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إحالة -اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير- لمجلس النواب اعتداء سافر على الدستور وأحكام القضاء وتفريط في حقوق السيادة


الحزب الشيوعي المصري
الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 13:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    




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يؤكد الحزب الشيوعي المصري أن قرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، الموقعة في أبريل الماضي ، إلى مجلس النواب ، هو مناورة للالتفاف على الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري الذي أكد على الحقوق التاريخية والواقعية والقانونية لمصر في جزيرتي تيران وصنافير، وعلى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة المؤيد لهذا الحكم بشكل قاطع ، ولقطع الطريق على صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا التي حجزت القضية للحكم يوم 16 يناير 2017 ، كما أنه محاولة من الحكومة لإضفاء شرعية على التفريط في الجزيرتين عن طريق البرلمان ، متحدية بذلك إرادة الشعب الذي ثار من أجل حقوقه وكرامته الوطنية في 25 يناير 2011 ، ومن أجل الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه في 30 يونيو 2013 .
ويدين الحزب الشيوعي المصري إصرار الحكومة وأبواقها في أجهزة الإعلام على التحول إلى ممثلين للسعودية في مصر بدلاً من الدفاع عن مصرية الجزيرتين اللتين تمثلان أهمية قصوى في استراتيجية حماية الأمن القومي المصري في مواجهة العدو الصهيوني، واللتين استشهد في الدفاع عنهما خيرة جنود مصر خلال معارك متعددة طوال السبعين عاماً الماضية.
ويطالب حزبنا نواب البرلمان برفض نظر تلك الاتفاقية احتراماً للدستور الذي أقسموا على تطبيقه واحترامه والدفاع عنه، واحتراماً لأحكام القضاء وإرادة الشعب الذي انتخبهم للدفاع عن حقوقه وليس للتفريط في أراضي الوطن.

القاهرة في 30 ديسمبر 2016

الحزب الشيوعي المصري
المكتب السياسي





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الحزب الشيوعي المصري

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الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - الحزب الشيوعي المصري - إحالة -اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير- لمجلس النواب اعتداء سافر على الدستور وأحكام القضاء وتفريط في حقوق السيادة