

اساطير الاقدامين

مهرائيل هرمينا

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 23:31

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







العرض التاريخى التالى هو اقتباس من كتاب "موسي واخر ايام تل العمارنه"

للباحث سيد القمنى، والذى هو معظمه مقتبس من الكتاب المتميز ،"انبياء التوراه ونبؤات التوراه" م ريجيكسي...



هذا العرض موجز بدون اخلال و مفيد جدا لفهم سياق نبؤات اشعياء كلها،وايضا باقى النبؤات …



من اراد السياق التاريخى المستخلص من كلام انبياء اخرين بالاضافه لاشعياء فليقرا تلك المشاركه ،اما اذا اراد فقط سياق كلام اشعياء ... فليقفز الى المشاركة القادمه (ساعرض المشاركه القادمه فورا بعد انتهاء المشاركه الحاليه)...



اقتباس:

يربعام قام بثورة ضد رحبعام بن سليمان بعد موت سليمان, واستقل بعشرة أسباط عرفت فى التاريخ باسم ألاسباط إلاسرائيلية, وأقام مملكة شمالية عرفت باسم إسرائيل:وترك الجنوبية لرحبعام بن سليمان وهى التى عرفت بمملكة يهوذا الجنوبية, وتفككــت دولــة إسرائيل المتحدة أو كل إسرائيل إلى دولتين غالبا ما كانتا بعد ذلك متعاديتين.ولما كانت تلك مصيبة كبرى قد حلت بالمملكة وكان يجب الاعتراف بهذا ولما كان يهوه ربا محبــا لشعبه يرجو له الخير ولأن ما حدث كان قد حدث بإرادة يهو,ولأن ما حدث شرا مستطيرا لذلك لجأ المحرر التوراتى لتبرءه يهوه وإلقاء اللوم على شعبه ولو سألنا يهوه لماذا فرقت مملكتك وشعبك؟



فإنــه يرد ويقول



:لانهم تركونى وسجدوا لعشتروت آلهة الصيدونيين ولكموش إله الموآبيينء ولملكولم إله بنى عمون. ملوك أول 1!



قــام الفرعون شيشئق المصرى بمهاجمة مملكة يهوذا. ولم تسجل نصوصه شيئا عن مملكة قوية فى فلسطين ولــم يذكر شخصا باسم سليمان ولو بالاشارة بينما كان العهد القديم يشير إلى مملكة وصل نفوذها إلــى الفـــرات وطبقت شهرة ملكها سليمان الافاق ومن ثم يعقب فراس السواح بالقول:

" فإما أن التاريخ قد أحبك مــؤامرة صمت مقصودة وإما أن هذه المملكة الموحدة لم يقم لها قائمة الا فى خيــال المحــرر التــوراتى . . فلــم يتــــم العثور على بنية واحدة من بناها.



وعلم الآثار كما تقول السيدة كينون ال يستطيع تقديم أية فكرة عن مدينة العصر الذهبى وثرائها وقصور سليمان التى بناها له ولزوجاتــه ...



ثم يتساءل السواح: " وإذا كانت سلطة داود قد وصلت الفرات فلماذا لم يصطدم باألشوريين؟ ولمـاذا خال الخبر التوراتى من أى ذكر لهم ولتواجدهم في عبر النهر؟ ولماذا لم يرد ذكر لداود فى الوثائق الارامية التى اكتشفت فى عواصم ومدن ممالك أرام عبـر النهر؟ . .



هذا الكاتب التوراتى لم يكن يقصد إلى تقديم نص تاريخي موثق عن حـــروب داود بل إلى تزيين سيرة هذا الملك الملحمى بأخبار حروب جمعها من الذاكرة القبلية للمنطقة ...



...............

