

البشير النحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 23:43

المحور: الادب والفن









إِنَّ الْطُّغاةَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةُ ثَرْوَةٍ تَركوا الْقُصورَ إلى الْجحورِ وَأطْلَقوا جَيْشَ الكِلابِ عَلى الْبلادْ؛

لَنْ يَنْقُصَ الْمالُ الْحَلالُ، فَفي الْخَزائِنِ ما تَكَدّسَ مِنْ عَذاباتِ السُّلالَةِ!

في جِهاتِ الأَرْضِ أَيْضاً إِخْوَةٌ في الْحَرْبِ يَنْتَظِرونَ بَدْءَ مَواسِم الذَّبْحِ الْمُقَدَّسِ لِلشَّرابْ؛

يَكْفي التَّوّجُّهُ بِالدُّعاءِ إِلى الإلهِ على طَريقَةِ مَذْهَبٍ يُرْضي الْجُناةْ،

يَكْفي اسْتِشارةُ تاجرٍ في أَيِّما جِهَةٍ لِيَكْتَمِلَ الْخرابْ.

إِنْ زَهْرَةٌ بَسَمَتْ رَأَيْتَ ضِباعَهُمْ خَفَّتْ لِتَأْكُلَ قَلْبَها، وَرَأَيْتَ في دَمِها الْكِلابْ،

وَسَمِعْتَ مِنْ غِرْبانِ أَزْمِنَةِ التّهارُشِ في الْخرائبِ فَرْحَةَ النَّصْرِ الْمُحَقَّقِ بِالأَناةْ

وَعَرَفْتَ فَرْحَتَهمْ بِتَحْريرِ الْخَراب مِنَ الْحياةْ!