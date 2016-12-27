التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - إنّي خُنتكَ يا وَطني
|
|
إنّي خُنتكَ يا وَطني
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
هُم يَعلمون مَنْ ! لكنْ سيَسألون
- عقدْتُ صُلحَ الخاسرين
- رُسومٌ على جدارِ اللّيلِ
- نادمْتُ صَرّارَ اللّيلِ
- بَوْحُ السُّفور
- تلكَ الذّكرَى
- حِواراتٌ تلفزيونيةٌ
- سباقُ المسافاتِ الطويلةِ
- يا المسافرُ في الغسَق
- هل ماتَ فيكَ الرّقصُ؟ لا !
- ورُغمَ الرَّداءةِ نَحلُم
- إبليسُ يَرقصُ حُبًّا
- أعودُ إليكِ بثوْبٍ جديد
- دائرتان وخطوط
- قصيدةً يا شهرزادُ
- الحُبُّ زمنَ الإرهابِ
- بلدًا تآلفَ والغرقْ
- خيْبةٌ
- تبايُن
- ماذا تُريدْ ؟
المزيد.....
- جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الاسلامية ا ...
- الموت والموسيقى – فيصل جاسم العايش
- تقرير امريكي :اليمن الأولى عربياً من حيث الفقر
- عباس الفاسي: ما جاء على لسان حميد شباط حول ظروف تشكيل الحكوم ...
- المسرح المصري.. بداية قوية في طريقها للانهيار (ملف خاص)
- مجلة -تبين- تناقش علمنة الأخلاق بعدد الخريف
- العنف موضوع منتدى بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
- فنانة عمانية تبعث رسائل إنسانية على الرمل
- الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني يعلق اتصاله بحزب شباط
- هل تعاني من -فومو-؟ كلمات جديدة في اللغة السويدية
المزيد.....
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - إنّي خُنتكَ يا وَطني