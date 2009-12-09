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الأرهاب وقوى العالم العظمى .. ملاحظات


رزكار نوري شاويس
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 16:44
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    


الأرهاب وقوى العالم العظمى .. ملاحظات


* لمن يبحث عن الأسباب المباشرة ..
فإن الصراعات و المنافسات بين القوى الدولية العظمى منحت الأرهاب ساحة خصبة و واسعة للانتشار في ارجاء العالم و جعلت من بؤر الصراع ( في العالم المتخلف ) مستوطنات تفريخ للجماعات الإرهابية كل تحت اسم و ايديولوجيا تتوائم مع ثقافات و عقائد مجتمعات تلك البؤر المتخلفة حضاريا ..

* * *

* الجانب الأكبر من النشاط و الفعل الأرهابي المنتشر حاليا في العالم ، يعبر عن حالات عجز و إحباط و يأس .. فهل فتشت القوى المقتدرة الكبرى في عالمنا كمحاولة منها للتصدي لهذا الاٍرهاب عن مسببات كل هذا العجز و اليأس و الاحباط ، ترى هل فكرت و بادرت بجد و بفعل و جهد دولي مشترك للبحث عن معالجات و حلول حاسمة لها ..؟
ام إنها لاتزال ترى في التطرّف و الاٍرهاب بمختلف أشكالها سلاحا فاعلا من أسلحة حلبات مواجهاتها و منافساتها مع بعض .. ؟!

* * *

* في هذا العالم الذي تراقب فيه كل مخارجه و مداخله وكل زواياه و مخابئه من كل أتجاه و ارتفاع بعيون الأقوياء ؛ لا يمكن لأنفاس الاٍرهاب ان تدوم و تستمر من غير دعم مادي و استخباراتي و لوجستيكي و إمداده بعناصر جديدة لأنعاشها و إدامتها ..
تری لم لاتری تلك العیون مصادر و دروب و بوابات التمویل و الدعم تلك..؟
هل هي مصابة بعمى من نوع لاترى فيه الا ما تريد و ترغب ..؟!!

* * *

* فقط بتعزيز السلم الدولي يمكن قلع مخالب و انياب الاٍرهاب الذي صار عالميا .. ان عالمنا الان في امس الحاجة الى منظمة دولية تتبنى بعدل و أنصاف مصالح و حقوق الامم و الشعوب ، و ليس مصالح نظم القوى العظمى و مطامحها الجشعة ..





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رزكار نوري شاويس

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الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - رزكار نوري شاويس - الأرهاب وقوى العالم العظمى .. ملاحظات