

محمد الهاشم

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:39

المحور: الادب والفن









اتحاد الادباء في البصرة يلفظ انفاسه الاخيرة .......................متوفي سريريا

بعد ان حصل لي الشرف بزيارة اتحاد الادباء في محافظة البصرة لحضور امسية جمهورنا الشعراء الذي اقيم بالاتحاد وبادارة الشاعرة الرائعه مي ابراهيم كانت المره الاولى الذي يحصل لي الشرف ان احضر الى هذا المكان الجديد لهذا المعلم ولم اكن اتصور انه في هذه الحاله التي يرثى لها . فانه وللاسف الشديد مكان تدمع له العين ويدمى له القلب مكان على شكل قبو مساحة بين اربعة جدران اكل الدهر عليها وشرب من زمن الجلبي وباشاعيان متهالكه من جميع الاطراف وحتى المكان الذي اختير له مكان كئيب ومظلم من شناشيل البصرة القديمه من بناء اليهود كذلك لا تسع سوى لعشرون شخص او يزيدون قليلا والطامى الكبرى المشرفين على الاتحاد هم الحضور فقط .

وكلهم من اساتذة الادب والشعر والكتاب اللامعين في البصرة .تحياتي لهم جميعا وانا متاكد انهم على مضض في هذا المكان .وقد خلا المكان من الاقلام الشابه تماما وهذه الظاهرة تنذر بالشؤم . اما هؤلاء الكتاب

هم كتلة متعارفين بينهم لا احد يمكنه اختراقهم ومن ياتي الى هذا المكان دون صحبة احدهم يكون نكره .

يجلسون في اوقات هم اتفقوا عليها لاتشجع على استيعاب الشباب والادباء الاخرين ليس هنالك مقهى اومنتدى

ليس هنالك متسع من المكان لمن يريد ان يتصل بهذا المكان يريد ان يتعارف اويطلع على النتاجات الجديد او يريد ان يدلو بدلوه لبعض المتمكنين من الادباء .

حقيقة ان غياب الاتحاد لايشكل عائقا بالنسبة للادباء واغلب الادباء شق طريقه دون الوصول الى عتبة الاتحاد لكنه يبقى

حاجة للبعض او للتعارف على الادباء وبينهم ولايكن متقوقع على بعض الاشخاص الذين وصلوا مرحلة الكهولة ويحتاجون الى انتاج جيل جديد من الادباء هم يصنعونهم ويحثوهم على المثابرة بعد ان اخذ الادب والثقافه والقرأة تضمحل يوما بعد اخر .يمجدهم ومن تربيتهم الادبية لانك لو حاولت النظر لهذه الكتلة تشعر بانهم لايدانون من هو اقل منهم موروث او ثراء ادبي وهذا بحد ذاته خطأ فاحش .اود ان اقول اخيرا لااريد الاطاله

على الاتحاد الوصول الى المناطق السكنية وعمل منتديات وورش في بعض المدارس وعمل فروع متعدده في كل المناطق اضافه على المطالبه بتبديل هذا القبو باخر افضل حال منه .كأن يكون نقابة الاطباء الذي لا حاجه للاطباء بها ولن ولم اسمع يوم ارتادها الاطباءوالشكوى لله انهم مشغولين ليل نهار مما يجعلهم بشغل شاغل عن النقابة وكانت في الزمن السابق للايجار لحفلات الاعراس ليس الا مع العلم ان الاتحاد اهم بكثير من نقابة الاطباء لانه يجمع من كل فئات المجتمع ويمثل الواجه الثقافيه للبلد وفيه مناسبات متعدده يحضرها وفود من الاقطار العربية وربما العالمية .

والا فليعدوا ايامه الاخيرة ونقرأ علية سورة الفاتحه .ويؤسفني ان اقول هكذا .

مع العلم امكانيات المحافظة كبيرة جدا والبنايات التابعه لها لاتعد ولاتحصى .

هذا مع الاعتذار لانني تدخلت بشيء لا يعنيني ولكني من محبي الادب والادباء ليس الا

محمد الهاشم