

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 23:25

المحور: الادب والفن









هل يعنيه الجحيم أوتارٌ بنكهة وردية ؟

سأَنشر سرّي على رؤوس السِنام ،

تعاريج لِعيان الرسائل

و مطبّات لًأوراق البردِ ..

سأَنشر خُفّيَ حُنيْن ،

طُعماً للأسماك

و أَرشّ مأتمي

على زعائف البطريق

لِيبَشّر تنّين البحر

عن كفنٍ و حِصار نهدي ..

أَم لِلعصافير أَزرعه كالشجرْ

و أُفتّت رغيفاً على شفير هاويةْ ..

هوّن عليك لنْ أَبوح بالخواتم

و سر الهوينا يا أنتَ بالمفرداتْ

بالأغاني و ما أعاني مِن لُغاتْ

فمِحور حبّي أعماق زاويةْ ..

و بئر دفين كصدى الأجراسِ

لا تُسمع الّا عند نُحّاة الضجرْ ...