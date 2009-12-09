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حديث ابن آمنة : نفسٌ منفوسة !


زاهر زمان
الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 11:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


175930 - لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ، سألوه عن الساعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تأتي مائة سنة ، وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم " .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2539 *
خلاصة الدرجة: صحيح
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ورد ذلك الحديث أعلاه ضمن أحاديث عديدة ، فى مناقشة لموضوع الأحاديث التى تنبأ فيها محمد بقيام الساعة ، وذلك على موقع منتدى التوحيد ، وليتهم لا يبادرون بحذف الموضوع عندما يعلموا بطرحى مافيه من تخرصات تخرصها ابن آمنة عن نهاية العالم ( مايسمى القيامة أو الساعة ) ، عندما سألوه عن الساعة ( نهاية العالم ) ، وذلك عندما كان راجعاً من تبوك ، فقال لهم أنها بعد مائة عام ، كما قرر فى الحديث المذكور أعلاه ! أى أن يوم القيامة أو الساعة أو نهاية الدنيا ستكون بعد مائة عام من الوقت الذى تم فيه توجيه السؤال له وهو عائد من تبوك ! بالطبع لم تكن تلك هى المرة الوحيدة التى يسأله فيها أتباعه عن موعد الساعة أو يوم القيامة أو نهاية الدنيا ، لكنها قد تكون هى المرة الأولى التى يتم فيها توجيه ذلك السؤال اليه ؛ إذ يبدو ذلك واضحاً من اجابته المتسرعة عندما قال : " لا تأتي مائة سنة ، وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم " . أى أنه ما ان تنقضى مائة سنة حتى تقوم الساعة وتموت جميع الخلائق بمافيها الحيوانات ، وليس البشر فقط ، والدليل على ذلك فى قوله " نفس منفوسة " ، فالنفس تشمل البشر والحيوانات ؛ فالحيوان نفس أيضاً ! لكنه ربما فطن بعد ذلك ، الى تسرعه فى الرد ، والخطأ الذى ارتكبه فى جوابه بعدم معقولية قيام القيامة بعد مائة عام ، فغير من تنبؤاته بموعد قيام الساعة فى المرات التالية التى تم توجيه مثل ذلك السؤال له ، حتى انه فى نهاية المطاف استقر على مقولة " علمها عند ربى " ، التى أوردها فى قرءآنه ، والتى أنهت الجدل بين أتباعه حول موعد قيام الساعة أو نهاية الدنيا ! الحقيقة أننى تعمدت اختيار هذا الحديث دون سواه من الأحاديث الأخرى التى تدور حول هذا الموضوع ، وذلك لأنه قاطع الدلالة ، ولا يستطيع المدلسون والمراوغون والمرقعون ، تحوير أى حرف أو لفظ فيه كعادتهم كلما واجهوا مايسمونه شبهات ، بينما هى فى حقيقتها أخطاء منطقية ووواقعية شديدة الوضوح ، وقع فيها مؤسس الاسلام ورفاقه الأقربون ، حتى فى الاجابات التى أوردها فى قرءآنه ، على أنها ردود إلهية للعديد من الأسئلة التى دأب مؤيدوه ومعارضوه على توجيهها اليه ! وها نحن وقد مضى مايربو على الألف وأربعمائة عام وليس مائة عام فقط على الموعد الذى تنبأ فيه ابن آمنة بقيام الساعة ونهاية الدنيا ، ولا زال الكوكب الأرضى يعج بالحياة وبالبشر وكافة أنواع النفوس المنفوسة ! ورغم الأخطاء الكثيرة التى وقع فيها ابن آمنة فى ردوده على تساؤلات مؤيديه أو معارضيه ، سواء تلك التى وردت فى قرءآنه أو فى الأحاديث التى رواها عنه أصحابه ، يظل ابن آمنة ورفاقه مرحلة مفصلية فى تاريخ بنى جلدته العرب ، الذين تطمح أنظمتهم المتطرفة فى عصرنا الحاضر ، الى اعادة احياء امبراطوريته الاسلامية بواسطة التنظيمات الارهابية المسلحة أو بواسطة أدلجة عقول الأتباع وغير الأتباع عن طريق كل أنواع الميديا التى يستطيعون تجنيده لخدمة ذلك الهدف المقدس عندهم !!!
بقلم / زاهر زمان
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مصدر الحديث *
موقع : منتدى التوحيد
بتاريخ 23 / 10 / 2008
الرابط
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLgreQyZXRAhXLc1AKHQOJCRgQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eltwhed.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3F14768-%25C7%25D1%25CC%25E6-%25D4%25D1%25CD-%25C7%25E1%25CD%25CF%25ED%25CB&usg=AFQjCNH8vc6KnIZet3oKpJkwUupdBBR2sw





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زاهر زمان

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - زاهر زمان - حديث ابن آمنة : نفسٌ منفوسة !