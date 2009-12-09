

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 19:37

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









ما تضمنته تلك الوثيقة من نقاط تفصيلية وواضحة، تكشف وتضع ألحلول لِما يدور في خُلد غالبية ألعراقيين الوطنيين وفي مقدمتهم ألفقراء والجياع وألمهمّشين، ألذين يؤمنون ببناء عراق ديمقراطي علماني إتحادي تعددي أساسه ألبناء ألدستوري للدولة ألعصرية، وأصبحَت محتوياتها من بديهيات مطاليب ألشارع ألعراقي ألمغلوب على أمره. لا يمكن تحقيق بنود ألوثيقة ما لم يجري بألتوازي حَلْ ألعُقد المفصلية ألتي تقف بألضد من إنجاز بنودها، وأعتقد أن غالبيتها تدور في أذهاننا، وإليكم أهمها:

** ألمفوضية ألمستقلة للإنتخابات... يجب تفكيكها وإحالة أعضائها إلى القضاء ومحاسبتهم علناً، لكونهم كانوا طيلة العمليات الانتخابية ألسابقة يشرفون على عمليات ألتزوير في عد ألأصوات وتجييرها لغير مستحقيها... بعد ذلك تشـكّل مفوضية جديدة مستقلة لا علاقة لأعضائها بأي حزب سياسي، ويجب أن توفّر لأعضائها الحماية ألقانونية وألأمنية تحسباً فيما إذا لو تعرّضوا للضغط وألتهديدات من قِبل مختلف ألقوى السياسية. وإذا ثَبُت إنتماء أحد أعضاء ألمفوضية سِـراً إلى أحد ألحزاب، عند ذاك يجب إحالته إلى ألقضاء وطرده ومحاسبة وحرمان ألحزب "ألذي زرعه " من خوض ألإنتخابات.

** نظام سانت ليغو ألمعدّل ألخاص بألإنتخابات .... يجب ألإصرار على إلغاء ذلك ألنظام والعودة إلى سانت ليغو ألعادي، ألذي لا يسمح بإبتلاع أصوات ناخبي ألأحزاب ألصغيرة من قِبل ألأحزاب ألكبيرة ألمهيمنة على ألسلطة. ويجب أن يُلحَق بذلك ألنظام العقوبات ألجزائية بحق المرشح وألناخب على حد سواء، تكون معلومة للمرشح والناخب،، وألتي تتراوح بألنسبة للمرشح بين ألغرامة ألمالية وحرمانه من الترشيح، أو ألغرامة ألمالية وألسجن وألحرمان من خوض ألإنتخابات. وكذلك تسري تلك ألعقوبات على الناخب فيما إذا ثَبتَ إستلامه للرشوة عن طريق مرشح معيّن. وتلك ألعقوبات توجد كملاحق في ألأنظمة ألإنتخابية ألأوربية.

** تشريع قانون ألأحزاب، يجب أن يكون واضح ويتضمّن عدم السماح لأي حزب يمثل مكوّن طائفي أو مذهبي أو إثني أو عشائري. كذلك ألتأكيد بألكشف عن ألمصادر ألمالية لتمويل ألأحزاب _ من أين لك هذا.

** ترسيخ ثقافة وجود معارضة برلمانية قوية بنّاءة. حيث أن جميع ألكتُل السياسية ألكبيرة مشاركة في ألسلطتين ألتشريعية وألتنفيذية، في حين أنّ ألمعارضة ألبرلمانية ضعيفة جداً بسبب قلة عدد نوابها وألمتمثلة بنواب ألتحالف ألمدني ألديمقراطي.

وآخِر صوَر ألعُقد هي ألتحركات ألأخيرة لقوى ألإسلام ألسياسي ألشيعي من خلال عقد مؤتمر بغداد. لربما سيسعفهم ذلك ألمؤتمر وسيساعدهم من أجل ألحفاظ على بقائهم على سـدّة ألحكم. ألصورة ألأخرى هي تصريحات مسعود بارزاني ألتي تؤكد على تمسكه بألتوافق لإدارة شؤون ألدولة، أي يجب أن يكون دائماً حزبه مشارك في ألسلطتين ألتنفيذية وألتشريعية، ولا يعترف بنتائج صناديق ألإنتخابات، ويرفض أن يكون حزبه ضمن ألمعارضة ألبرلمانية، لا بَل جميع ألأحزاب ألكردية ألأخرى تتفق مع رأيه !.









