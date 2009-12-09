أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عائشة التاج - حب الذات .





اخر الافلام











المزيد.....

حب الذات .


عائشة التاج
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 16:24
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


حب الذات

لربما كانت أقوى طاقة في هذه الحياة هي طاقة الحب . في لحظات الحب الكبرى يبدع الإنسان الأشياء الكبرى والعظيمة ، يتحول ،يتطور ،يكبر ،ينمو ويونع اخضرارا ,,,,فيبث حواليه مشاعر راقية تنثر الدفء و كل عناصر المحبة بمكوناتها اللامتناهية ,,,
عندما ينتشر الحب الأصيل بين الناس تصبح الحياة أحلى وأكثر خصوبة ودفئا , فتصبح الحياة ذات نكهة ومعنى ,,,,
وما أعنيه بالحب الأصيل حو الحب الصافي خارج منطق المصالح الضيقة والبسيطة جدا جدا , الجب الذي يرفع إنسانيتنا لما هو أعلى وأرقى وأنبل , علما أن للمصالح معاني مباشرة وقد تكون سلبية كما أسلفنا وأخرى إيجابية
وحتى نكون قادرين على أعطاء الحب البناء للآخرين علينا أن نحب أنفسنا أولا ,لاعيب في ذلك , الأنانية ليست بالضرورة سلبية إذا كانت مدخلا لأفادة الآخرين , المصالح ليست سلبية إذا كانت مشتركة ويعود نفعها على الآخرين أبضا ,
ومتى أحببنا أنفسنا كنا قادرين على حب الآخرين ,
لماذا تستحق أن تحب نفسك :
أحب نفسك لأنك مخلوق فريد من نوعه .نسخة أصيلة في هذا الكون ,لامثيل لها ,,,
مليئة بالمكونات الرائعة والمدهشة المنصهرة في كينونة مذهلة تستحق كل التقدير والإعجاب والحب ,
عندما ندرك من نحن حقيقة سنحب أنفسنا ونحب من هم حوالينا بدون قيد أو شرط ,
وكلما اتسعت مدارات المحبة تماسكت المجتمعات ,وكلما تعمق التماسك المجتمعي تقلصت الأحقاد والكراهية والغل
وآنئذ سيختفي العنف أو ينحذر لمستواه الأدنى ,,,,,,
أحب نفسك :
أحب نفسك جيدا وعميقا وهبها ما تحتاجه وما تريده كي تهبك ما تستحقه من مكنونات ,,,,,
هناك حقيقة ساطعة : لن تحب الآخرين إذا لم تحب نفسك بكل صدق وعمق وإخلاص
أحب جسدك ومتعه تغذية ونظافة وكساء جميلا ورياضة تنميه وتقويه وكل ما يصب في اتجاه الصحة السليمة ,
أحب نفسك ومتعها بجاجياتها الضرورية البسيطة منها والمركبة حسب السياقات والظروف النفسية والاجتماعية .
أحب عقلك وغذيه بالمعارف الفكرية يوميا كي يكون بوصلتك في حياة معقدة فالعقل أغلى كنز بحوزة الإنسان وهدر مكوناته هو هدر لأنفس ما نملك .
أحب روحك وأطلق عنانها صوب السماء لعلها تقتات من معين الروحانيات الصافية وتجعل منك ذلك القبس من نور القوة الكونية المترابط بما سواه بسلاسة طبيعية منسابة ,
من الطبيعي أن توفقنا في تحقيق هكذا مسارات سيجعل منا كائنات قادرة على ضخ طاقة الحب وتوسيع مداراتها في زمن هو أكثر حاجة إليها ,
هذا هو السلاح الأكثر نجاعة ضد مد الكراهية الذي يحاصرنا من كل جانب ,
الحب هو نقيض الكراهية وبالحب تنتعش القلوب شيئا فشيئا فتسترجع إنسانيتها المهدورة غلا وحقدتا وعنفا بالألوان ,

فلنكن قبس النور القادر على هزم الظلام ,
النور هو الأصل وما الظلام إلا نقص أو ارتباك مرحلي في قوة النور ,
خلقنا لنحب بعضنا البعض ,
فلتحب ذواتنا الجميلة ,كي يزداد الجمال حوالينا ,
حب الذات هو العتبة لدخول عوالم حب الآخرين بكل سمو ورفعة ورقي ,





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عائشة التاج

إجمالي القراءات: 1,243,640
المقالات المنشورة: 218
- سوداوية العالم صناعة إعلامية إيضا .
- سطوة الحنين
- كعبة الذكريات
- رغيف الحب
- أراود أمنيات أطلسية الشموخ
- أيها الزمن أمنحني حضن عينيك
- نبتة صبار أنا
- كرسي فاطمة المرنيسي و الحضوراالإنساني المتكامل .
- ينابيع الوجدان
- قراءة في رواية الكافرة لكاتبها العراقي : علي بدر.
- طحن السماك يحرك الجماهير الكامنة ,
- بعد نجاح الانتخابات فماذا عن صمت المقاطعين ؟؟؟
- قراءة في رواية -الطالياني -لشكري المبخوت ,
- مدن على أيقاع عيد النحر .
- الاهتزاز الحضاري
- قراءة في رواية الشرنقة والفراشة , للروائي محمد زهرة ,
- الكبش وبعض تداعياته الاجتماعية
- الأديان وسؤال الأخلاق
- قبل شاردة
- قراءة في رواية -أمير الفناء- الجزأ 2 الرموز والدلالات

المزيد.....


أخبار عامة
- تركيا تُقر مشروع قانون يعزز سلطة أردوغان.. ما أهي أبرز التعد ...
- طفل في الصف الـ2 يبلغ الشرطة بعثوره على قنبلة نووية
- أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة
- لقاء سعودي روسي لبحث التعاون في قطاع الطاقة
- يوتيوب يضيف خدمة -ماسنجر- إلى برنامجه على الهواتف
- ارتفاع عدد السياح الإيرانيين الوافدين إلى روسيا بنسبة 80%
- اجتماع القاهرة يتمسك باتفاق الصخيرات حول ليبيا
- رياضية روسية تكسر الصمت تجنبا لتحريف أقوالها حول المنشطات
- السيدات الأوليات للولايات المتحدة
- الأمريكيون في أستانا قد يكونون غير مرغوب بهم لجميع الأطراف ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أجوبة مادية ودينية عن أسئلة وجودية! / جواد البشيتي
- معرفة القيمة وحكم القيمة / رمضان الصباغ
- 1نيتشه و الأناركية – شاهين / مازن كم الماز
- تصاعد الأصولية و تنامي شيزوفرينية التدين في المجتمع المغربي / مهدي جعفر
- التساؤليَّةُ: نحو فكر فلسفيٍّ جديدٍ (ج2) / سامي عبد العال
- هيدجر والثورة الاجتماعية والفلسفية بقلم: إبراهيم فتحى / سعيد العليمى
- سوسيولوجيا الحجاج وتحليل الخطاب النقدي / انوار طاهر
- كارل ماركس مسالة الدين / تاليف سربست نبي قدم لە-;- الدكتور نصر حامد ابوزيد
- التساؤُليـَّةُ: نحو فكرٍ فلسفيٍّ جديدٍ (ج1) / سامي عبد العال
- في تأويل بلاغة التعليم ... من الكهف الافلاطوني الى الحجاج ال ... / انوار طاهر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عائشة التاج - حب الذات .