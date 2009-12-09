

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 10:10

المحور: الادب والفن









إن من اغتال...

الشهيد عمر...

إن من أشرف...

على فعل الاغتيال...

يعتقد...

أن اغتيال الشهيد عمر...

يغلق كل الطرق...

على فكر الشهيد عمر...

على علمانية الفكر...

على خوض الصراع...

ضد أدلجة دين الإسلام...

على سعي الحركة...

إلى تحرير الشعب...

إلى تحرير العمال الأجراء...

إلى تحقيق ديمقراطية الشعب...

إلى تحقيق العدالة...

في توزيع الثروات...

في تقديم الخدمات...

إلى حفظ كرامة كل إنسان...

في هذا الوطن...

*****

ولاستمرار فكر الشهيد عمر...

لاستمرار فعل فكره...

هناك المخلصون...

المقتنعون...

بفكر الشهيد عمر...

المنتشرون...

على كل تراب الوطن...

يعملون...

على نشر فكر الشهيد عمر...

على تطوره...

يحافظون...

على أيديولوجية الحركة...

يبنون التنظيم...

يسعون...

إلى أن تصير مواقفه...

وكل القرارات...

اليتخذها...

في خدمة الشعب...

في خدمة...

كل الكادحين...

في خدمة...

كل إنسان...

يواجهون...

من يهضم كل الحقوق...

من ينهب الثروات...

من يتمتع...

بامتيازات الريع...

من العملاء...

ومن يصير...

عميلا...

يخلص في عمالته...

من أجل أن يتمتع...

بامتيازات الريع...

ليصير صاحب ثروة...

يوظفها...

في رفع أثمان العقار...

لا يهادنون المستغلين...

مهما كان لونهم...

يسعون...

إلى أن يصير الدستور...

شعبيا ديمقراطيا...

أن تصير الانتخابات...

حرة ونزيهة...

بعد القضاء...

على كل أشكال الفساد...

بعد تحقيق...

ديمقراطية الشعب...

في ظل...

سيادة الشعب...

بعد تحقيق العدالة...

في توزيع الثروات...

في تقديم الخدمات...

لإرضاء...

خط الشهيد عمر...

اليتجسد...

في حزب العمال / الأجراء...

في حزب الكادحين...

*****

والأوفياء المخلصون...

لفكر الشهيد عمر...

لا يتوقفون...

عن إنماء الحركة...

عن إغناء الحركة...

عن تطوير اليسار...

عن تحقيق وحدته...

عن تطوير أيديولوجيته...

عن تجذير فكره...

في تربة الشعب...

حتى تمتد الجذور...

في تربتها...

من أجل أن تمتد...

أغصان اليسار...

في عنان السماء...

على مدي تراب الوطن...

لاستنهاض الشعب...

من أجل التغيير...

من أجل حماية...

هذا الوطن...

حتى يطمئن الشهيد عمر...

في مرقده...



ابن جرير في 14 / 12 / 2016



محمد الحنفي