

وطيس شيبوب حمى

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 01:35

المحور: الادب والفن







*لو انني مثل ابي العلاء

اعرف كيف امسك الفؤاد

كالثورة من قرنيه ،أو ارتشف الهناء

من قهوة الهموم والسهاد .

لوانني مثل ابي نؤاس

تضيء لي حنيني

جوهرة اليقين

في جرة مكسورة اوكاس.

لو ان قلبي قشة في الريح

تاخذه مني فاستريح *

حسب الشيخ جعفر







.عزلاءالخافق حلمها برد :خضراء الدمن *1؛

فاغرة فاها تهرأ فاقة

تمنجلت لا سترحاقها رضاب جيب خواطري

اخيلية *2غمست اناملها بود تزلف

فارهة القناديل نورها بيدرالملح في فمي

البوح وسنان دخان مقابره ؛دفان مفطوم

ضروع الزرقة تقطرفي ثغرالدراويش

وقد شمروا للصلاة ببغداد :وصب

اقم ضريح العشق مسطحا لاقبة ولا مئذنة

امتطت البتول *3الريح العاصف

اذ جاشت داحس والغبراء *4

شيبوب يحدو ممتشقا عرجونه القديم

زنابق كرستال قضيف:جذاذات مراياهم

تهوعتها شفاهنا الناشفة : اهات كير كاوا *5

ثب لرشدك ربابتك بلا وتر ، دليلك الناي منتهش الثقوب

صدرك تكية الشجن ،عنوانك مذبحة ريا القرنفل

ضاعتها اردان الصعلكة

كأسك عامرة باللحاظ الناعسات الكاكية

كنت وكنا

اصاح !! اهريق النجيع

اصاح!! ادفئ الجرح

حناء الوجوه انواء الحجرالمكسي

خذلتنا الجياد اكفهرت غمامة بلا غيث

غربان سحم تواري اجداث الحدآت

جبانة بلدي ؟!!!

جهنم باوارها بلدي!!!؟

مسد دمامل ادمنتها

هاجت شأفة ارومتك كيها الشفاء

لحاك الله ابن ابي سلمى*6تصانع و قد سئمتها

فزع غربال عمرك ،اعتراك الحسك

ثب لرشدك ؛ناصب السرادق

ليس للنفوس عزاءا

طيف الجماجم لن تروي مصابك

مضغتك الصحراء كثيب وبصقتك صباربوجهك

الجرب فاستحال لقار؛ البصاق

الناراذيالك ذياك طرفك الميال غضه

حوراءعين الامس غواية

ارضاع شيبتك المطاع

طأطأ لو خطرتك انثى فانت عنين

نافق رائحتك تزكم الخريطة ،مستباح ،مطلول

حاسرالملامح

خؤولتك الطين نكهتك سربلت بالاسن الفرات

هتك عرض اطلالك

قم !!المثاقب اوشاب مقنعة

قم!!لبس الكسوف الشمس ليغطش ابيض الدنيا باسودها

اخلولق احمرقان؟؟؟؟؟!!!!!!!

عمائم مناديل ورق

بامرالسادن حجبت العزى*7 الله عنا

عنت الاعناق للانطاع

عهدعبيد ماساد سيدوحق من فلق وخلق

اذرف اثامك ابن الاشلاء

دبرك يدمع، عجز الفحولة اطباع

خاوي الوفاض أبريق الوضوء كف الصدى صديان

نحيبك علة تبلقعك؛ دهش ، همس، تسكاب باب خرسان :*8

-ضنت بشالها ،التحفت نشيجها على الشيخ*9

تشهد !!!!!!

