

عائشة التاج

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 16:24

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









حب الذات



لربما كانت أقوى طاقة في هذه الحياة هي طاقة الحب . في لحظات الحب الكبرى يبدع الإنسان الأشياء الكبرى والعظيمة ، يتحول ،يتطور ،يكبر ،ينمو ويونع اخضرارا ,,,,فيبث حواليه مشاعر راقية تنثر الدفء و كل عناصر المحبة بمكوناتها اللامتناهية ,,,

عندما ينتشر الحب الأصيل بين الناس تصبح الحياة أحلى وأكثر خصوبة ودفئا , فتصبح الحياة ذات نكهة ومعنى ,,,,

وما أعنيه بالحب الأصيل حو الحب الصافي خارج منطق المصالح الضيقة والبسيطة جدا جدا , الجب الذي يرفع إنسانيتنا لما هو أعلى وأرقى وأنبل , علما أن للمصالح معاني مباشرة وقد تكون سلبية كما أسلفنا وأخرى إيجابية

وحتى نكون قادرين على أعطاء الحب البناء للآخرين علينا أن نحب أنفسنا أولا ,لاعيب في ذلك , الأنانية ليست بالضرورة سلبية إذا كانت مدخلا لأفادة الآخرين , المصالح ليست سلبية إذا كانت مشتركة ويعود نفعها على الآخرين أبضا ,

ومتى أحببنا أنفسنا كنا قادرين على حب الآخرين ,

لماذا تستحق أن تحب نفسك :

أحب نفسك لأنك مخلوق فريد من نوعه .نسخة أصيلة في هذا الكون ,لامثيل لها ,,,

مليئة بالمكونات الرائعة والمدهشة المنصهرة في كينونة مذهلة تستحق كل التقدير والإعجاب والحب ,

عندما ندرك من نحن حقيقة سنحب أنفسنا ونحب من هم حوالينا بدون قيد أو شرط ,

وكلما اتسعت مدارات المحبة تماسكت المجتمعات ,وكلما تعمق التماسك المجتمعي تقلصت الأحقاد والكراهية والغل

وآنئذ سيختفي العنف أو ينحذر لمستواه الأدنى ,,,,,,

أحب نفسك :

أحب نفسك جيدا وعميقا وهبها ما تحتاجه وما تريده كي تهبك ما تستحقه من مكنونات ,,,,,

هناك حقيقة ساطعة : لن تحب الآخرين إذا لم تحب نفسك بكل صدق وعمق وإخلاص

أحب جسدك ومتعه تغذية ونظافة وكساء جميلا ورياضة تنميه وتقويه وكل ما يصب في اتجاه الصحة السليمة ,

أحب نفسك ومتعها بجاجياتها الضرورية البسيطة منها والمركبة حسب السياقات والظروف النفسية والاجتماعية .

أحب عقلك وغذيه بالمعارف الفكرية يوميا كي يكون بوصلتك في حياة معقدة فالعقل أغلى كنز بحوزة الإنسان وهدر مكوناته هو هدر لأنفس ما نملك .

أحب روحك وأطلق عنانها صوب السماء لعلها تقتات من معين الروحانيات الصافية وتجعل منك ذلك القبس من نور القوة الكونية المترابط بما سواه بسلاسة طبيعية منسابة ,

من الطبيعي أن توفقنا في تحقيق هكذا مسارات سيجعل منا كائنات قادرة على ضخ طاقة الحب وتوسيع مداراتها في زمن هو أكثر حاجة إليها ,

هذا هو السلاح الأكثر نجاعة ضد مد الكراهية الذي يحاصرنا من كل جانب ,

الحب هو نقيض الكراهية وبالحب تنتعش القلوب شيئا فشيئا فتسترجع إنسانيتها المهدورة غلا وحقدتا وعنفا بالألوان ,



فلنكن قبس النور القادر على هزم الظلام ,

النور هو الأصل وما الظلام إلا نقص أو ارتباك مرحلي في قوة النور ,

خلقنا لنحب بعضنا البعض ,

فلتحب ذواتنا الجميلة ,كي يزداد الجمال حوالينا ,

حب الذات هو العتبة لدخول عوالم حب الآخرين بكل سمو ورفعة ورقي ,





