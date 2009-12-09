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من الاشعار الامازيغية المنقرضة..اشعار ليالي الحصاد...تامگرا..


الحسن اعبا
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 23:54
المحور: الادب والفن
    


من الاشعار الامازيغية المنقرضة
قصيدة..تامگرا..الحصاد..الباحث والشاعر الحسن اعبا
هده القصيدة الرائعة تدخل في ايطار الشعر الامازيغي المنقرض .وهو شعر جماعي لم نعد نسمعه للاسف الشديد.هدا النوع من الاشعار مازال مكتوبا بمداد من الاعجاب والتقدير في دهن الانسان الامازيغي بالجنوب الشرقي.ان دخول الالة لم يترك الفرصة لهده الاشعار ان تظهر من جديد..انه شعر قديم يخاطب العاطفة والوجدان ويتميز بلحن جداب يخاطب العاطفة الجياشة فما احوجنا ادا لمثل هده الاشعار اشعار ليالي الحصاد..تامگرا..عندما يخرج الناس على اكتافهم المناجل فلا تسمع متكلما امام دار ولا تسمع الا لتلك الاشعار الحنونة فياليث هدا الشعر يعود يوما.واليكم هده القصيدة الامازيغية القديمة المنقرضة قصيدة...ليالي الحصاد..تامگرا..
الاه الاه اياوال نربي
يانت يادرن ؤر ئيوي دنوبي
الاه الاه اياوال نربي
ؤر گيس اساون والا تابريدا
اتاگرامت الالا زيزا
يان كمد ئيزورن ؤر ئيوي دنوبي
ئيفكا بناصر امود ئيتميزار
ئيفكاس امان ماس ئيسا ئيمندي
الاه الاه اياوال نربي
يانت ئيتينين ؤر ئيوي دنوبي
الاه الاه ئيغ ئيدا ؤكابار
ياوي اراو نس ؤرتن ياد سيگلن
ئيشتن ليحوش ئيغد ئيكا ف تيزا
الاه الاه ئيغ ئيدا ؤكابار
ئينيد ئيسان ياسيك ايمندي
الاه الاه ئيغ ئيدا ؤكابار
ئيكد ازاغار ئيلكم تيگوگا
اتيگوگا اسيروا غ وازال
اراد امان اتسوت ايمندي
الاه الاه ئيغ ئيدا ؤكابار
ياويد امود ئيسوك ايمندي
ئيغ ئيرا يان ايفتو س ؤمناگور
ياسي تيني ياسيك ايمندي
اتامگرا تامگرا تين ربي
يان ئيكرزن ئيمگرك ايمندي





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الحسن اعبا

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - الحسن اعبا - من الاشعار الامازيغية المنقرضة..اشعار ليالي الحصاد...تامگرا..