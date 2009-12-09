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أوتارٌ بنكهة وردية ...؟


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 23:25
المحور: الادب والفن
    


هل يعنيه الجحيم أوتارٌ بنكهة وردية ؟
سأَنشر سرّي على رؤوس السِنام ،
تعاريج لِعيان الرسائل
و مطبّات لًأوراق البردِ ..
سأَنشر خُفّيَ حُنيْن ،
طُعماً للأسماك
و أَرشّ مأتمي
على زعائف البطريق
لِيبَشّر تنّين البحر
عن كفنٍ و حِصار نهدي ..
أَم لِلعصافير أَزرعه كالشجرْ
و أُفتّت رغيفاً على شفير هاويةْ ..
هوّن عليك لنْ أَبوح بالخواتم
و سر الهوينا يا أنتَ بالمفرداتْ
بالأغاني و ما أعاني مِن لُغاتْ
فمِحور حبّي أعماق زاويةْ ..
و بئر دفين كصدى الأجراسِ
لا تُسمع الّا عند نُحّاة الضجرْ ...





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دلال الساحلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - أوتارٌ بنكهة وردية ...؟