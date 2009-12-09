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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زاهر بولس - بيان مجموعة جدل: هدم منازل في قرية ام الحيران (فلسطين/ النقب) وقتل أصحاب البيوت جريمة بحق الانسانية ترتكبها عصابات -شرطة إسرائيل-
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بيان مجموعة جدل: هدم منازل في قرية ام الحيران (فلسطين/ النقب) وقتل أصحاب البيوت جريمة بحق الانسانية ترتكبها عصابات -شرطة إسرائيل-
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زاهر بولس - بيان مجموعة جدل: هدم منازل في قرية ام الحيران (فلسطين/ النقب) وقتل أصحاب البيوت جريمة بحق الانسانية ترتكبها عصابات -شرطة إسرائيل-