لا مها على الجسر*10،لا على القاع ريم *11

الرصافة ضاجعت كرخها المخاض رصاصة سفاح

ابودلف *12هم بالفرار

نحس النعمان *13جناح الانوف

ختم ابن مرجانة14*بيننا سيماء

خنت رقاب السماق

قبل فض بكارة النشيد

فتوى خطها ابن ابي سلول *15

لا تجوز الصلاة

اعتاب زمزم*16 عرس الياسمين تحظل

ناصية جباه الاعراب

راياتهم قمص اليشامخ

العقال ما تشاء



؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

**شيبوب هو اخ عنتر من امه ماهربالرماية بالنبل عين

عنترعلى الاعداء وحامي ظهره نجاه من القتل مرات عدة

فيالموروثالشعبي يقال للذي يستخذي بذل يحمل متاع غيره

ويقدم له الخدمة الرخيصة وهو مدارتندر وهزأ

*1خضراء الدمن :حديث للرسول *اياكم وخضراء الدمن *

وهو تحذير من خداع النضارة والالوان البراقة والبهارج من منبت

سوء

*2 ليلى الاخيلية من الشواعرذات شخصية ونفوذ تعد بعد الخنساء

ولها قصة عشقب الشاعرالاموي توبة بن الحمير ومنعت من الزواج منه

وماتت قرب قبره لبيت صدق به والقصة يعرفها العوام تعاضد معاوية بن ابي سفيان

ولها مع الحجاج مواقف ود حيث مدحته قالت :

اذا هبط الحجاج ارضا مريضة .....تتبع اقصى دائها فشفاها

*3البتول مريم بنت عمران والدة عيسى *ع

*4داحس والغبراء معارك احدسيرالبطولة التي تقص في المجالس لدور

عنتر. بين عبس وغطفان والاسم لفرسين والحرب لخدعة في السبق

*5كاوا الحداد جمع الناس واعلن العصيان على الطلغية الضحاك يحتفل

بيومه بايقادالنارعادةالمجوس يحتفل في العراق كله وايران ودول

جوارها في21 اذار من كل عام وهو بداية السنة الفارسية

*6زهيربن ابي سلمى من اصحاب المعلقات السبع وهو الذي يقول :

من لم يصانع في امور كثيرة .........يضرس بانياب ويوطأبمنسم

وفي نفس المعلقة يقول :

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ............ثمانين عاما لا ابا لك يسأم

7*اعظم اصنام الجاهلية في محة تتعبدها قريش مع اللات ومناة قدم

القران اللا ت عليه نكالا بقريش سبحانه قال *

افرأيتم اللات والعزى *ومناة الثالثة الاخرى *الكم الذكر وله الانثى *

تلك اذن قسمة ضيزى * يعتقدونهن بنات الله

*8 باب خرسان واحدةمن ابواب بغداد صلب عليها الحلاج الصوفي الزاهد الناسك

*9 الشيخ هو الحسن بن منصور الحلاج احدالمشاهيرفي الذكرومسلك التصوف

وله الطواسين وصلب في العصرالعباسي

*10على بن الجهم شاعرعباسي مشهور بقصيدة الذائعة قال:

عيون المها بين الرصافة والجسر .....؟..جلبن الهوى من حيث ادري ولا ادري

اعدن لي الشوق ولم اكن ...................سلوت ولكن زدن جمرا على الجمر

11*احمد شوقي اميرالشعراء قال :

ريم على القاع بين البان والعلم ........احل سفك دمي في الاشهرالحرم

12* ابو دلف العجيلي هوالقاسم بن عيسى قائد مغوا ر اميرالجبل ايام هارون وعلى الكرخ ايام المامون شاعرواديب

وله مجا لس يعطي به الشعراء المنح ونشيرالى قصيدة عليبن جبلة فيه قال:

فاذا ولى ابودلف ....ولت الدنيا على اثره

13* كان للنعمان يوم سعد ويوم نحس لقصة معروفة في رحلة صيد قراه حنظلةالطائي

ووعده ان يعطيه ما يرغب ان حضره وفي حاجة جاءحنظلة وكان يوم نحس النعمان فقال لوابني

لقتلته ومهله عام وكفله احدتلحضو وبعد قصة طويلة كادالطفيل يقتل عاد لوفاءه بالوعد ولكونه نصراني تنصرالنعمان ومعه دولته تخلص الطائي والكفيل من الموت

*14 ابن مرجانة عبيد الله بن زياد والي يزيد على العراق جيش لمقتل الحسين بن على *ع امه مرجانه وابوه ز ياد بن سمية اوا بن ابيه وكانا من الجبارين قتل عبيد ابرهيم بن الاشترالنغعي

*15عبد الله بن ابي سلول كبيرالمنافقين في يثرب من زعماء الخزرج كان يوقع الفتن بين المسلمين

*16عين زمزم في مكة ماءقيل تفجرة لهاجرام اسماعيل من ارض يباب مقدسة عند المسلمين والجاهلية

لماءها النقي اسرار اضفيت علها قابلية الشفاء للعلل واذهاب السقم ......الخ









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