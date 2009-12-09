أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - البلاد سخيّة ...


اخر الافلام











المزيد.....

البلاد سخيّة ...


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 16:02
المحور: الادب والفن
    


البلاد سخيّة لكنّني كأقبية النبيذ ،
هامة تساؤلات تحت عين الشمس ؟
مَخصيّ جموح الأمس البديل
وأهلي هناك كَنفق طويل .. !
مزيداً مزيداً يا تعب نهر " تموز"
بارك "ملحمة الخليقة "..
ثوري عليهم يا " نيروز " الجديدة
و اسمعي صوت المطر كلمات ،
فجّري خواءَ البرق رعدٌ و مسافات
علّ زمان مارد الفانوس يحيا ،
يُجمّد الوحوش الضارية
و بمُعجزة نبيّ تُمجّدُ الأغصان !
لماذا سكرات الشموع بالأوطان ؟
لِماذا مرح الأطفال خيمة التهابات
تَشلّ أعضاؤهم في افتنان ؟
بملح انتصار " مردوك "
ترتبك بهارات الحقول
تباً تباً خجلتْ منكم " قلعة تبوك "
فلِتتعالى روحي في " هُنا " حمّالة الحطبِ
الى شعاعات المُحال و هناك اللامكان ..
بلادي سخيّة كَمطاف احتضان
لكنّني أَعظمَ صرفٍ وراء البحار ..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
دلال الساحلي

إجمالي القراءات: 195,613
المقالات المنشورة: 129
- أَتنكرُ أَنّا و أتذكرُ أَنّا ...
- هلْ أنتَ منْ سرق معاطفي ؟
- لَمْ أُنهِ صلاتي بعدْ ..
- فشلٌ يبكي كالخنساءْ ...
- ماذا بعد ..؟
- أغسل وجهي بفسحة استسقاء ...
- إلى رجلٍ لا إسم لهُ ..
- جِراح الدِنانْ ..
- يا جبين الوفا - باللغة العامية -
- أُنشودة العشاء الأخير ...
- يسابقني آتون الصبر ..
- أَلديكَ أَبراج حمام ..
- أَشجار الصبّار تُغنّي ..
- مناولة أصابعي
- موعدنا ...
- أخيِّمُ عند حافتِكْ
- يا أجملَ الرِجالْ ..
- مُجرّدُ عِتابْ ..
- عود الرَّنْدِ على زندي ..
- معزوفة لأَصابعك ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وزير الخارجية الفرنسي يلتقي الحريري في الرياض
- بنجامين كلمنتين.. من القلب إلى المصران الأعور
- افتتاح غرفة سرية تحوي رسومات أثارت حيرة الخبراء
- شاهد النهاية الجديدة لفيلم -التايتانيك- بعد مرور 20 عاما على ...
- وزير الخارجية الفرنسي: الحريري قبل الدعوة للذهاب إلى فرنسا
- ناصر بوريطة في الصين
- العثماني:العلاقات المغربية الفرنسية جيدة اقتصاديا وسياسيا
- ابتسام أبو سعدة في ديوانها: ابتسامات تشرينية
- -بالروسي- على شواطئ دبي
- بيع لوحة -سلفاتور مندي- لدافنشي بـ450 مليون دولار

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - البلاد سخيّة ...