

صلاح حسن رفو

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 01:38

المحور: كتابات ساخرة









طفولة على تل القصب 6

المعلمة الجديدة

كان ملامح الحسد بادية على وجهي وانا اصغي لصديقي (مراد) وهو يحدثني عن الروابط المتينة التي تجمع بين عائلته وعائلة المعلمة الجديدة، فما ان دخلت تلك الفتاة الشقراء الطويلة بفستانها الشفاف ذو الالوان الهادئة بأكمام ٍ قصيرة كبطلات السينما حتى صرخ مراد بوجهي : انها هي...نعم انها هي " كريفتي ابنة مالي" ... آلم اخبرك ان لي معارف في هذه المدرسة ؟!

لم يتوقف مراد عن الحديث عن فضائل عائلة المعلمة الجديدة ابتداءاً بمحلاتهم التجارية الكثيرة انتهاءاً بأراضيهم الزراعية التي تدر قمحاً وفيراً وبكمياتٍ اكبر لصدقهم وفطنتهم ونواياهم الطيبة، الى ان حذرتنا المعلمة بالعقاب في حالة عدم توقفنا عن الثرثرة، تقاسيم وجه معلمتنا الجديدة كانت حادة جعلتنا ننسى او انستني انا بالذات جمالها، اذ كنتُ ابحث عن اية زلة حتى ابني عليها انتقاداتي لكسر شوكة وغرور مراد في تلك الظهيرة ، بالفعل وبحركة لا ارادية ادارت المعلمة يدها اليسرى عن السبورة والتفتت الى التلاميذ لأهمس حينها بأذن صديقي : لقد رايت تحت إبطها والكثير من بياض جسدها، ما ان انهيت جملتي حتى احمر وجه مراد غضباً وخجلاً ووعدني شراً حال انتهاء الدوام، قالها بصوتٍ مبحوح ينتظره البكاء .

لم يمضي الكثير من الوقت حتى رايت نفسي اتحاشى لكمات مراد بالقرب من دكانة (علي قطو) التي يفطل الشارع بينها وبين مدرستنا،ويتجمهرالاطفال بقربها عادة لرؤية مشاهدة جديدة لشجار جديد كـكل يوم، وقد كنتُ مع مراد ابطاله هذه الظهيرة، لم يدع الخيرين من اصدقائنا ان يطول الشجار وهذا ما كنتُ اتمناه، لكوني لم اكن املك اي حجة في الدفاع عن نفسي، سوى الحسد والغيرة من صديقٍ لم يتهنى بعد بالتعريف عن مزايا "كريفته " الجميلة التي لم يُعرف نفسه لها بعد!

صباح اليوم التالي كان كل شيء مختلفاً تماماً، فقد عاد مراد بطيبة الاطفال ليعتذر مني ويعاتبني : لم اطالبك يوماً بأن تغمض عينيك اثناء الدرس، لكنك كنت تستطيع ان لا تخبرني بالمسألة ...اعترف انني كنتُ عصبياً، لكن حاول ان لا تنظر للمناطق المحرجة في المرة القادمة .

_ عليك ان تعترف يا صديقي بأن "كريفتك" تلبس ملابس فاضحة ...جاوبت مراد.

_ حقيقة يجب ان اعرفها بنفسي في البدء وبعدها سأحاول ان استطعت ان اخبرها عن ملابسها ...معك حق يا صديقي .

الشعور بالذنب هاجس يراودني منذ يوم امس لذا كان لابد لي ان اعترف لمراد : في الحقيقة ياصديقي ان لم ارى جسدها يوم امس، لكن تراء لي بانني شاهدته، فخفتها وسرعة حركتها لا يدعان لشيء معيب ان يظهر!

_ هذا شيء مفرح يا صديقي...آلم اخبرك انها سريعة الشرح والكتابة، سترى كيف اننا معها سنتعلم بسهولة رغم قسوتها احياناً، لكن لا تقلق سأوصيها بك ايضا حال تعرفها علي.

دخلت معلمتنا الصف لتبدء بتعريف نفسها لنا بعدما ان اخبرتنا انها نست يوم امس ان تذكر اسمها : انا "الست منال عبد الرزاق محمد" من سكنة مدينة الموصل، ازور المنطقة لأول مرة وسأحاول ان افهم لغتكم وتفهمون لغتي بسهولة، وهي فرصة لأعرف طباع اهل سنجار و مجمعاتها .

اسم المعلمة خيب ظن مراد، فأبنة مالي المسيحي (اسمه الكامل مال الله فرنسيس) اسمٌ غربيٌ غريب ليس بوزنٍ منال، وهي من اهل المنطقة وتجيد لغتنا، والالتباس الذي حصل مع مراد محبط للغاية، لكنه ليس نهاية المطاف، التفت مراد لي متصنعاً الابتسامة وقال بسخرية : هل كان جسدها ابيضٌ كساقيها ؟!

_ نعم... نعم ... كنتفة ثلج .



الكريف / من الروابط المهمة بين الايزيدي ونظيره من الديانات الاخرى، وهي عملية ختان طفل لأحد الطرفين ووضع قطرات من دم المختون على منديل او دشداشة الطرف الاخر ليربط العائلتين بميثاق شرف واخوة وجيرة حسنة .



صلاح حسن رفو