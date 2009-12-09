

تجميع التناقض3

مهرائيل هرمينا

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 12:07

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







لوقا 24 عدد 44... وَقَالَ لَهُمْ: «هَذَا هُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ وَأَنَا بَعْدُ مَعَكُمْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي نَامُوسِ مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ». 45 حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ.

ليس هناك نبؤة واحدة تنطبق على المسيح .. كل ما تريد ان تفعله هو ان تقرأ النص الى آخره

لوقا 24 عدد 46... وَقَالَ لَهُمْ: «هَكَذَا هُوَ مَكْتُوبٌ وَهَكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ وَيَقُومُ مِنَ الأَمْوَاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ

ليست موجودة فى العهد القديم

مرقص 10 عدد 29... فَأَجَابَ يَسُوعُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَيْسَ أَحَدٌ تَرَكَ بَيْتاً أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَباً أَوْ أُمّاً أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَوْلاَداً أَوْ حُقُولاً لأَجْلِي وَلأَجْلِ الإِنْجِيلِ 30 إِلاَّ وَيَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ الآنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ بُيُوتاً وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ وَأُمَّهَاتٍ وَأَوْلاَداً وَحُقُولاً مَعَ اضْطِهَادَاتٍ وَفِي الدَّهْرِ الآتِي الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ.

هل هناك من أخذ مئة ضعف فى هذا الزمان ؟؟

مرقص 16 عدد 17...17وهذه الآيات تتبع المؤمنين.يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة . 18يحملون حيّات وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرأون

خمسة أشياء لا تحدث

متى 10عدد 23.. وَمَتَى طَرَدُوكُمْ فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ فَاهْرُبُوا إِلَى الأُخْرَى. فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ لاَ تُكَمِّلُونَ مُدُنَ إِسْرَائِيلَ حَتَّى يَأْتِيَ ابْنُ الإِنْسَانِ.

حتى ياتي ابن الانسان ... هل أتى ؟؟

متى 16 عدد 28... " فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَوْفَ يَعُودُ فِي مَجْدِ أَبِيهِ مَعَ مَلاَئِكَتِهِ، فَيُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَالِهِ.َالْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ هَهُنَا قَوْماً لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوُا ابْنَ الإِنْسَانِ آتِياً فِي مَلَكُوتِهِ».

لا يذوقون الموت .. كلهم ماتوا وشبعوا موت

متى 19 عدد 28 .. فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَبِعْتُمُونِي فِي التَّجْدِيدِ مَتَى جَلَسَ ابْنُ الإِنْسَانِ عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ تَجْلِسُونَ أَنْتُمْ أَيْضاً عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ كُرْسِيّاً تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ الاِثْنَيْ عَشَرَ.

اثْنَيْ عَشَرَ كُرْسِيّاً ونسى يهوذا اللى خانه

متى24 عدد 28... لانه حيثما تكن الجثّة فهناك تجتمع النسور (29) وللوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضؤه والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع. (30) وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء.وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. (31) فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الاربع الرياح من اقصاء السموات الى اقصائها. (32) فمن شجرة التين تعلّموا المثل متى صار غصنها رخصا واخرجت اوراقها تعلمون ان الصيف قريب. (33) هكذا انتم ايضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا انه قريب على الابواب. (34) الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. (35) السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. (SVD)

فهل حدث ما تحدث عنه كاتب تلك الفقرات ؟؟ هل أظلمت الشمس وهل القمر لم يعطي ضوءه وهل تساقطت نجوم السماء على الأرض قبل أن يمضي هذا الجيل والمقصود به جيل تلاميذ المسيح ؟؟ هل حدث هذا ؟ وهل المقصود بالفقرة الكتاب المقدس أم تحقق تلك النبوءة ؟؟

متى 26 عدد 64 ... قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «أَنْتَ قُلْتَ! وَأَيْضاً أَقُولُ لَكُمْ: مِنَ الآنَ تُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ جَالِساً عَنْ يَمِينِ الْقُوَّةِ وَآتِياً عَلَى سَحَابِ السَّمَاءِ».

مِنَ الآنَ تُبْصِرُونَ !ّ!!!

متى: 21 عدد 21 ـ 22...الحق أقول لكم: إن كان لكم إيمان و لا تشكون، فلا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم لهذا الجبل انتقل و انطرح من البحر فيكون. و كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه

هل نقل أحدهم جبلا ... أو طوبة ... أو زلطة دون ان يمسكها !!

يوحنا 1 عدد 51 ...وَقَالَ لَهُ: «الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: مِنَ الآنَ تَرَوْنَ السَّمَاءَ مَفْتُوحَةً وَملاَئِكَةَ اللَّهِ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى ابْنِ الإِنْسَانِ».

مِنَ الآنَ تَرَوْنَ ...

لم ير أحد ذلك

يوحنا 8 عدد 51 ... اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْفَظُ كلاَمِي فَلَنْ يَرَى الْمَوْتَ إِلَى الأَبَدِ».

فلن يرى الموت الى الأبد !!!

يوحنا 14 عدد 12...12 الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا اعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها لأني ماض إلى أبي.

