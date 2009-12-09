

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5395 - 2017 / 1 / 7 - 00:05

المحور: الادب والفن









ساسةٌ & سياسه .!

رائد عمر العيدروسي

1



ما امسى في السياسه

في الفِ باءِ السياسه

تَصنُّعُ التحُّدثِ بكياسه

او وطنيّةٌ مفتعلةٌ بحماسه .!

خصوصاً

في امكنةٍ حسّاسه

منْ اجسادِ ساسه !

وممارسةُ ضغوطاتٍ

على هذهِ الأماكن الحسّاسه

عساها تفرزُ بعضاً منْ فِراسه .!

2

ساستُنا في السياسه

لا يفقهونَ منَ الفقهِ

سوى فقه الشراسه

وتشديدُ الحراسه ,

لا يؤمنونَ بالحاسّةِ السادسه .

3

لا يغسلُهم الصابون

هُم مصابون

بمرضِ جنونِ السلطه

حتى لو اثناءها جلطه !

لا يُروي ولا يُشبِعُ غرائزهم

نومٌ في فراشِ السلطه

ولا عبثٌ بمفاتنِ السلطه !

إلاّ إذا :

كانت سلطةً مُتسلِّطه

على كُلِّ حيٍّ ومِنطقه

في كُلِّ نقطةِ سيطره

حبلٌ غير مرئيٍّ لمشنقه ,

نحنُ في " هولوكوست " المحرقه .!