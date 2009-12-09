

جودت شاكر محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 10:59

المحور: الادب والفن









قالوا ستذهب إلى الجحيم،

لأنك تسألُ أكثر من الجميع

نعم... أسأل... لأعرف ما خفيه عني

فأنا ما زلتُ بعالمكم رضيع

لا يعرف معنى الحب...ولما الكره

لا يعرف أن الحق دون القوة يضيع

لا يعرف مشاعر الخوف أو الحب

نحو المقدس والوضيع

أنا....أريدُ أن أسأل ...أن أرى الطريق

أن أعرف الفرق.... بين الذهب والعقيق

بين الغرق والحريق

بين الموت بسلاح عدوٍ...

أو بطعنةِ صديق

أن أعرف لما خُلق الإنسان

وخُلقت الملائكة... والجان

ولما خلق إبليس... والشيطان

فهنا في عالمي....

الكثير..الكثير... من الخربشات

من قصص وحكايات

وهنا الكثير...الكثير... من الآيات

تتحدث عن كره الآخر... وكره الذات

تتحدث عن عالم فيه القتل

باسم الإله ...وباسم اللات

يتساوى بالفعل والمسميات

في عالمنا....مشايخنا...

تحدثنا عن زمن عابر،

عن أيام دفنت منذ زمن طويل غابر

فمشايخنا... فقمات ذات حناجر

أوصلتنا إلى أن الخروج عن صراط الله

والفوز بالمقابر

مشايخنا... هم الأكثرُ إدمان

على آيات القتل...وبالمجان

أما آيات الحب...

فليس لها في عالمهم مكان

مشايخنا...تحقننا بالأفكار السرية

والكلمات القديمة صدئة

فالحب حرام...والمعرفة حرام

وكل ما يقال لنا...هو فوق الإفهام

فما علينا سوى تقبيل نعالهم

وأن نكون في حضرتهم خدام