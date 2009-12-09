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ساسه & سياسه .!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5395 - 2017 / 1 / 7 - 00:05
المحور: الادب والفن
    


ساسةٌ & سياسه .!
رائد عمر العيدروسي
1

ما امسى في السياسه
في الفِ باءِ السياسه
تَصنُّعُ التحُّدثِ بكياسه
او وطنيّةٌ مفتعلةٌ بحماسه .!
خصوصاً
في امكنةٍ حسّاسه
منْ اجسادِ ساسه !
وممارسةُ ضغوطاتٍ
على هذهِ الأماكن الحسّاسه
عساها تفرزُ بعضاً منْ فِراسه .!
2
ساستُنا في السياسه
لا يفقهونَ منَ الفقهِ
سوى فقه الشراسه
وتشديدُ الحراسه ,
لا يؤمنونَ بالحاسّةِ السادسه .
3
لا يغسلُهم الصابون
هُم مصابون
بمرضِ جنونِ السلطه
حتى لو اثناءها جلطه !
لا يُروي ولا يُشبِعُ غرائزهم
نومٌ في فراشِ السلطه
ولا عبثٌ بمفاتنِ السلطه !
إلاّ إذا :
كانت سلطةً مُتسلِّطه
على كُلِّ حيٍّ ومِنطقه
في كُلِّ نقطةِ سيطره
حبلٌ غير مرئيٍّ لمشنقه ,
نحنُ في " هولوكوست " المحرقه .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - ساسه & سياسه .!