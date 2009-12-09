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أرجوزة الحرب والسلام


حكمت حمزة
الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 00:27
المحور: الادب والفن
    


أي الحروب حربنــــا * والســِلْم جافى دارنــــا
القهـــر في أسمائنــــا * الدمــــــع في أحلامنـــا
في كل يوم نشتهـــي * أن نلتقـــــي اشلاءنـــــا
ان يرتضي رب السما * إسكات صوت رصاصنا
فرَّ الحمـــام الأبيــض * كالوقت.......من أيامنا
يأبى البقاء ملطخـــــاً * بفيض نهر دمائنــــــــا
أزلام عرش الخالـــــق * قد هجَّرت.......حمَامنا
موجً.....بثوبٍ مسلـــمٍ * تلاقفـــــت أحشاءنـــا
السير في صحرا الظمأ* لم يختصـــر أحزاننــا
أذناب قصــــر الحاكـم * قد دمّرت........آمالنا
تدعو بقتـــل المُرْهِـــبِ * والذعر في كاساتنــا
والضـــابط...المبجّــــل * يُسقى بخمر مدامنـا
يألــــــو دوا آلامنــــــــا * يجري إلى أوجاعنــا
والنهر.........في جنباته * يأتي ليسرق ماءنـــا
..
الصوت في طياتنـــــــا * ينعى....جراح بلادنا
حلــمٌ......بيومٍ أبيــضٍ * نبنيــه.....في أبياتنا
بحرٌ تلظّــــى كـــــل يو * مٍ...في سما أشعارنا
سلماً سلاما نبتغـــــــي * لا نبتغيك.....إلهنـــــا
أضغاث آمالٍ صَحَـــــت * في غفلةِ..رحماننـــا
لا سِلمَ ....في إسلامـك * لا طبّ...في قرآننـا
لا نبتغي......في يومنـــا * إلا بصيص سلامنا
وارحـل لنـــار عصاتــــك * لن تنطفي شموعنا
ففي سعينـــا.....لحياتنـــا * تكسرت قيودنــــا
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حكمت حمزة

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