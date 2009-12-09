

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 16:02

المحور: الادب والفن









البلاد سخيّة لكنّني كأقبية النبيذ ،

هامة تساؤلات تحت عين الشمس ؟

مَخصيّ جموح الأمس البديل

وأهلي هناك كَنفق طويل .. !

مزيداً مزيداً يا تعب نهر " تموز"

بارك "ملحمة الخليقة "..

ثوري عليهم يا " نيروز " الجديدة

و اسمعي صوت المطر كلمات ،

فجّري خواءَ البرق رعدٌ و مسافات

علّ زمان مارد الفانوس يحيا ،

يُجمّد الوحوش الضارية

و بمُعجزة نبيّ تُمجّدُ الأغصان !

لماذا سكرات الشموع بالأوطان ؟

لِماذا مرح الأطفال خيمة التهابات

تَشلّ أعضاؤهم في افتنان ؟

بملح انتصار " مردوك "

ترتبك بهارات الحقول

تباً تباً خجلتْ منكم " قلعة تبوك "

فلِتتعالى روحي في " هُنا " حمّالة الحطبِ

الى شعاعات المُحال و هناك اللامكان ..

بلادي سخيّة كَمطاف احتضان

لكنّني أَعظمَ صرفٍ وراء البحار ..