فليحيى أحدكم ميتا ... أو يعمل أى من أعمال المسيح التى ذكرت فى اناجيلكم

والسؤال الآن ....... هل يطبق على المسيح نص التثنية 18/20/21 بخصوص النبى الكاذب ........... الأجابه للأسف .نعم .

تثنية 18 عدد 18: اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به (19) ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه. (20) واما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم اوصه ان يتكلم به او الذي يتكلم باسم آلهة اخرى فيموت ذلك النبي. (21) وان قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب. (22) فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه

إذا كان الكتاب من عند الله و وعد الله بنبوءة ألا تتحقق هذه النبوءة ؟؟



*(يوحنا 21: 22: 23) "إن كنت أشاء أنه يبقى حيا حتى أجئ فماذا لك؟" ففهم من هذا القول أن يوحنا لن يموت حتى قيام القيامة القريبة و هو ما لم يحدث. إن الحواريين وقدماء المسيحيين كانوا يعتقدون أن القيامة تقوم في زمانهم و أن يوحنا لا يموت إلى قيامها .وهذا الفهم هو الذي أدى ببعض التلاميذ وبعض الناس أن يكذبوا المسيح .خصوصاً بعد حادثة الصلب ..



*(مرقس 9: 1) "الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة" و هذا أيضا لم يتحقق إلى الآن .



*عندما أرسل يسوع التلاميذ و قال لهم (متى 9: 27) "فإني الحق أقول لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان" ... و هو لم يأتي إلى الآن فمن كان يقصد المسيح بابن الإنسان .



*تنبأ (يوحنا اللاهوتي) في سفر الرؤيا بأن القيامة سوف تأتي في السنة الأخيرة من الألفية الثانية .و وقتها قامت ضجة كبيرة و لكن على سراب

متى 2 :23 )" وأتى وسكن فى مدينة يقال لها ناصرةلكى يتم ما قيل بالأنبياء "أنه سيدعى ناصريا"

وهذا غلط .لأنه لايوجد فى سفر من أسفار الأنبياء ذكر ذلك ...وينكر اليهود هذا الخبر أشد الإنكار

(متى 27 :9 )"حينئذ تم ما قيل بإرميا النبى القائل "وأخذوا الثلاثين من الفضه ثمن المثمن من بنى إسرائيل وأعطوها عن الحقل الفخارى كما أمر الرب "

وهذه نبوءة كاذبة غير موجودة لا فى إرميا ولا فى مراثى إرميا

(يوحنا 1 :45 )فليبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذى كتب عنه موسى فى الناموس والأنبياء (يسوع بن يوسف الذى من الناصرة ) "

والتحدى قائم للجميع أن يخرج من الناموس وكتب الأنبياء كامة (يسوع بن يوسف الذى من الناصرة )

وهنا فائدة عظيمة جدا :

1ـ إما أن يكون يوحنا كذاب مفضوح وبالتالى يسقط كتابه

2ـ أن يكون صادقا وكان ذلك فى الناموس مكتوب واليهود حذفوه كما حذفوا إسم النبى محمد وبالتالى يسقط العهد القديم

وغير ذلك كثير من الإقتباسات الخاطئة والمكذوبة ولكن الوقت لايسع مثل (من مصردعوت ابنى )



*هناك أمر آخر وجدت من الضروري التنويه عنه و هو تكرار لفظ (أي كذا ) في الأناجيل .. و كذلك كلمة ( الذي تفسيره ) . أضرب لذلك مثال "فأخذوا يسوع و مضوا به إلى المكان الذي يُقال له (جلجثه) أي الجمجمة حيث صلبوه "... فلو أن كلمة جلجثه من كلام من أوحى بالإنجيل فلماذا يقول أى الجمجمة. و لم يقل الجمجمه من البداية و لا يذكر جلجثه. أو على الأقل يفصل بين كلام الإلهام و كلام من يفسره ...و مثله في حادثة شفاء الأصم الأعقد التي وردت في إنجيل (مرقس 7 :35 ) و انفرد بروايتها مرقس وحده "و وضع أصابعه في أذنيه و تفل و لمس لسانه و رفع نظره نحو السماء و أنّ و قال له ( إفاء ) أي انفتح و للوقت انفتحت أذناه و انحل رباط لسانه " ...هنا هل يسوع قال 0(إفاء أي انفتح )هكذا مع بعضها غير منطقي بالطبع في أي لغة من اللغات . يكون هذا أسلوب خطاب .إنما هو كله كلام الكاتب و يعز عليه أن يترك كلمة وصلته من أخبار السابقين فأضاف تفسيرها من عندياته و جعل الكل كلام الله ..و هذا ما تقتضيه الأمانة عندهم ..



(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا .فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) البقرة



*مثال آخر (يوحنا 20: 16) قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك و قالت له :"ربونى"! الذي تفسيره يا معلم...



هل الوحي أيضاً الذي قال( الذي تفسيره يا معلم ) و لماذا لم يقل من البداية و قالت له يا معلم ،إذن هنا تداخل في الكلام بين ما هو منقول و ما هو مكتوب و يدعى الكل كلام الله المقدس .لهذه الأمثلة وغيرها كثير









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