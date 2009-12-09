أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - اسراء حميد عبد الشهيد - داء التوحد في أهم دراسة علمية حديثة


اخر الافلام











المزيد.....

داء التوحد في أهم دراسة علمية حديثة


اسراء حميد عبد الشهيد
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 23:55
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    


داء التوحد في أهم دراسة علمية حديثة

اسراء حميد عبد الشهيد

كتاب "عشرة أشياء يتمنى كل طفل مصاب بداء التوحد معرفتها عنه" تأليف ألين نوتبوم

هذا الكتاب الجديد الصادر في طبعة موسعة ومنقحة عن منشورات " Futur Horizons) والفائز بالجائزة البرونزية في علم النفس لعام 2012، يمثل احدث واهم دراسة علمية عن داء التوحد صدرت لحد الآن في الغرب على حد علمنا. وتنطلق مؤلفة الكتاب ألين نوتبوم من استنتاج اساسي في هذا الشأن مفاده ان "التنبؤ الوحيد الممكن حول داء التوحد هو عدم القدرة على التنبؤ بنوعيته احيانا، وان التناقض يبدو السمة الثابتة الوحيدة في داء التوحد الذي يمكن أن يكون محيرا، حتى لأولئك الذين يقضون حياتهم في دراسته. فحياة الطفل الذي يعيش مع التوحد قد تبدو "طبيعية" ولكن سلوكه يمكن أن يكون محيرا وصعبا تماما.

وداء التوحد مِن الأمراض التي تم الاهتمام بدراستها والتخصص بها حديثاً، ويتسبب به اضطراب في النمو العصبي ويؤدي إلى ضعف تعلم الطفل للُّغة وضعف قدرته على التفاعل مع من حوله ما يوحي بان للطفل عالمه الخاص به ولا يبالي من حوله باي طفل او شخص وأي شيء كان.

ويوصف التوحد احيانا بأنه "اضطراب غير قابل للشفاء"، ولكن هذا المفهوم قد يتراجع مع معرفة وتفهم المعلومات التي يقدمها هذا الكتاب. اذ يتبين لنا كل يوم، ان الأفراد الذين يعانون من التوحد يمكنهم التغلب على مرضهم عبر تعويضهم بالقدرة على إدارة العديد من الجوانب الأكثر تحديا بشأن التوحد. كما ان منح الأطفال المصابين امكانية فهم بسيط لعناصر التوحد الأساسية يمتلك تأثيرا هائلا على قدرتهم على الانتقال نحو مرحلة من الاستقلالية في اللعب او النشاط.
والتوحد هو اضطراب معقد في البنية الشخصية للفرد. ولكننا نستطيع هنا حصر خصائصه التي لا تعد ولا تحصى في أربعة مجالات أساسية: مشكلة فهم المشاعر الحسية، وظاهرة التأخر في الكلام او وجود عوائق في ممارسة اللغة ، واضطراب القدرة على التفاعل الاجتماعي لا سيما بعد تجاوز مرحلة الطفولة وعدم اكتمال المشاعر الذاتية المعبر عنها.

وعلى الرغم من أن هذه العناصر الأربعة قد تكون شائعة لدى العديد من الأطفال، إلا أن التوحد داء يختلف من شخص مصاب به الى آخر الى درجة يمكننا القول معها بانه لا يوجد طفلان (أو عشرة أو عشرين) مصابا بالتوحد بنفس الحالة، وعلى نفس القدر من الأهمية، الامر الذي يستوجب من الوالدين والمعلم ومقدم الرعاية اخذ اختلاف الحالات بنظر الاعتبار عند الطفل أو الكبار، ولكل منهم مجموعة فريدة من الاحتياجات.

