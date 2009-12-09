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الأسئلة


نبيل محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 23:42
المحور: الادب والفن
    


# من قصائد تفاحات إيروس #
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الفيلسوف يعكف على ترتيب الأسئلة
وكاهنٌ يختلس سمكةً مقدّسة
من طعام الآلهة
ورغيفين من شعير الفقراء
الشاعر لم يكن يوماً على وئام
مع (آلهة الطعام) *
وأفواهٌ حائرةٌ بين الأغنية والرغيف
وحده الجنرال لمْ تقلقْه المعضلة
فقد كانت بين يديه القنبلة !

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(*) قصيدة الشاعر محمد مهدي الجواهري (تنويمة الجياع).
نامي جياع الشعب نامي = حرستك آلهة الطعام





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نبيل محمود

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