بعد موسى تواتر ظهور األنبياء بكثافة خاصة بعد انقسام مملكة سليمان, وظهروا بمظهر القدرة على تلقى وحى الرب المعروف فى المقدس باسم )روح الرب(. وهى القدرة المزعوم أنها منحتهم استطاعة التنبؤ بأحداث المستقبل وقدرة قراءة المغيبات.



اصطلاح )نبييم هو جمع كلمة نبى( العبرية من نبا أى خرج وارتفع خــالف القطيع ‎ فبعضهم كان هاذيـا مخبــولا وبعضهم كان صادقا فى تمنياته التنبوئية وبعضهم كان صاحب طموحات دنيوية محضه يريد تحقيقها عبـرهذا الهذيان النبوى وبعضهم كان قاسيا يقرع أسماع شعبه بالقول الغليظ ويتوعده بعقوبات عظيمة, أو بهجوم الشعوب الاجنبية عليهم.



تلك الشعوب التى تحولت لدى الانبياء إلى أداة وعصاة عقاب وتأديب يستخدمها يهوه لتأديب شعبــه المختـــار. وعادة ما كان هؤلاء يختتمون نبوءاتهم بعزاء انه إذا سار الشعب الاسرائيلى فــى طريق يهوه وتاب عن خطاياه« فإن يهوه سيظهر حبه لشعبه المختار من جديد. أما البعض الاخر فقد وجد فى امتهان النبوة مصدرا للربح الوفير دون جهد يذكر.



كان بإمكان هؤلاء الانبياء إشعال الحروب وخلع الملوك وتنصيب من يريدون, وكانوا مــن رجــال الدين غير النظاميين واشبه بالدراويش اليوم فلم يخضعوا لهيكل من الهياكل بل يزعمون تلقى الوحى مباشرة من يهوه الذى تتملك روحه النبى فينطق بلسانه.



ويقول تيودور روبنسون: إنه كانت " تعتورهم حالة نفسائية غريبة نسميها نحن الوجد تشبه أعراضها أعراض الغيبوبة أو الصرع ويزعمون أن مرجع ذلك إلى أن الشخص قد حل فيه إله .وتعلمــو كيف يبتعثــون هــذه الحالــة الخاصة بهم برياضات شتى كــالرقص أو اصـطناع الموسيقى أو تناول العقاقير....



وسلك بعضهم سلوكا نافرأ غريبا من باب المخالفة الواضحة كالزواج من الدواعر والزائيات العلنيات:أما جميعهم فكانوا يثيرون الدهشة بالسير عراة تماما كما ولدتهم أمهاتهم رمزا للتخلى عن الدنيا الفانيــة.





من أهم الانبياء كان عاموس أول من أخذ على عاتقة مهمة تبرئة يهوه من نقض عهده مع إسرائيل.

ينظر عاموس حوله فيجد األغنياء يمرحون فى بذخ وترف وذهب وخمرء وكان بإمكانهم تقديم القرابين ليهوه ليرضى« بينما الفقراء فى ضنك شديد وال يملكون حق القربان لتقديمه ليهوه لينظر إليهم وإلى مشاكلهم

والان كيف سيتدخل يهوه؟ كان عاموس لـم يزل يؤمن بفكرة الجزاء الجماعى ومسؤولية الكل عن خطأ البعض ومن هنا أعلن يهوه بلسان عاموس.



"قد أتت النهاية على شعبى: لا أعود أصفح بعد"



إن أثرياء الشعب المختار لم يكتفوا بظلم الفقراء من بنى إسرائيل بل ذهبوا يسجدون للعجول فى بيت إيل وفى الجلجال وفى بثر سبع ولهذا قرر يهوه عقاب شعبه على خطاياه وجرائمه, وباســم اإللــه انهــال عاموس بالوعيد على من تخيلوا أنه بإمكانهم رشوة يهوه بالقرابين لكسب رضى الكهنة الكسالى .

