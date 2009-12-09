

حكمت حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 00:27

المحور: الادب والفن









أي الحروب حربنــــا * والســِلْم جافى دارنــــا

القهـــر في أسمائنــــا * الدمــــــع في أحلامنـــا

في كل يوم نشتهـــي * أن نلتقـــــي اشلاءنـــــا

ان يرتضي رب السما * إسكات صوت رصاصنا

فرَّ الحمـــام الأبيــض * كالوقت.......من أيامنا

يأبى البقاء ملطخـــــاً * بفيض نهر دمائنــــــــا

أزلام عرش الخالـــــق * قد هجَّرت.......حمَامنا

موجً.....بثوبٍ مسلـــمٍ * تلاقفـــــت أحشاءنـــا

السير في صحرا الظمأ* لم يختصـــر أحزاننــا

أذناب قصــــر الحاكـم * قد دمّرت........آمالنا

تدعو بقتـــل المُرْهِـــبِ * والذعر في كاساتنــا

والضـــابط...المبجّــــل * يُسقى بخمر مدامنـا

يألــــــو دوا آلامنــــــــا * يجري إلى أوجاعنــا

والنهر.........في جنباته * يأتي ليسرق ماءنـــا

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الصوت في طياتنـــــــا * ينعى....جراح بلادنا

حلــمٌ......بيومٍ أبيــضٍ * نبنيــه.....في أبياتنا

بحرٌ تلظّــــى كـــــل يو * مٍ...في سما أشعارنا

سلماً سلاما نبتغـــــــي * لا نبتغيك.....إلهنـــــا

أضغاث آمالٍ صَحَـــــت * في غفلةِ..رحماننـــا

لا سِلمَ ....في إسلامـك * لا طبّ...في قرآننـا

لا نبتغي......في يومنـــا * إلا بصيص سلامنا

وارحـل لنـــار عصاتــــك * لن تنطفي شموعنا

ففي سعينـــا.....لحياتنـــا * تكسرت قيودنــــا

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