بيد ان هناك " عشرة أشياء يتمنى كل طفل مصاب بداء التوحد معرفتها عنه" هي ما يلي في نظر إلين نوتبوم وعلى لسان الطفل المصاب بالتوحد:

1- انني ”طفل” كغيري من الاطفال، له شخصية وافكار ومشاعر ومواهب وقدرات مختلفة لكنني أعاني من الاصابة بمرض وهو التوحد، وهذا المرض طارئ وليس اساسي في شخصيتي، وقد يختفي عند الكبر تماما مثلما ان شخصا آخرا يعاني من البدانة او قصر النظر.
2- انني طفل لدي خلل او اضطراب في قدراتي الحسية الخمسة: البصر والسمع والشم والذوق واللمس، ما يجعلني عرضة لآلام وصدمات بسببها ويدفعني الى حالة من الانطواء والابتعاد عن الآخرين.
3- لا افعل اشياء كثيرة لانني لا استطيع فعلها بسبب عدم قدرتي على فعلها وليس بسبب عدم رغبتي بفعلها..
4-انا افكر بشكل ميكانيكي وأحادي المعنى.. لانني افهم الكلمات بمعناها الميكانيكي والأحادي المعنى.
5- معرفتي بمعاني الكلمات قاصرة او مختلفة
6- ذهني يدرك بصريا ولا يدرك صوتيا.
7- استطيع القيام ببعض الاعمال البسيطة ولا استطيع القيام بأعمال معقدة.
8- احتاج الى المساعدة والصبر للدخول في علاقات اجتماعية.
9- هناك اشياء تقودني الى فقداني السيطرة على مشاعري وتجعلني افقد السيطرة على ردود فعلي في بعض الاحيان
10- احتاج الى ان يحبني افراد عائلتي دائما وان يتحلوا بالصبر الطويل معي وان يتولوا حمايتي دائما.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
اسراء حميد عبد الشهيد

إجمالي القراءات: 50,825
المقالات المنشورة: 9
- اهمية تنويع مناهج رياض الأطفال
- نحو استراتيجية للاستثمار في حقل تعليم الطفولة المبكرة
- آثار الحروب خطيرة على الطفولة العراقية
- لزوم طمأنة الطفل عن ادخاله الحضانة
- حضانة الطفل في الدول الغنية افضل
- لا حضانة تعوّض الطفل عن أحضان الابوين
- حضانة جيدة = طفل افضل
- رياض الاطفال كضرورة

المزيد.....


أخبار عامة
- الزوجة السابقة لمطلق النار في كنيسة تكساس: -كانت تسكنه الشيا ...
- ليبيا.. العثور على 28 جثة عقب اشتباكات قرب طرابلس
- 7 جرحى في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية
- قوات روسية ترافق قافلة مساعدات إنسانية في ضواحي دمشق
- بعد عامين من هجمات باريس.. فرنسا قلقة
- الهند.. مصرع 16 شخصا بغرق قارب داخل نهر
- معصوم يجدد الدعوة لبدء الحوار بين بغداد وإقليم كردستان
- حفل زفاف أسطوري لحفيدة عبدالحليم خدام في باريس
- مخاطر -النقرشة- قبل النوم
- اللحظات الأولى لزلزال العراق

المزيد.....
كتب ودراسات
- المدرسة العمومية... أي واقع؟... وأية آفاق؟ / محمد الحنفي
- تقرير الزيارات الاستطلاعية للجامعات الليبية الحكومية 2013 / حسبن سالم مرجين ، عادل محمد الشركسي، أحمد محمد أبونوارة، فرج جمعة أبوسته،
- جودة والاعتماد في الجامعات الليبية الواقع والرهانات 2017م / حسين سالم مرجين
- لدليل الإرشادي لتطبيق الخطط الإستراتيجية والتشغيلية في الج ... / حسين سالم مرجين - مصباح سالم العماري-عادل محمد الشركسي- محمد منصور الزناتي
- ثقافة التلاص: ذ.محمد بوبكري ومنابع سرقاته. / سعيدي المولودي
- دليل تطبيق الجودة والاعتماد في كليات الجامعات الليبية / حسين سالم مرجين
- إصلاح منظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا - الواقع والمس ... / حسين سالم مرجين
- كيف نصلح التعليم؟ / عبد الرحمان النوضة
- شيء عن جامعة البحرين / موسى راكان موسى
- University of Bahrain / موسى راكان موسى

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - اسراء حميد عبد الشهيد - داء التوحد في أهم دراسة علمية حديثة