لذلك قام عاموس يتوعد شعب إسرائيل بالسبى والاسر على يد أمة قوية. لكنه كان يطمئن المخلصين أنهم سيعودون بيد يهوه من األسر إلى فلسطين, لبناء المدن الخاوية " ولن يقلعوا من بعد من أرضــهم التى أعطيتهم.



بالفعل تتحقق نبوءات عاموس(الكاتب يعتبر ان النبؤات كتبت قبل وقوع الاحداث من باب الافتراض) ويهبط األشوريون بجيوشهم على مملكة إسرائيل ويســبون أهلهـا واحتل سرجون الثانى الاشورى إسرائيل بعد أن نهبها لكننا بقدر من التدقيق فى مصادر التاريخ تكتشف أن عاموس لم يكن بحاجة لوحى يهوه لكى يدرك أن الخطر الشورى قد بات علــى أبواب الســامرةه خاصة بعد اتجاه جيوش تجلالت بلاسر الثالث الاشورى جنوبا وتهجيره أينما حــل وفتح للنخبة من البلاد , المفتوحة الى أشور....



فماذا تقول لنا وثائق علم التاريخ حول نبوءات عاموس؟



من نصوص شلمانصر الثالث الشورى نقر , متون الفتوحات التى تؤكد أنه قد تلقى الجرية من صــور وصيدون ومن يأهو بن عمرى وبالعهد القديم نعلم أن هناك ملكا إسرائيليا حكم فى السامرة« بعد أن قضى على بيت سلفه أخاب بن عمرى: لكن بعد أن اكتسبت المملكة الشمالية اسم مملكة عمرى فى نصوص الر افرين . وكان يا هو معاصر لحزائيل ملك دمشق. واتخذ كلا منهما خطا مخالفا للاخر فـى التعامــل مـع الخطر األشورى القادم, فبينما أعلن حزائيل تمرده واستعداده بتجبيش مواطنيه. لجا ياهو إلــى الدبلوماسية بإرسال الجزية وفروض الطاعة والولاء للملك شلمانصر..

فى سفر ملوك ثانى رواية تقول: فى أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغلت فالسر ملك آشور وأخذ عيون وآبل معكة وينــوم وقــادش وحاصــور وجلعاد والجليل وأرض نفتالى وسباهم إلى آشور وفتن هوشع بن أيله على فقح بن رمليـــا وضــربه فقتلــه

وملك عوضا عنه ملوك ثانى



وهى الرواية التى تتقاطع مباشرة مع النص األشورى: "أما مناحيم فقد هبطت عليه كما العاصفة الثلجية ففر وحيداء ثم عاد فانحنى عند قدمى فأعدتــه إلــى مكانــه وممتلكاتهم إلى آشور ثم انقلبوا بعد ذلك على ملكهم فقح فأحللت بدال عنــه هوشــع ملكا عليهم وتلقيت منه جزية ."



وفى عهد هوشع تحل النكبة الاخيرة بمملكة سرائيل فبعد تجالت بالسر الثالث يأتى ابنــه شلمناصــر الخامس . الذى يعزو إليه محررو التوراة فتح السامرة وإجالء سكان السامرة أسرى إلـى اشور ....



لقد قرا عاموس خريطة األحداث و المقدسات و أيقن بالنتائج فقدمها كنبوءات وكان فى زمنه نبى آخــر يتنبأ ,



وكان هذا المتنبى هو المعروف بالنبي هوشع والمحتمل أنه كـــان

لكن بينما كان عاموس يعيش فى المملكة الجنوبية يهوذا كـان هوشــع يعيش فى المملكة الشمالية إسرائيل.ويبدو أن هوشع كان يعانى من مشاكل عائلية فاسية فزوجته تخونه مع كل من يدفع, وسيرتها علـــى كل لسان. فأحال ذلك جميعه إلى إرادة يهوه الذى أمره بالزواج مـــن امرأة زنى قال يهوه لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأوالد زنى ألن األرض زنت زنى تاركة يهوه فذهب وأخــذ جومر بنت دباليم ..



