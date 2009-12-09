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بتلات الورد/الجزء الثالث (78)


مراد سليمان علو
الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 16:07
المحور: الادب والفن
    


بتلات الورد/الجزء الثالث
(78)
مراد سليمان علو

ـ قول الطغاة: أنهم بخير.. تشكك الشعوب بوجد إله!
*
ـ العقيدة التي لا تقنعني بجدوى بموت الأطفال عطشا في آب تبعدني عنها!
*
ـ قوّة الكلمة لن تدعوك للتفكير دون أن تؤمن بذكائك!
*
ـ القصص النادرة تمتعك، الحكم والأقوال والأمثال تلهمك، الحب يجعلك محبا، ولكن كل هذه لن توصلك إلى ذاتك!
*
ـ من يريد أن يقدم شيء لناجية فليملأ قلبها عزاء أولا!
*
ـ ماذا تقول في هذا الذي يسرق من المحتاج، ويتظاهر بأنه يحسن إليه!
*
ـ جميل منك أن تصنّف نفسك في خانة الخاطئين!
*
ـ صديقك الصدوق هو من يحمل عنك سيئاتك، ويعزو اليك حسناته!
*
ـ احب النازح الفقير الذي لا يجيد الأستجداء!
*
ـ تتعاظم أحزاني في خيمتي عندما اتذّكر افراحي الماضية
*
ـ اذا ما بحت بأسرار حبك للورد؛ فسيعرفها العشاق عاجلا أم آجلا!
*
ـ يقال بأن الثرثرة غباء. رجال الدين عندنا يثرثرون كثيرا!
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مراد سليمان علو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مراد سليمان علو - بتلات الورد/الجزء الثالث (78)