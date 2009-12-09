

محمد عبعوب

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 20:12

المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات









تبتدئ نظرية الفوضى (الكايوس) التي تناولها المؤلف "جايمس غيليك" في كتابه القيّم "نظرية الفوضى .. علم اللامتوقع" الذي نشرت ترجمته الى العربية دار الساقي عام 2008، تبتدئ من الحدود التي توقف عندها العلم التقليدي وعجز عن تفسير عديد الظواهر الكونية. حيث وقف العلماء الذي انكبوا منذ فترة مبكرة من التاريخ على حل الغاز الكون، عاجزين عن فهم ظاهرة الاضطراب مثل تقلبات المناخ والأنواع الحية وأعداها والتذبذب في عمل القلب والدماغ وعديد الظواهر الغامضة التي صادفتهم في أعمالهم، ابتداء من حركة المجرات وانتهاء بعلم الذرة .



ومنذ سبعينات القرن الماضي التفت ثلة من علماء أوروبا وأمريكا الذين اشتهروا بذكائهم وغرابة أطوارهم وخبراتهم، الى دراسة ظاهرة الاضطراب وفوضاه في الكون وحل ألغازها وإخضاعها لنوع من الدراسة والإحاطة بها والإمساك بخيوطها، وضمت تلك الثلة علماء في مجالات الفيزياء والرياضيات والبيولوجيا والكيمياء. لقد عثر اختصاصيو الفيزيولوجيا (علم وظائف أعضاء الجسم) على درجة هائلة من التناسق في الاضطراب الذي يصيب قلب الإنسان ويوقف عمله على نحو مفاجئ ينتهي بموته ، ودرس اختصاصيو البيئة التقلب في أعداد الفراش الغجري وأثاروا ما يعرف بمفهوم أثر رفة جناح الفراشة، وغاص الاقتصاديون رجوعا في تاريخ أسعار الأسهم وأخضعوها لنمط جديد من التحليل.. لقد انتجت تلك البحوث رؤى جديدة دلت على إمكان تغيير النظرة الى العلم الطبيعي، بما في ذلك الغيوم و بروقها والشبكات المتداخلة من الشعيرات الدموية في الكائن الحي الى تجمعات النجوم والمجرات.



يسرد الكتاب؛ وعلى مدى فصوله التي تتناول تطور هذه النظرية ومجالات بحثها، أسماءً لألمع العلماء الذين تركوا بصماتهم واضحة في نشوء وانتشار هذه النظرية التي تؤسس لثورة جديدة في مجال العلوم تتجاوز ثورتي النسبية والكمومية، وتبدد حتميتهما بتميزها بتناول مثيرٍ ومدهش للعالم المباشر الذي نراه و نحسه. من أبرز هؤلاء العلماء إدوارد لورنز صاحب وجهة نظر اثر رفة جناح فراشة، و ميتشل فايينبوم واضع النظرية الشاملة التي استلهم فكرتها من تحليله لقطعة موسيقية للموسيقار الألماني غوستاف ماهلر ، كما عرف بمقولته المشهورة التي تعكس حالة قلق نادرة في حدتها لدى العلماء بقوله "إن يوم من 24 ساعة يضيق تماما بمن يريد أن يفكر"، وتوماس كوهن الذي سدد ضربة قوية للمفهوم التقليدي للعلم وفجر ثورة علم اللاتوقع "الكايوس" بمقال مثير نشره عام 1962 أشعل جدالا لم يخمد، منتجا اعترافا عالميا بهذا العلم ، و عالم الرياضيات ستيفن سمييل واضع نظرية حدوة الحصان التي تعبر عن النظم الديناميكية العشوائية والمشهور بمعارضته لحرب أمريكا في فيتنام، و جايمس يورك المعروف بأنه أعطى لنظرية الفوضى اسم الكايوس والذي أسهم في تطور لافت في مجال نظرية الكايوس المتعلق بالأيكولوجيا ، وو ديفيد رييال، روررت ستيتسون شو وماندل بورت، وغيرهم من طليعة علمية نادرة في عطائها وغريبة في أطوار أعضائها وذكائهم الذي انتج لنا هذه الثورة .



وكما تقول دار الساقي في تقديمها لهذا الكتاب، فإن القارئ بعد قراءة هذا الكتاب -المثير للتفكير- لن ينظر الى العالم بالطريقة التي اعتاد أن يراه فيها من قبل .. فبادر أيها القارئ العزيز، وخاصة ممن له قاعدة معرفية بعلم الرياضيات، الى إضافة رؤية جديدة للعالم من خلال هذا المؤلف، تعطيك صورة أوضح ومثيرة للعلم والعالم مغايرة لما تعودت عليه..