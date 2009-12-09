أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - عبد اللطيف حصري - ليس دفاعا عن أيمن !





اخر الافلام











المزيد.....

ليس دفاعا عن أيمن !


عبد اللطيف حصري
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 15:43
المحور: القضية الفلسطينية
    


ليس دفاعا عن أيمن !
والولدنة ليست مشروعا نضاليا !
لا ينتطح عنزان ولا يختلف اثنان، أن المتضرر الأول والأخير من سلوك النائب غطاس، هم الأسرى وذويهم وقضيتهم. الا ان ذلك لم يمنعنا من التضامن معه ورفض سياسة محاصرة الأسرى، لكن هناك من يريد مصادرة حق الجماهير بانتقاد منتخبيها ومطالبتهم بتأدية رسالتهم التي انتخبوا لأجلها.
لقد سمعت المقابلة الصحفية مع النائب أيمن عودة، وفي اعتقادي أنصف النائب غطاس أكثر من أعضاء حزبه الذين انفلتوا بحق النائب عودة دون وجه حق... لست في معرض الدفاع عن أيمن، ولا أعتقد انه بحاجة لذلك. لكن بودي التوقف عند سلوكيات النائب غطاس، وما ترتب عنه من انفلات غير مسبوق لشريحة واسعة من حزبه، ليس فقط بحق النائب عودة وانما بحق الشراكة مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في اطار القائمة المشتركة.
في حين يعزو البعض فعل النائب غطاس الى سذاجة، وهي بالمناسبة غير معهودة في سلوكه، ذهب المطبلون والمزمرون من الشريحة المنفلتة الى اعتباره سلوكا بطوليا. وفي تقديري أخفق الفريقان، فالفعل "البطولي" انعكس سلبا على قضية الأسرى عامة وعلى الأسيرين المعنيين خاصة. أما السذاجة فهي غير واردة في هذا السياق الا اذا اعتبرناها غباءً، الأمر الذي أستبعده تماما.
معركة هذه الشريحة المنفلتة الحقيقية ليست مع النائب عودة، وليست مع الجبهة الديمقراطية، وانما هي معركتهم الداخلية داخل حزبهم، فكل مراقب موضوعي يرى خيوط الربط بين سلوكيات غطاس، وبين إملاءات عزمي بشارة، خاصة في اعقاب ما افرزه مؤتمرهم الأخير من اقصاء وتصفية، وفي اعقاب فضيحة المال السياسي. وهي نفس الشريحة التي أدلجت في حينه هروب عزمي بشارة وبررته كـ "بطولة" تستحق التقدير، وفي الواقع او على الاقل بامتحان النتيجة، الرجل لم يهرب الى كوريا الشمالية ولا الى ايران، بل يجلس في مكاتب مكيفة على بعد بصقة من قاعدة السيلية، وفي حضن أخون الرجعيات العربية الحليفة لإسرائيل.
التجمع ليس هاجسي، وقد قلت سابقا وأقول الآن، إن الولدنة والصبيانية ليست مشروعا نضاليا، لكن حركات غطاس المدروسة بعناية ترتبط مباشرة بخيوط عزمي بشارة العنكبوتية، فمن جهة تسعى الى تدمير الشراكة والعمل المشترك، ومن جهة أخرى ترمي الى إزاحة الفئات الوطنية داخل التجمع، من طريق هذه الشريحة المتشنجة والمرتبطة بالمال السياسي لأسوأ الرجعيات العربية.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد اللطيف حصري

إجمالي القراءات: 28,084
المقالات المنشورة: 16
- القرار 194 وصفاقة المحارب محمود محارب
- قبيل الانفجار الكبير، حل الدولتين الى أين ؟
- في فضح التبرير الايديولوجي لحلف الرجعية العربية مع الصهيونية ...
- حبل الوداد بين الرجعية العربية وفتيان الموساد
- منقوع -يهودية الدولة- لصيف فلسطيني قائظ
- التبادل السكاني بين يهودية الدولة ودولة الأبرتهايد
- إستقيموا يرحمكم الله !
- سقط الاخوان ! فهل يعيد إسلاميو فلسطين حساباتهم؟ (2)
- سقط الاخوان ! فهل يعيد إسلاميو فلسطين حساباتهم؟ (1)
- ام الفحم: مراجعة عامة عشية الترانسفير
- في سباق مع الزمن اسرائيل تسعى لحسم قضية القدس
- هل تعد اسرائيل لعدوان جديد على لبنان؟
- ليبرمان بين اغراق غزة واحراق ام الفحم
- إحتضار حل الدولتين
- هل تهز هزة هاييتي ضمير الانسانية؟؟

المزيد.....


أخبار عامة
- شاهد.. قطر أكبر مستورد أسلحة بالعالم بـ17 مليار دولار
- مباشر.. زاخاروفا: تحرير حلب خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار ...
- الجزائر.. قاعدة بيانات تضم 54457 شخصا من المتورطين في جرائم ...
- الجيش السوري يتقدم في وادي بردى
- حشد من النيجيريين يعدم انتحارية قبل أن تفجر نفسها
- أقدم مدن الشرق الأوسط
- بوتين يطلق ضخ الغاز إلى القرم
- تطير في السماء لكنها لا تستطيع العودة إلى وطنها!
- عطلة عراقية للتحالف الدولي
- كرد تركيا يبحثون عن ملجأ في ألمانيا

المزيد.....
كتب ودراسات
- سارتر والدور المزدوج فى الثقافة الصهيونية / حاتم الجوهرى
- تأملات فى المسألة اليهودية / جان بول سارتر- ترجمة د.حاتم الجوهرى
- قضية القدس بين بعديها الديني والسياسي / ماهر الشريف
- البنية[1]الاجتماعية وتحولاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة / غازي الصوراني
- معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئتين الفلسطينيين في ... / غازي الصوراني
- ما لنا وفلسطين ؟! - عبد القادر ياسين / سلسلة فلسطين العرب
- الخامس من حزيران ضياع الممكن في سبيل المستحيل / الفرد عصفور
- قطاع غزة -سفينة نوح- الفلسطينية / غازي الصوراني
- الطابع الطبقي لإسرائيل - مقال مترجم / اليسار الثوري في مصر
- ما مدى سريان القانون الدولي الإنساني في القدس الشرقية منذ ال ... / نسب أديب حسين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - عبد اللطيف حصري - ليس دفاعا عن أيمن !