

يسرى الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 22:41

المحور: الادب والفن









حاولتُ كثيراً

لـ أجمِّلَ صورَتكِ في عين عقلي

لكنّكِ تأبيّنَ إلا أنْ تكوني

كـ عاصفةٍ ترابية

تخنِقُ الرئة وتضَيِّق الأنفاسْ



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(( مِن خَواطِرها إليه ))



قالت :

أيّّها الأُسطورة

البعيدُ جداً كـ السَّماءِ السابعة

القريبُ جداً كـ نَبضةِ قلب

تَعِبتُ وأنا

أكظِمُ عنكَ أشواقي

وألجِمُ لهفةً تُمزّقُ أوردةَ صَبري

تَعِبتُ وأنا ما زِلتُ

أُطعِمُ إشتياقي بـ رسمِ وَجهِك كُلَّ يوم

أيّها الأُسطورة

إنَّ إشتياقي لكَ

ليس َكـ مِثلهِ إشتياق

إشتياقٌ ثُمَّ صبرٌ ثُمَّ إشتياقٌ يَتبعُهُ إحتِراق

هكذا يَمضي يَومي بِـ دونِك

فـ إشتياقي لا يُطاق



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لـ قلبي خَفقاتٍ مجنونة

تتمردّ بـ شكلٍ دائم

لا تهدأ

إلا حينَ تتوسَّد صورتُك صدري



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مهما فَعَلتِ لَنْ تَنالَيّ منّي

فـ أنا نخلةٌ شامخة وكبريائي يعانِقُ السَّحاب

ورباطَةُ جأشي أكبرُ مِنْ عقلكِ الفارِغ



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الليَّلُ مَعتوهٌ يُثيرُ جُنوني

وطيّفُكَ لِصٌ يسرِقُني مِنّي

فـ ينحرُ قلبي بـ سكينِ إنجمادِك

لـ يُلقي بهِ على قارعةِ الشَّوق



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أعشقُ تلكَ اللحظة

عـندما يتسلل طيّفهُ الى مُخيلتي

فـ أرسمُ مشاعري بـ الكلماتِ

على شكلِ لوحةٍ فنيةٍ

فحواها أنّي هائمةٌ بهِ بـ جنون !