني حجي علي من الديوانية واريد اسوي مجلس حسيني واتمنى تجي تقره بيه.
الرادود: اي مولانا تدلل .. احنة خدام الحسين .. بخدمتك .. شوكت تريدني اني حاضر.
حجي علي:مأجوووور حجي .. الله يحفظك ويكثر من امثالك .. بس شلون .. موضوع الاجور ... الفلوس .. انة رجال على كد حالي ..
الرادود: مولانا .. اهم شي خدمة الحسين .. ولا يهمك .. بس حضرلي اربع دفاتر اذا تريدني ليلة وحدة ..
اربع دفاتر شني عمي ؟ ما اعرف بالدفاتر.
الرادود: مولانا اربعين الف دولار .. اربعميت ورقة خضرة؟ ..
حجي علي: حجي لو تبيعني بالسوك انا وبيتي وعيالي مانجيب هذا المبلغ ،راح اشوف رادود على كد حالي واذا ماكو نقرأ القرآن بس... في امان الله حجي.. بس عندي حجاية اخيرة بوية .. حجي باسم على كيفك .. جا لو ناطين الاربع دفاتر للشمر .. جا ما كتل الحسين.
فاصل عدواني: احدى المعلمات طلبت من طالباتها ان يكتبن موضوع انشائي بعنوان( تكلمي عن فاجعة الزهراء حين عصروها بين الباب والحائط).
الله اكبر غدا سنصعد الى المريخ.





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محمد الرديني

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