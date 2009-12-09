

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 08:22

المحور: كتابات ساخرة









انها الحرب عليكم ايها الكفار.

سيوفنا سوف تقطع اعناقكم ونسبي نساؤكم ونأخذ رجالكم عبيدا بدون اجر وسنقلب موازين حياتكم كلها خصوصا اذا كان لديكم بنات قاصرات.

لا ندري لماذا تعادينا المنظمات المدنية والاجتماعية والعلمية التابعة لبلاد الكفار وكأن العراق وحده في هذا الكوكب الارضي ، فمرة يصفون العراق بانه مرتع للفساد واحتل المرتبة الثانية عالميا ومرة يتهموه بانه مايزال يعيش في القرون الوسطى ومرة ...ومرة ... ومرات، ونحن "نغلس" ونكول ميخالف نحن اكبر منهم.

ولكن ياناس وصل السيل الزبى فقد وصفونا امس في تقرير تناقلته وكالات الانباء باننا متخلفون تكنولوجيا وهي تهمة "عارية" بل شديدة التعري عن الصحة.

وبعد الاجتماع الطارىء الذي عقده امس اولاد الملحة في "دربونة" قريبة من فندق الرشيد اصدروا البيان التالي:

"بعد الاتكال على الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين ،نريد توضيح مايلي ، لقد دأبت المنظمات التي تدعي المفهومية والعلمانية التابعة لبلاد الكفار الى شتمنا وتوجيه التهم لنا جزافا وعلى كل المستويات وخصوصا فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.

ويقولون ان اهل العراق وخصوصا الشباب منهم لاهم لهم سوى حمل الآيفونات المرقمة (5،6،7،) وتصوير كل شاردة وواردة في الشوارع العامة ورغم ان معظمهم عاطلون عن العمل الا انهم يشترون اغلى الهواتف المتحركة.

وتابع البيان: ولكننا نغتنم هذه الفرصة لنوجه لهم الدعوة لزيارة العراق وعلى حسابنا الخاص ليروا باعينهم كيف تم استغلال التكنولوجيا ايما استغلال.

وجولة واحدة لهم في عدد من الاحياء الفقيرة والغنية ستريهم كيف يستعمل المتسولون مكبرات الصوت في حث الناس على الاحسان وتقديم الدنانير لهم.

وسيرون ايضا ان بعضهم،ونقصد المتسولين، يستعمل جهاز تقنية سحب الدنانير من حساب الذي يريد التبرع ولايملك "الكاش" الكافي في جيبه (ونقصد الأف بوس) وهو لم يدخل العراق الا لحملة الشهادات الصادرة من "سوك العورة" وهم يحملون هذا الجهاز ليل نهار وحتى حين يأوون الى الفراش.

وسيرون ايضا ان جميع المتسولين قد استطاعوا حفظ اسماء الائمة والاوصياء.

وسنحاول في زيارتهم لنا ان نؤمن لهم موعدا مع المسؤولين الذين دأبوا على الاهتمام بهؤلاء المتسولين وتقديم كافة المعونات لهم.

ولاننسى ان هؤلاء المسؤولين قد اصدروا تعليماتهم لتقسيم هؤلاء المتسولين الى مجاميع حفاظا على الامن والاستقرار، فهناك مجموعة لايسمع من مكبرات الصوت التي يملكونها سوى اسم "فاطمة الزهراء" التي يندبونها امام المارة لآستدرار عطفهم وغيرتهم. وهناك مجموعة"لبيك ياحسين" واخرى اطلق عليها مجموعة "شهيد كربلاء "وهي من اهم المجاميع التي يقودها رادود مشهود له بحسن الصوت والنية.

عدا ذلك هناك مجموعات ننتظر ان تتوسع وتكبر مع مرور الزمن ومنها مجموعة "العباس" و"الحمزة ابو حزامين"و"الشريفة" و"خضر الياس" وغيرها.

ونعلمكم ايها الاخوان لقد تم توجيه الدعوة لبعض اعضاء هذه المنظمات لزيارة العراق وهي الزيارة التي نأمل ان تمحو من ذاكرتهم كل الاقاويل المشبوهة عن بلادنا الجميلة.

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