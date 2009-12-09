

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 04:46

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









حاشا ان يكون اهل الموصل الحدباء من الدواعش

لقد كان ديدن ألأستعمار وألرجعية وغلاة الطائفية عملية التفرقة بين ابناء الشعب الواحد تحت شعار( فرق تسد) والحقيقة كما يعلم المتابع لتطورات ألعملية السياسية في ألعراق ان قيادة الجيش العراقي في الموصل اساءت التعامل مع ابناء واهالي الموصل النجباء وخلقت استياء شعبيا وهذا لا يعني بتاتا ان اهل الموصل جميعا يشكلون حواضن داعشية , وان هزيمة قادة الجيش النكراء والتي تعتبر من اكبر الفضائح التي لحقت بجيشنا الباسل في حزيران 2014 والتي استطاع جيشنا الباسل بقوة عزيمته وأيمانه بالشعب ومعرفة واجباته المقدسة في الدفاع عن سيادة الوطن وطرد القوى الظلامية وتطهير العراق من دنس الدواعش المجرمين الذين ساموا ابناء محافظة نينوى المذلة والعذاب واعتدوا على حرماتهم واعراضهم وباعوا نساءهم في اسواق النخاسة الجماعية وهدموا الجوامع والكنائس وبيوت العبادة وحطموا ألأثار القديمة وباعوا القسم الكبير منها الى المافيات العالمية , ان الغرض من اتهام اهل الموصل ظلما وبهتانا بالدواعش هو التفرقة الطائفية والمناطقية وألأثنية لتشتيت قوى الشعب وهي ضربة موجهة الى قوات الجيش والشرطة وقوات محاربة الارهاب والبيش مركة والحشد الشعبي وقوى العشائر وهي وسيلة دعاية داعشية ألأصل منبعها الموساد وحلفائهم , قريبا يتم تحرير الموصل أخر معقل لقوى الشر والعدوان الظلامية ويبدأ أهل الموصل عملية بناء واعمار ما خربه الدواعش مع العلم بان الكثير من المناطق التي تم تحريرها في الموصل بدأ أهلها بالرجوع وبدأوا بمحاولات ألأعمار وينقصهم في الوقت الحاضر الماء والكهرباء وهذا طبيعي فلا زالت الموصل منطقة حرب ضروس , ولكن المعروف عن اهل الموصل حبهم للعمل ونشاطهم وصبرهم وايمانهم بالنصر .



طارق عيسى طه