الجيوش األشورية تتدفق على الممالك الشمالية لاسرائيل كان سكان إسرائيل يتوقعون استمرار سير الهجوم جنوبا واكتساح الجيش الاشورى للسامرة وكان السبب فى رأى هوشع هو أن إسرائيل خانت ربهـــا يهــوه وعبدت آلهة أخرى مثل زوجته جومر تماما.



‎ ‏ويتتبأ هوشع ليهوذا بالسقوط مع إسرائيل تحت النير الشورى...

وكما تنبأ عاموس لاسرائيل تتبأ هوشع بأن يوم العقاب قد أمسى على الابواب ولم تعد لدى يهــوه أى شفقة على خيانة إسرائيل, وسيتصرف مع إسرائيل تصرف الزوج مع الزوجة الخائنة..

مثل عاموس وقف هوشع يتنبأ لاسرائيل لكنه لم يتبين الموقف بوضوح لان الاخبار التــى وصلته كانت تحمل إمكان التتافض فى التتبؤ فالمملكة الشمالية إسرائيل كانت ترسل الجزية لدواتين قويتين, لمصــر واشور. وحاول هوشع المفاضلة بين الخطرين فتوقع وقوع إسرائيل فى الاسر المصرى اآلن يذكر إثمهم ويعاقب خطيئتهم

« إنهم إلى مصر يرجعون هوشع 15



لكنه فى موضع آخر يتوقع الهجوم من كلا الدولتين القويتين:

يرجع إقرايم إلى مصر ويأكلون النجس فى آشورهوشع 1



لكــن عندما وضحت ! ألامور وأصبحت آشور على األبواب يصلح شأن نبوئته فيقول



لا يرجع إلى مصر بل آشور هوشع 15



ثم يصاب بالبلبلة التامة فيقول



فيكونون تائهين بين الامم موشع 1 / 17



لكن الملك األشورى لا يهاجم يهوذا مع إسرائيل حسب نبوءة هوشع إذ تفادت يهوذا البطش الاشورى بدفع جزية كبرى للعاهل األشورى فبقيت قائمة بعد سقوط مملكة إسرائيل.



لذلك علينا أن نعتبر المقطعان فى سفره إضافة من محرر يهودى الحق حيث يتم قطع النبوءة حــول إسرائيل بوعود من يهوه بإنقاذ مملكة يهوذا بينما كانت نبوءات هوشع األصلية تشفق فى النهاية على مملكتى إسرائيل ويهوذا ألن يهـــوه الزوج الغيور سيصالح زوجته الخائنة وسوف يحل الغفران على الخائنة أى على شعب اسرائيل وسوف يعود الاسرى مـن مصر و أشــور رغم أنهم لم يسبوا إلى مصر !!

لان نستعرض سياق اشعياء تحديدا





اقتباس:

هنا يبدأ دور إشعيا وتبدا نبوته ونبوءاته بتحريض ملك يهوذا ضد ملك إسرائيل وانه لا يجدر بملك يهوذا أن يخشى إسرائيل الشمالية ألن يهوه قد قرر مصير مملكة إسرائيل الشمالية » تخلى الارض التى أنت خاش مليكها / إشعيا " / 1! . . وأنه فـى خالل خمسة وستين سنة سـوف تتكسر إفـرايم إسرائيل حتى لا يكون شعبا . ثم اقترح إشعيا على أحاز أن يطلب من الرب يهوه علامة علــى ذلك فرفض أحاز لكن يهوه يتطوع بنفسه ويعطى الآية, وهو أنه لو كان ثمة طفل رضيــع فإن نبــوءات اشعيـــا ستحدث قــبل أن يتمكــن هـذا الطفل من تمييز الخير من الشر.

