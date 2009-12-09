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القصيدة التائهة


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 19:30
المحور: الادب والفن
    


هنا القصيدة تبحث عن عنوانها
في موطن الرياح‚
تزحف مع ثمرة أنينها‚
تبحث عن غيث ضنين‚
عن شوق من فطير الإغماءة
وعلى شفتيها برتقالة
مستقلة
عن حوض الجفاف
ناقوس الرمال
وتلال الشمع.............

سنكون اثنين في بؤس المقاهي
والنكهة الجوفاء‚
فعانقيني سيدتي
لنصوم في برهة طليقة
من معدن الخمول
لنموت مرتين
في لذة الانفصام
يمر حزن الليلك
المتعطش
وبراعم الأكواخ
والوقت بثوب أحزان الأطفال
والأيتام الجريحة في النفس.......
انتظريني
ساعة الرحيل
واكتبي
على جبيني
سيرة حلم
سينجلي
في الفضاء المجهول
انتظريني
في أبعاد ليلي
على حنة الأشواق..........
حدثيني
عن الزمن الباقي
و ناوليني
تذكرة الوصول
سيأتي ليل النهر
بكفه على الأبراج
ستأتي الحروف
السابحة في تعرية الموت
والمرآة المنكسرة على الجفن
بأشواق ليلى
وروح عدن
ومجدلية التراب............
ذ أحمد بياض / المغرب/





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بياض أحمد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - القصيدة التائهة