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|الصفحة الرئيسية - ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة - اسماء محمد مصطفى - أطفالُ الحروب .. كثيرٌ من العنف .. كثيرٌ من الحب
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أطفالُ الحروب .. كثيرٌ من العنف .. كثيرٌ من الحب
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|الصفحة الرئيسية - ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة - اسماء محمد مصطفى - أطفالُ الحروب .. كثيرٌ من العنف .. كثيرٌ من الحب