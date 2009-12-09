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مؤسسة اورورو الثقافية تودع العام 2016 بمعرض للفن التشكيلي في مدينة لاهاي الهولنديه


اكرام الراوي
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 23:10
المحور: الادب والفن
    


مع نجوم السماء المتلالئه ,, وانوار اعياد الميلاد الرائعه التي انارت شوارع وشرفات وازقة ومدن هولنده تلالئت نجوم الفن العراقي في قاعة الفنون لمدينة لاهاي الهولندية , باعمال فنية مذهلة ,, والتي مزجت بين الفن التشكيلي العراقي المميز والفن الحديث , واعمال متنوعه لفنانين تشكيلين هولنديين في معرضا فنيا تشكيليا اختتمت به مؤوسسه اورورو الثقافية موسمها الثقافي والابداعي لعام 2016 .

وعلى مدى شهر يستضيف بيت الفن في مدينة لاهاي الهولندية المعرض التشكيلي المشترك بين مجموعة من الفنانين التشكيليين العراقيين والهولنديين تحت عنوان( المرأة بالالوان) حيث قدم الفنانين من خلال اعمالهم المميزة صور مختلفة عن المرأة وظروفها واوجاعها ووجودها, من خلال مواضيع مختلفة عكستها الاعمال الفنية , كالحرب والحب والالم والحياة والفن ومواضيع اخرى اثرت وتاثر على المرأة في اي مكان وفي اي مجتمع.

وكان لكل من الفنانين المشاركين في المعرض نظرته واسلوبه الخاص في التعبير عن المرأة من خلال اعماله المشاركه , فقد عكست اعمال الفنان( رعد الزبيدي) معاناة التهجير والحرب التي واجهتها ومازالت المرأة العربية تواجهها , وانعكس ذلك على الالوان التي استخدمها , والصور الرائعه التي جسد بها هذه المعاناة, والتي نالت اعجاب ودهشة الجمهور والفنانين الهولنديين من زوار المعرض.

اما الفنانة( رملة الجاسم) فعكست اعمالها معاناة المرأة من الفراق والاضطهاد النفسي التي تتعرض له بسبب الظروف التي تمر بها سواء في بلدها الام ام في بلاد المهجر, وتميزت اعمالها بالتنوع , في حين عكست اعمال الفنانه (شيرين المميز) التراث العراقي ممزوجا باعمالا" فنية حديثة , وقدمت الفنانة( بروين مرزا) اعمالا" حديثة تميزت بالتنوع وعكست مشاعر وافكار المرأة العراقية المغتربة .

في حين شارك الفنانون الهولنديون كالفنان( يلا كونسترا) الذي استضاف دار العرض الخاص به الاعمال الفنية شارك باعمال عكست الجمال والحرية والحب التي تتمتع بها المراة في العالم الغربي من خلال تنوع لوني رائع يوحي بالبهجة والحب والحرية, في حين تميزت اعمال الفنانه الهولندية (هلكا فان ايكرس) بنتوع الالوان , والبهجة , والفرح الذي جسدته لوحاتها والذي جاء معبرا" عن مشاعر وحياة المرأة الاوربية.

كان المعرض مهرجانا رائعا لاساليب متنوعه من الفن التشكيلي , وقد نال اعجاب زوار المعرض من الجمهور العراقي والهولندي , ومن المهتمين بالفن التشكيلي.





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - اكرام الراوي - مؤسسة اورورو الثقافية تودع العام 2016 بمعرض للفن التشكيلي في مدينة لاهاي الهولنديه