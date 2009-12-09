التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - ايمن عبد العزيز البيلى - التمييز الاجتماعى عبر التعليم فى مصر
|
|
التمييز الاجتماعى عبر التعليم فى مصر
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
ظاهرة الغش فى الامتحانات المصرية والحلول الشكلية
- فى اليوم العالمى للمعلم يامعلمى مصر اتحدو
- التقرير الاول لمرصد الانتهاكات فى التعليم المصرى.....نقابة ا ...
- ومازالت نتيجة التعليم المصرى .......صفرا
- ومازالت سياسة تجريف الذاكرة الوطنية مستمرة فى المناهج الدراس ...
- الفشل الذريع .....وانجازات التسليع للتعليم المصرى
- تسريب الامتحان وصراع الفسدة وماّرب اخرى
- بعد عامين .............انجازات الفشل فى التعليم المصرى
- صناعة الصدام بين المجتمع والمعلم المصرى
- بيان ..لا للتطبيع مع الصهاينة عبر نقابة المهن التعليمية ..مص ...
- نقابات المعلمين العرب .....وكارثة حذف الحقائق التاريخية
- من اجل الدفاع عن مجانية التعليم فى مصر
- القيم التربوية ...فى المدرسة الفرعونية
- لم يعد امامنا ......الى الثورة الثقافية
- التعليم المصرى.. يندفع نحو الطبقية الاجتماعية عبر الخصخصة ال ...
- ابناء مصر تحولوا الى حقل تجارب بالمدارس ..........ولاعزاء لل ...
- التعليم .................جوهر كل تغيير حقيقى
- احلام معالى الوزير فرق كبير بين الاحلام ..............وادارة ...
- ظاهرة العنف المتبادل بالمدارس المصرية
- الاهمال فى التعليم المصرى . . .ارواح ابنائنا فى مهب الريح
المزيد.....
- القوات العراقية تؤكد استعادة 60 بالمئة من الساحل الشرقي للمو ...
- توتنهام يسحق واتفورد في عقر داره
- السلطات السعودية تحذر من المساس بالقاضي الشيعي المختطف
- فيديو.. أجمل 3 أهداف للنجم عمر -السوبر- من -ذاكرة 2016-
- المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقرر عدم إعادة جثامين مقاتل ...
- قتلى وجرحى بهجوم مسلح في اسطنبول
- مصر.. نيابة أمن الدولة تحقق مع أمين عام مجلس الدولة السابق ب ...
- يلديريم: لا معلومات محددة حول منفذ هجوم اسطنبول
- شرطة اسطنبول تستجوب سائق سيارة أجرة نقل منفذ هجوم رأس السنة ...
- مدفيديف ويلديريم يشددان على أهمية تضافر الجهود في محاربة الإ ...
المزيد.....
- شيء عن جامعة البحرين / موسى راكان موسى
- University of Bahrain / موسى راكان موسى
- مظاهر التدبير “السيكوسوسيولوجي” لمؤسسة تعليمية / : رشيد عوبدة
- أراء ومقترحات في المهارات الواجب توفرها في الخريج الجامعي وف ... / سفيان منذر صالح
- 690 سؤال و جواب في امتحان السياقة النظري الفلسطيني / هيثم زيدان
- حيرة الممثل وتعدد مناهج أداء المونودراما التعاقبية / أبو الحسن سلام
- رباعية التميع / عبد المنعم محمد حسين
- استراتيجيات تحسين الخط واجتياز الامتحان بنجاح / أحمد أمرير
- المجتمع المدني وصنع السياسات ( الخدمات الاجتماعية نموذجاً) / أدهم عدنان طبيل
- ذاكرة المسرح في الأقاليم الثقافية / أبو الحسن سلام
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - ايمن عبد العزيز البيلى - التمييز الاجتماعى عبر التعليم فى مصر