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الفراشة الأخيرة:


جودت شاكر محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 11:26
المحور: الادب والفن
    


أكففُ دمعي..
وزفرات الشوق تلسعني
وأمني نفسي..
بوصالٍٍ يوم الحشر يجمعني
بتوأم الروح..
رغم الدود ..
والأكفان... والعفنِ





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جودت شاكر محمود

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جودت شاكر محمود - الفراشة الأخيرة: