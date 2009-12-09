

يوسف جريس شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 21:39

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









عيد الظهور الإلهي{ الغطاس }

6 كانون الثاني

الإنجيل من بشارة القديس متى 17 _13 :3

يوسف جريس شحادة

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" نؤمن لنعرف ونعرف لنؤمن". أسئلة كثيرة تتبادر لذهن كل إنسان في كل السنة بعيد الظهور الإلهي،وللأسف قلّة قليلة من الخوارنة تشرح النص المكتوب،كنص مقدس من الناحية اللاهوتية العقائدية.من بين هذه الأسئلة:لماذا نهر الأردن؟ وعلاقة الصحراء؟ ويوحنا هل معموديته هي للتوبة؟ ام لغفران الخطيئة الجدّية؟واعتماد الرب لماذا وهو بغير خطيئة؟ والكثير من علامات الاستفهام.

" في ذلك الزمان أتى يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه. فكان يوحنا يمانعه قائلا أنا المحتاج ان اعتمد منك وأنت تأتي اليَّ. فأجابه يسوع قائلا دعِ الآن فهكذا ينبغي ان نُتم كل بر حينئذ تركه. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، فانفتحت له السموات ورأى روح الله نازلا مثل حمامة وحالاًّ عليه. وإذا صوت من السماء قائلا. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت".

+13 في ذلك الزمان أتى يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه.

= عن أي زمان يتحدث البشير هنا؟من مبدأ :ما من كلمة واحدة دون معنى في الإنجيل.

= من الجليل :أي جليل؟ قارن مع مرقس؟

= إلى الأردن إلى يوحنا: لماذا إلى الأردن وليس بمكان آخر؟

= ليعتمد منه: هذا هو الغرض من مجيئه.أتى ليعتمد أي معمودية ؟وهل المسيح الرب بحاجة للمعمودية؟وهو منزه عن كل خطيئة؟

+ 14 فكان يوحنا يمانعه قائلا أنا المحتاج ان اعتمد منك وأنت تأتي اليَّ

=يمانعه: هل ذكر "يمانعه "الازائيين؟لماذا؟ وممانعة يوحنا تشير إلى ماذا؟

=أنا محتاج:علام تدل وترمز لمكانة يوحنا؟

=وأنت تأتي إلي؟ كيف يأتي المسيح ليعتمد؟

+15 فأجابه يسوع قائلا دعِ الآن فهكذا ينبغي أن نُتم كل بر حينئذ تركه.

= دع الآن: ما القصد؟ أي كما نقول بالعامية" حلّ عنّي"؟ " والآن" لماذا الآن وليس بعد قليل؟ مثلا؟

=هكذا ينبغي: ما ينبغي؟ وبمن ؟ وما العلاقة بينهما بين يسوع ويوحنا والله؟

=أن نتمّم: نتمم ماذا؟ هل في اليهودية معمودية؟ مقارنة مع سفر الخروج؟ وهل هذه مطاليب الناموس الموسوي؟

= كلّ برّ: هل كلمة " بر" في الإنجيل المقدس لها نفس المعنى؟ هل عند متى مثل رسالة كورنثوس الثانية مثلا؟ أو كما جاء في رومية ؟

=حينئذ تركه: هل أمسك به؟ ما مفاد كلمة " تركه" قارن مع العهد القدم للكلمة؟

+16 فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، فانفتحت له السموات ورأى روح الله نازلا مثل حمامة وحالاًّ عليه.

=فلما اعتمد: " لم تفيد "؟ وماذا يقول لوقا بهذا السياق؟ لماذا أضاف ما أضاف؟

= صعد للوقت من الماء: هل هذا دليل على الغطس؟ وهل قولنا " صعد الرب من الجليل"أي في الداخل غارق؟

= فانفتحت له السموات: انفتحت أو" انشقت " كما يقول مرقس ؟لماذا استخدم مرقس "انشقت ""ما دلالة الكلمة؟ من الناحية العقائدية اللاهوتية؟ وما الفرق بين انشق وانفتح؟

+ ورأى.من الذي رأى؟ لماذا وكيف لنا أن نعلم؟

=نازلا مثل حمامة: هل حمامة جسمية ملموسة أم حسية؟ لماذا على هيئة حمامة؟ وليس بطائر آخر مثلا؟ ليس المقصود للسلام؟ ورمز الحمامة؟بل نحن في نص ديني لاهوتي عقائدي؟أي نرجع لنقارن بالعهد القديم وربط الحدث بالمفهوم المسيحي.

=وحالا عليه:ما تدل هذه العبارة؟

+17 وإذا صوت من السماء قائلا. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت.

= صوت من السماء: ما هذا الصوت ؟هل تجلي؟أم حقيقي؟

= قائلا هذا هو ابني :ما علاقة سفر المزامير واللقب "ابني"؟

=الحبيب: رمز "الحبيب" ؟ مقارنة مع نص يوحنا البشير؟

=الذي به سررت: أين وردت العبارة في اشعياء؟

يتحدث القديس اوغسطينوس عن ظهور الثالوث القدوس في العماد، قائلا:" .............

ويقول القديس جيروم:" .......................

"أكثروا من عمل الرب كل حين"

"القافلة تسير والكلاب تنبح"

" ملعون ابن ملعون كل من ضل عن وصاياك يا رب من الاكليروس"

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