

نبيل محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 23:42

المحور: الادب والفن









# من قصائد تفاحات إيروس #

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الفيلسوف يعكف على ترتيب الأسئلة

وكاهنٌ يختلس سمكةً مقدّسة

من طعام الآلهة

ورغيفين من شعير الفقراء

الشاعر لم يكن يوماً على وئام

مع (آلهة الطعام) *

وأفواهٌ حائرةٌ بين الأغنية والرغيف

وحده الجنرال لمْ تقلقْه المعضلة

فقد كانت بين يديه القنبلة !



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(*) قصيدة الشاعر محمد مهدي الجواهري (تنويمة الجياع).

نامي جياع الشعب نامي = حرستك آلهة الطعام





