

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 15:26

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات









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المبدع والناقد يتوجب ان يعرفوا عن علم اللغة الخاص ..القوعد ....

والعام الذي ساعطي مﻻمح عامه عنه.

مﻻحظات العلم من دراسة الحقائق اللغويةبثﻻث مراحل

1القواعد يقال ان الاغريق الاول في طرقها

2فقه اللغة الفيلولوجيا

يعتقد ان في اﻻسكندرية وجدت مدرسة ولكن تطلق على الحركة التي بداها فردريك اوكست في1777

3فقه اللغة المقارن منذ 1816نشر بوب كتابا اسماه النظام الصرفي للسانسكريتية قارنها مع الالمانية واﻻغريقية

في1836علماء بارزين مثل كوهين وبوب واوفرخت

استخدموا كلمة الاتمولوجيا وهي علم اصول الكلمات

مجال علم اللغة

1وصف تاريخ جميع اللغات المعروفة

2تحديد القوى التي تعمل بصورة دائمة وعامةفي جميع اللغات

3تحديد معالم وطليعة علمةاللغة واتصاله بالعلوم اﻻخرى اثنولوجيا انثروبولوجيا وميثولوجيا سايكولوجياوعلم وفسلجة الاصوات..... وعشرات العلوم منه الرياضيات وعلوم الدماغ

لظاهرة اللغوية 1مقاطع ينطق لها من جانبين النطق والسمع

2الصوت هو اللسان الجواب ﻻفهو وسيلة للفكر وﻻوجود له في حد ذاته

3اللسان له الجانب الفردي والجانب الاجتماعي

4ينطوي على نظام ثابت كما ينطوي على عملية التطور وكل منهما قائم بذاته

اللغة نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد.الضرورية التي تبناها مجتمع ما ليساعد.افراده على ممارسة هذه الملكة

واللسان متعدد الجوانب

1طبيعي فيزياوي

2فسلجي وظيفي

3سايكولوجيي نغسي

اما اللغة لها كيان الموحد القائم بذاته تخضع للتصنيف وتحتل المركز اﻻول بين عناصر اللسان

اكشف بروكا ان ملكة الكﻻم تقع في الثلث الايسر من الجزء اﻻمامي من المخ

وهناك فصل بين اللغة والكﻻم

1ماببن ماهو اجتماعي وما هو فردي

2ماهو جوهري وما هو ثانوي

مميزات اللغة

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1اللغة شئ محدد تحديدا واضحا

2تختلف عن الكﻻم في انها يمكن دراستها بصورة مستقلة

3اللسان غير متجانس اما اللغةفهي متجانسةمن نظام اشارات جوهره الربط بين المعاني والصور الصوتية

الطرفان للاشارة سايكولوجي

4اللغة الشيء الملموس

دراسة اللسان

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1جانب اساسي هدفه اللغة

وهو اجتماعي مستقل عن الفرد.وهوسايكولوجي

2فرعي ثانوي هدفه فردي من اللسان اي الكﻻم بما في ذلك العملية الصوتية والجانب الفرعي هوسايكو فيزياوي

للكتابة

1الصوري وهوتعبير عن الكلمه باشاره واحدة

2النظام.الذي هو النظام الصوتي

فسلجة الصوت هو الفونيتك اي علم الصوت

وهو يستخدم للدﻻلة على دراسة تطور اﻻصوات

وهو علم تاريخي

اما الفيلونولوجي فيقع خارج الزمن

ﻻن ع.ملية النطق ﻻتتغير ابدا

علم الفونيتيك جزء من علم اللغة اما النظام الصوتي فونولوجي

فهو علم مساعد يختص بالكﻻم فقط

الاشارة هي دال ومد لول

فاللغة هي سايكرونية-التطور الزمني

اما الكﻻم فهو دايكروني-تعاقبي تبعا لعوامل عامة

التحليل للمتكلمين

اما ذاتي مستمر للوحدات اللغوية تحليل موضوعي لمجمل اﻻداء

-----------نبذة عن المؤسس

لعلم الغة الحديث هو فردينان دي سوسر 1857-1913

وهومن اخرج علم اللغة العام

اشهر كتبة بنفس الاسم

ودرس السايكرونية والدايكرونية

وميز بين الكﻻم واللغة

مدرسته تسمى المدرسة التركيبية او البنيوية ومنها تطور النقد البنبوي ومشتقاته كالتحويلية ....الخ اشهر مدارس النقد الحديث ومن رواد البنيوية لويس غولدمان وجان دوفينو وجاك لينهارت

وتبنى لوكاش وغرامش بعض الطروحات العلمية للبنيوية وفق التفسير الماركسي

مستندين على الموضوعية والمادية

ونحو اﻻنطولوجيا الوجودية التي فرضها سارتر وكما انهم بينوا نواقص ونواقض روﻻن بارت في النقد الذاتوي

ومما استقر عليه اما الطريقة التركيبة او الطريقة التحليلية

وانجح النقود المعتد بها هي التي جمعت التركيب بالتحليل بعين الوقت

وتبعا لمدرسة الناقد ماديا او مثاليا تكون الرؤيا باسبقيه عقلية اوحدسية حسية ليس ضمن التناول للموضوع نعد بتقديم ايجازا لهما فيما يتعلق بصناعة النص اﻻبداعي ونقده او حتى نقد نقده وفق تطورمدرسة تزفيتان تودوروف

وفهم اللغة الشعرية من الشكﻻيين الروس مرورا بمﻻحم دوبلن وبريشت وصوﻻ الى انتاج سارتر وبﻻنشو وبارت

مع دراسات باختين

والنقد الواقعي تبعا لايان وايت كما نعد بدراسات عن دراسات الفراهيدي وابن جني والزمخشري والجرجاني والجاحظ والمدارس الرئيسية البصرة والكوفة والاندلس وبغداد لنضع تحت يد المبدع رصيد من معينات التواصل مما ﻻيجده كما نقدمه في الغوغل والويكيبيا وذلك استجابة لم تقدم باستفسارات عن اليات صناعة النص، علما ان ذلك يدرس في اكاديميات الغرب، توظف ممن لديهم الموهبة للابداع في مختلف انواع اﻻبداع ......سننشرﻻحقا عن البيان والبﻻغة والمجاز.عند.العرب في اﻻصول لنثبت ان.التقدم في الحداثوية لها المقدمات والجذور لورجعنا اليها بروح العصر فلن نبقى بعيدين عما حصل ما تقدم على ان نعمد الى حداثوية الفهم واﻻخذ واﻻستعمال كما لن يفوتنا درس الانزياح والشعرية والاسلوبية والتناص .



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مصادر متعددة ابرزها كتابات دي سوسر وكبارالنقاد العرب والاجانب