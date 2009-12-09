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أنا وسامي الذيب ومفتي السعودية والهجرة


عبدالله مطلق القحطاني
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 19:26
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    


ما فتئ زميلي الكاتب والباحث الأستاذ الدكتور سامي الذيب وهذا رابط موقعه الفرعي في صحيفة الحوار المتمدن الإلكترونية

http://www.ahewar.org/m.asp?i=5388

أقول ما فتىء منذ نوفمبر 2015 وفي عدة مقالات يقترح ويتبنى حلا لمشكلة المهاجرين المسلمين إلى الغرب !!

طبعا هو لا يتحدث عن مشكلة الهجرة والمهاجرين بشكل عام !
بل خص المسلمين منهم !
ودعوني أكون أكثر تحديدا منه في ذلك !
هو قصد الإسلاميين المتشددين والذين لهم صولات وجولات في الغرب لفرض العمل بالشريعة الإسلامية وفرض الحجاب واستغلال الحريات لنشر عقيدة التشدد والتطرف !

لإن زميلنا الدكتور الذيب يعلم جيدا أن المسلمين مختلفون عقائديا ومذهبيا أيضا في الطائفة الواحدة ،

لكن طالما أنه خص السعودية في اقتراحه وما وجده من حل فهو وبدون شك وريب ذكر الصنف الأول المتشدد والذين تجرأت أنا بذكرهم دونه ! ،


وقبل الرد الموجز إليكم روابط لمقالاته بهذا الشأن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=492237

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=495557

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=513684

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=514756

وطالما أن الزميل العزيز ذكر السعودية نصا وتحديدا فأبشره أن سماحة مفتي عام السعودية الأسبق وآخر أئمة الدعوة النجدية في القرن الماضي وحفيد الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب سهل له الأمر مسبقا منذ نصف قرن تقريبا !!

عبر هذه الفتوى التكفيرية الصريحة وضرورة الهجرة !

وإليكم رابطين لها :

https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1007636715974832&id=333185210086656

http://www.albaidha.net/vb/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%80%D9%84%D9%80%D9%85%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%85%D9%80%D9%86%D9%80%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85/11960-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%9F

ولزيادة التأكيد إليكم رابطا من موقع شبكة الدفاع عن السنة :

https://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=125105

وطالما أنني قدمت له هذه الخدمة مجانا! !
وكما قال السيد المسيح مجانا اخذتم مجانا اعطوا !!
فانتظر منه أن يوسع مقترحه بإضافة بند لمبادلة العلمانيين والليبراليين والملحدين وغير الدينيين والمثليين من مواطني السعودية والراغبين بمغادرتها وأنا في مقدمتهم بالإسلاميين إياهم في الغرب الكافر والملحد !!!!!





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عبدالله مطلق القحطاني

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الصفحة الرئيسية - الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة - عبدالله مطلق القحطاني - أنا وسامي الذيب ومفتي السعودية والهجرة