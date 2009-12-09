

مراد سليمان علو

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 16:07

المحور: الادب والفن









بتلات الورد/الجزء الثالث

(78)

مراد سليمان علو



ـ قول الطغاة: أنهم بخير.. تشكك الشعوب بوجد إله!

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ـ العقيدة التي لا تقنعني بجدوى بموت الأطفال عطشا في آب تبعدني عنها!

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ـ قوّة الكلمة لن تدعوك للتفكير دون أن تؤمن بذكائك!

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ـ القصص النادرة تمتعك، الحكم والأقوال والأمثال تلهمك، الحب يجعلك محبا، ولكن كل هذه لن توصلك إلى ذاتك!

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ـ من يريد أن يقدم شيء لناجية فليملأ قلبها عزاء أولا!

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ـ ماذا تقول في هذا الذي يسرق من المحتاج، ويتظاهر بأنه يحسن إليه!

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ـ جميل منك أن تصنّف نفسك في خانة الخاطئين!

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ـ صديقك الصدوق هو من يحمل عنك سيئاتك، ويعزو اليك حسناته!

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ـ احب النازح الفقير الذي لا يجيد الأستجداء!

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ـ تتعاظم أحزاني في خيمتي عندما اتذّكر افراحي الماضية

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ـ اذا ما بحت بأسرار حبك للورد؛ فسيعرفها العشاق عاجلا أم آجلا!

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ـ يقال بأن الثرثرة غباء. رجال الدين عندنا يثرثرون كثيرا!

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