

كمال غبريال

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 00:53

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









زادت في مصر هذه الأيام الحملة الإعلامية الشعواء على د. محمد البرادعي. قد يرجع هذا لتزايد ظهور الرجل الإعلامي، ‏كما قد يرجع لارتفاع نبرة الحديث عما يتصوره البعض من انتخابات رئاسية قادمة عام 2018.‏

البرادعي من أكثر الشخصيات المصرية من حيث اختلاف الناس حوله، وحول دوره السياسي. تفيض وسائل الإعلام ‏والتواصل الاجتماعي بسيل لا يكاد ينقطع، وإن اشتد أحياناً وهدأ أخرى، يحمل تمجيدات وتخوينات، مدح وسباب ‏بذيء.‏

هل البرادعي رسول الليبرالية والحرية والحداثة لمصر؟

أم هو العميل الممول، لحساب أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا وبلاد تركب الأفيال والمرسيدس؟

كنت من أوائل من تحمسوا للبرادعي قبل ثورة 25 يناير 2011. وبدلت عنوان كتاب لي باسم "مصر وحلم الثورة ‏الخضراء"، ليصير "البرادعي وحلم الثورة الخضراء"، صدر أوائل عام 2010، وأثار ضجة حينها. حيث تنبأت فيه بثورة مصرية قادمة، رأيت أن البرادعي يمكن أن ‏يؤدي فيها دوراً، كأيقونة ورمز للشباب الساعي الساعي للحرية والحداثة. وتضمن الكتاب تحذيرات للبرادعي من أخطار ‏محدقة بمسيرته ومسيرتنا معه. لكن سقط وسقطت معه النخبة المصرية في كل وليست بعض مما حذرته منه، وأهمه ‏وضع يده وأيديهم في يد عصابة الإخوان المسلمين.‏

والآن هذا ما عرفته عن د. محمد البرادعي بداية وانتهاء:‏‎

‎ - ‎لدى البرادعي كأغلب النخبة المصرية نزعات عروبية ومتأسلمة، لونت عمله بهيئة الطاقة الذرية. لكن ثقافته ‏بالعموم ليبرالية، متأثرة بالقيم الإنسانية للشعوب الغربية التي عاش بينها‎.

‎ - ‎كانت شهرته العالمية والمحلية بما تسبغه عليه من حماية مرشحة له، لينافس في انتخابات رئاسية رئيساً جلس على ‏كرسيه لثلاثين عاماً‎.

‎ - ‎عندما جاء لمصر محاطاً بآمال أن يكون أيقونة وقائداً للتغيير، أثبت بسلوكياته وتعاملاته أنه لا يصلح لا لقيادة ‏جماهير ولا لريادة صفوة. فقدرته على التواصل والتفاعل محدودة جداً. كما لو واحدة من سيدات الروتاري، الغير قادرة ‏على التعامل مع نساء شبرا وبولاق‎.

‎ - ‎فكر الرجل الذي أعلنه بلا مواربة مضاد تماماً لأيديولوجيا الإخوان المسلمين. لكنه انتهج ذات الليبرالية البرجماتية ‏الحمقاء التي تنتهجها إدارات الدول الغربية، والتي تعتبر الإخوان المسلمين فصيلاً سياسياً وطنياً لابد من مشاركته في ‏الحياة السياسية‎.

‎- ‎يمكن اعتباره رجل مبادئ سامية مطلقة، لكن نظرته العملية السياسية بالغة السذاجة، وتصل في بعض الأحيان إلى ‏حد الغباء‎.

‎ - ‎كان صدق الرجل وطهارته النسبية وراء نظرته المزدرية لكافة صنوف وشخصيات النخبة المصرية، التي لم يرها ‏أكثر من حثالات‎.

‎ - ‎يعيب البرادعي نرجسية جعلته يتمحور حول ذاته، مشابهاً من يزدريهم من نخبة هي الأخرى تتمحور حول الذات لا ‏حول المبادئ‎.

‎ - ‎يُحَمِّل البرادعي نفسه فوق ما يطيق بالاستمرار في توهم قدرته على أن يكون إماماً لعملية تغيير سياسي حقيقي في ‏مصر. فلا هو أهل لإمامة، ولا مصر أهل لأي تغيير إيجابي‎.

‎ - ‎الخلاصة الآن أن البرادعي نمر من كرتون، يرعب نظاماً "بيخاف من خياله‎"