

سعادة أبو عراق

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 19:49

المحور: الادب والفن









ذكـــــــــــــــــــرى

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تَدعونيَ الذِكرى أن أمشِي صُعُداً

نحو المُتعَةِ

لكنْ...

اخشى أنْ يَخذِلُني

منعطفٌ

لا يُسلِمُني صوبَ مروجٍ

أشُتمُّ الدّفءَ بها

بل عطر اللهفةِ

أحيي أياماً ذهبت نَكهتَها

وأقولُ لَها

كوني

عَلّ بَخُورَ حديثٍ من شهدٍ

يُحيِي ما ماتَ

من بِضعِ سِّنين