يعطيكم السيد نفسه آيه, ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوثيل )

(. زبــدا وعسلا يأكل ومتى عرف أن يرفض الشر ويختار الخيرء ألنه قبل أن يعرف الصبى أن يرفض الشر ويختار الخير تخلى األرض التى أنت خاش من مليكها

وعندما رأى إشعيا خوف الملك اليهوذى قام يوحى له أن ملك دمشق وملك إسرائيـل سيطردان من بلديهما قريبا جدا قبل أن يميز هذا الطفل الصغير. ولم ينتظر الاية بل قام يصنعها بالزواج من نبية أنجبـت الطفل لكنه أطلق عليه اسما جديدا هو مهير شالل حاش/ ومعناه: رأى الذى يعجل الغنيمة ويسرع النهب(. وقبل ان يعرف هذا الصبى نداءه للاب وللام سيسبى ملك اشور دمشق والسامره .

وقد وقفت المسيحية بعد ذلك أمام هذا النص لتراه نبوءة بمجئ المسيح. رغم أن اشعيا لم يفكر فى هذا إطلاقا وهو يطلق نبوءاته. فقط كان يتتبأ بسقوط مملكتى دمشق وإسرائيل خلال ثالث أو اربع سنوات قبل ان يبدأ طفله فى التمييز . وسقطت دمشق أمام آشور بعد عامين فقط: وسقطت اسرائيل

ليس بعد ٦٥ عاما بل قبل ذلك بكثير بعد نبوءات إشعيا بإئتى عشر عاما فقط عندما احتلها سرجون الثــانى الاشورى وسبى سكانها إلى نينوى, لقد كان الغزو متوقعا بين لحظة وأخرى ووضعه إشعيا بحسبانه نبوءة ووحيا إلها.



عندما كانت إسرائيل تسقط أمام الجيوش اآلشورية, هاجم الفلسطينيون والادوميـون يهوذا واحتلــوا بعض منها ومن هنا لجأ ملكها أحاز إلى ملك آشور, بل وأدخل إلى يهوذا عبادة الالهة اآلشورية رشوة لسرجون العاهل األشورى: مما جعل ديانة يهوه في خطر وترأس صفوف أنصــار يهوه النبى اشعياء الذى قام يحاول إيجاد تبرير لما يحدث لشعب يهوء. وانتهى إلى نتيجة هى أن آشور بكـل جبروتها ليست سوى أداة فى يد يهوه ينفذ بها إرادته لتأديب شعبه المختار

وتفسخه الاخلاقى خاصـة لـدى النخبة العليا في المجتمع اليهودى ولان شعبه المختار دوما يحب عبادة اآللهة الغريبة والوثنية.

وإذا كان هوشع قد تصور يهوه فى صورة الزوج الغيور الذى من حقه تأديب زوجته الزانيــة, فإن إشعيا تصوره فى هيئة ملك حاكم يحق له شرعا تأديب المتمردين, لكن كما أن الملك لا يسمح بإ بادة شــعبه فكذلك يفعل يهوه يبقى من الشعب من يتعبد له ..

كان إشعيا يتوقع احتلال آشور ليهوذا وعند ذلك سيغضب يهوه على آشور التى هى أداتـه التتفيذيـة وستظهر بعد ذلك بقية اليهود ليعيشوا فى مملكة سالم ورخاء. كما رأى فى استعانة أحاز اليهوذى باآلشوريين شكا فى يهوه الذى يجب الاعتماد عليه وحده وعبر إشعيا للملك أحاز عن غضبه من الاستعانة بآشور ضد دمشق وإسرائيل لان المتوقع لدى أى عارف باألشوريين أنهم لن يحفظوا عهدهم وأنهم بمجرد احـتلالهم لدمشق وإسرائيل سيتجهون من فورهم جنوبا نحو يهوذا وهو بالفعل ما حدث بعد ستة عشر عاما عندما مات أحاز وانتقل العرش إلى ابنه حزقيال.

بحث تجميعى منقول









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