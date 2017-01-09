أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محمود فنون - إدانة تصريحات زعماء تركيا لا تكفي





اخر الافلام











المزيد.....

إدانة تصريحات زعماء تركيا لا تكفي


محمود فنون
الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 23:13
المحور: القضية الفلسطينية
    


إدانة تصريحات زعماء تركيا لا تكفي
محمود فنون
9/1/2017م
تركيا حزب العدالة تبرهن على ولائها لإشرائيل وتدين عملية القدس بشدة


تركيا حزب العدالة هي تركيا الناتو والمعادية للأمة العربية وطموحاتها والمعادية لكفاح الشعب الفلسطيني
تركيا تنسق مع الأمن الإسرائيلي وتتعاون مع جيش إسرائيل

فبينما أجمعت الفصائل الغلسطينية على الإشادة بعملية القدس أيا كان منفذها ،بادرت الحكومة التركية إلى إدانتها بشدة وذلك على لسان رئيس وزرائها على يلدم و نائب رئيس الوزراء محمد سيماسيك.
إن إجماع الفصائل ومعهم عامة الشعب يعني ان العملية جسدت موقفا وطنيا من الإحتلال الصهيوني لفلسطين .وقد تبارت الفصائل في إعلانات التأييد والإشادة ، أي ان العملية حظيت باجماع وطني وردود فعل مؤيدة ومحبذة ، بل ان البعض لم يكتفي بالإشادة يل قدم التفسير والتبرير اللازمين والضروريين لتجسيد موقف التأييد.( بينما السبطة والرئاسة أدانت العنف وأكدت على اللاعنف)
إن هذه العملية قد اتت في سياق الكفاح الوطني الفلسطيني ضد العدو الصهيوني .
في الجهة الأخرى بادر الناطقون باسم امريكا والغرب الإستعماري وكل انصار إقامة إسرائيل في فلسطين ، بادروا إلى التعبير عن الإدانة بل أن بعضهم بادر إلى تشديد الإدانة كنوع من التزلف لإسرائيل .
فقد وصف رئيس الوزراء التركي العملية ب" الحقيرة والإرهابية "
ولا بد من التفسير بأن الإرهاب إرهابان :
الإرهاب الرجعي والذي تمارسه تركيا وإسرائيل وكل دول الناتو التي تشمل تركيا وكل الدول الرجعية التي تمارس إرهاب ضد الشعوب وكل القوى التي تمارس الإرهاب خدمة للإمبريالية والرجعية .
والإرهاب الثوري وهو الذي تمارسه الشعوب ضد الإحتلال والإضطهاد والقمع – ضد السلطات الرجعية والظالمة .
إن أي خلط بين نوعي الإرهاب هو خدمة لأعداء الشعوب .
إن نائب رئيس الوزراء التركي يعلم حق العلم أن الشعب الفلسطيني يناضل ضد احتلال استيطاني اقتلاعي ، وهو إذ يدين هذا النضال إنما يؤيد هذا الإحتلال . مع العلم أن الحكومات التركية المتتالية تعترف باسرائيل بما فيها حكومة رئيس الوزراء ،حكومة الإخوان المسلمين الترك .فقد ادان رئيس الوزراء التركي علي يلدريم، عملية القدس.
وقال يلدريم في تصريحات نقلتها عنه وسائل اعلام تركية، إنه " حزين جدا" على ضحايا العملية.

غير أن محمد سيماسيك أراد أن يظهر عمق التعاطف مع إسرائيل حينما قال : مجددا نؤكد ادانتنا لعملية ارهابية جديدة وجديرة بالازدراء في مدينة القدس"
ودعا الأمم للوقوف في وجه الإرهاب الفلسطيني ضد إسرائيل حيث قال : "فان الانسانية تستحق ان تتوحد الامم من اجلها لمواجهة الارهاب "
إن هذا يعني بوضوح أن تركيا مناهضة لأماني وكفاح الشعب الفلسطيني

هنا إن حكومة الإخوان في تركيا تدعو المريدين الإتراك والمريدين من كل شاكلة وطراز إلى اعتماد موقف الإدانة فرئيسها ونائبه من الرموز البارزة في تيار الدين السياسي وهما يمهدان لجعل الإعتراف بإسرائيل أمرا طبيعيا في ذهنية انصار االدين السياسي التركي والعربي وبالتالي فإن إدانة النضال الفلسطيني ضد إسرائيل يصبح امرا عاديا وخاصة عندما يبادر المريدون للدفاع عن موقف تركيا ويتفهموا العبارات والتصريحات المعادية لنضال شعبنا .





شاركها





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمود فنون

إجمالي القراءات: 1,971,480
المقالات المنشورة: 828
- شروط الدخول إلى بيت الطاعة
- زيوس كبير الآلهة القدماء يحاكم آلهة اليوم
- مولد المسيح
- المسألة مش لعبة يا حماس
- تعليقات على الإرهاب
- تأسس الإستيطان في العهد العثماني بتواطؤ من السلطنة
- من وحي دعاء الشيخ
- فصل الخطاب في الموقف من تحرير حلب
- من هو الذي ارسل طفليه للموت
- تحية للكرك
- مشاركة لصرخات مؤلمة في التحقيق
- قراءة بين سطور خطاب مشعل
- إنطلاقات الفصائل والأقدمية
- عن تحرير حلب
- إعادة تصويب للقاموس السياسي الفلسطيني
- الحزب الشيوعي الفلسطيني يعود إلى الحياة
- كاسترو ما مات
- ابو مرزوق والمصالحة والقرار الفلسطيني المستقل
- أستقلال أم إعلان الإستقلال
- ماتت فصائل المقاومة الفلسطينية وظلت قياداتها

المزيد.....


أخبار عامة
- بي بي سي تكشف عن -العقل المدبر- لهجوم سوسة في تونس
- القوات الخاصة في الجيش العراقي -تحقق تقدما- في معركة استعادة ...
- المحادثات القبرصية القبرصية في جنيف من ابرز الإهتمامات الأور ...
- صحف عربية متعاطفة مع منفذ حادث دهس الجنود الإسرائيليين في ال ...
- شاهد ما فعلته القوات العراقية لإنقاذ عائلة عراقية
- عقوبات أميركية على مسؤول روسي مقرب من بوتين
- بعد الجفاف.. الفيضانات بكاليفورنيا تثير المخاوف
- الأمن العام الأردني يطلق خدمة اتصال للصم والبكم
- جدل في مصر بعد تسريبات صوتية نسبت للبرادعي
- العثور على القنصل الروسي في أثينا جثة هامدة

المزيد.....
كتب ودراسات
- سارتر والدور المزدوج فى الثقافة الصهيونية / حاتم الجوهرى
- تأملات فى المسألة اليهودية / جان بول سارتر- ترجمة د.حاتم الجوهرى
- قضية القدس بين بعديها الديني والسياسي / ماهر الشريف
- البنية[1]الاجتماعية وتحولاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة / غازي الصوراني
- معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئتين الفلسطينيين في ... / غازي الصوراني
- ما لنا وفلسطين ؟! - عبد القادر ياسين / سلسلة فلسطين العرب
- الخامس من حزيران ضياع الممكن في سبيل المستحيل / الفرد عصفور
- قطاع غزة -سفينة نوح- الفلسطينية / غازي الصوراني
- الطابع الطبقي لإسرائيل - مقال مترجم / اليسار الثوري في مصر
- ما مدى سريان القانون الدولي الإنساني في القدس الشرقية منذ ال ... / نسب أديب حسين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محمود فنون - إدانة تصريحات زعماء تركيا لا تكفي