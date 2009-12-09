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قارعة الشوق


يسرى الجبوري
الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 22:41
المحور: الادب والفن
    


حاولتُ كثيراً
لـ أجمِّلَ صورَتكِ في عين عقلي
لكنّكِ تأبيّنَ إلا أنْ تكوني
كـ عاصفةٍ ترابية
تخنِقُ الرئة وتضَيِّق الأنفاسْ

__________
__________


(( مِن خَواطِرها إليه ))

قالت :
أيّّها الأُسطورة
البعيدُ جداً كـ السَّماءِ السابعة
القريبُ جداً كـ نَبضةِ قلب
تَعِبتُ وأنا
أكظِمُ عنكَ أشواقي
وألجِمُ لهفةً تُمزّقُ أوردةَ صَبري
تَعِبتُ وأنا ما زِلتُ
أُطعِمُ إشتياقي بـ رسمِ وَجهِك كُلَّ يوم
أيّها الأُسطورة
إنَّ إشتياقي لكَ
ليس َكـ مِثلهِ إشتياق
إشتياقٌ ثُمَّ صبرٌ ثُمَّ إشتياقٌ يَتبعُهُ إحتِراق
هكذا يَمضي يَومي بِـ دونِك
فـ إشتياقي لا يُطاق

__________
__________

لـ قلبي خَفقاتٍ مجنونة
تتمردّ بـ شكلٍ دائم
لا تهدأ
إلا حينَ تتوسَّد صورتُك صدري

__________
__________

مهما فَعَلتِ لَنْ تَنالَيّ منّي
فـ أنا نخلةٌ شامخة وكبريائي يعانِقُ السَّحاب
ورباطَةُ جأشي أكبرُ مِنْ عقلكِ الفارِغ

__________
__________

الليَّلُ مَعتوهٌ يُثيرُ جُنوني
وطيّفُكَ لِصٌ يسرِقُني مِنّي
فـ ينحرُ قلبي بـ سكينِ إنجمادِك
لـ يُلقي بهِ على قارعةِ الشَّوق

__________
__________

أعشقُ تلكَ اللحظة
عـندما يتسلل طيّفهُ الى مُخيلتي
فـ أرسمُ مشاعري بـ الكلماتِ
على شكلِ لوحةٍ فنيةٍ
فحواها أنّي هائمةٌ بهِ بـ جنون !





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يسرى الجبوري

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