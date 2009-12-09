أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جودت شاكر محمود - الفراشة الثامنة والعشرون:


اخر الافلام











المزيد.....

الفراشة الثامنة والعشرون:


جودت شاكر محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 10:59
المحور: الادب والفن
    


قالوا ستذهب إلى الجحيم،
لأنك تسألُ أكثر من الجميع
نعم... أسأل... لأعرف ما خفيه عني
فأنا ما زلتُ بعالمكم رضيع
لا يعرف معنى الحب...ولما الكره
لا يعرف أن الحق دون القوة يضيع
لا يعرف مشاعر الخوف أو الحب
نحو المقدس والوضيع
أنا....أريدُ أن أسأل ...أن أرى الطريق
أن أعرف الفرق.... بين الذهب والعقيق
بين الغرق والحريق
بين الموت بسلاح عدوٍ...
أو بطعنةِ صديق
أن أعرف لما خُلق الإنسان
وخُلقت الملائكة... والجان
ولما خلق إبليس... والشيطان
فهنا في عالمي....
الكثير..الكثير... من الخربشات
من قصص وحكايات
وهنا الكثير...الكثير... من الآيات
تتحدث عن كره الآخر... وكره الذات
تتحدث عن عالم فيه القتل
باسم الإله ...وباسم اللات
يتساوى بالفعل والمسميات
في عالمنا....مشايخنا...
تحدثنا عن زمن عابر،
عن أيام دفنت منذ زمن طويل غابر
فمشايخنا... فقمات ذات حناجر
أوصلتنا إلى أن الخروج عن صراط الله
والفوز بالمقابر
مشايخنا... هم الأكثرُ إدمان
على آيات القتل...وبالمجان
أما آيات الحب...
فليس لها في عالمهم مكان
مشايخنا...تحقننا بالأفكار السرية
والكلمات القديمة صدئة
فالحب حرام...والمعرفة حرام
وكل ما يقال لنا...هو فوق الإفهام
فما علينا سوى تقبيل نعالهم
وأن نكون في حضرتهم خدام





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
جودت شاكر محمود

إجمالي القراءات: 853,915
المقالات المنشورة: 181
- الفراشة السابعة والعشرون:
- الفراشة السادسة والعشرون:
- الفراشة الخامسة والعشرون:
- الفراشة الرابعة والعشرون:
- الفراشة الثالثة والعشرون:
- الفراشة الثانية والعشرون:
- الفراشة الواحد والعشرون:
- الفراشة العشرون:
- الفراشة التاسعة عشر:
- الفراشة الثامنة عشر:
- الفراشة السابعة عشر:
- الفراشة السادسة عشر:
- الفراشة الخامسة عشر:
- الفراشة الرابعة عشر:
- الفراشة الثالثة عشر:
- الفراشة الثانية عشر:
- الفراشة الحادية عشر:
- الفراشة العاشرة:
- الفراشة التاسعة:
- الفراشة الثامنة:

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وقف محرر مجلة غاي تايمز للمثليين بسبب تغريدات عنصرية
- .نص(1917 _ 2003) بمناسبة مئوية الثوره العماليه المظفره.
- لماذا خسرت أميركا كل حروبها؟
- يصدر حديثا للشاعر والقاص أشرف البولاقى، المجموعة القصصية، -خ ...
- مصادرة عدد كبير من الكُتب المشاركة في معرض الكويت للكتاب
- صدر حديثا النسخة العربية من كتاب -قاموس الحركات الاجتماعية- ...
- توقعات ببيع لوحة للمسيح بأكثر من 150 مليون دولار
- في ذكرى اليوم العالمي للفلسفة.. تعرّف على أمّ العلوم
- قمة الاتحاد الأوربي-افريقيا: لا تغير في موقف الاتحاد الأوربي ...
- -الحقل والفلاح- لفان غوخ بـ81.3 مليون $

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جودت شاكر محمود - الفراشة الثامنة والعشرون: