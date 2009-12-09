أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال برو الساحلي - عازف البيانو ...


اخر الافلام











المزيد.....

عازف البيانو ...


دلال برو الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 12:18
المحور: الادب والفن
    


أنا المجنونة الشريرة
أسكن في خَرابٍ زمنّي ..
مُشوّهةٌ بِعمى الألوان
أركن بِغلائل سوداء..
لا يُجديني طبيبٌ بوصفةِ خِداع ،
أو عتابٌ على هوامشِ فراغِ …
أنا المجنونة الشريرة ..
التي سارَ اِليَها ليلاً بكُلّهِ ..
حَلّقَ مِن المحيط الى المواسم
حتى صبّ عزاؤه في دلتا الأوهام ،
جائني سمكة ذهبية يمناه فانتازية الحرافش
و يسراهُ أنتيكيّة الموسيقى ،
عَزفَ البحرُ ، اخترعَ خليجاً و جزيرة …
أنا التي أهْملتهّ سنيناً
مُعلقاً بين أثوابيَ الرثّه ،
بين ضفّتي خزانة الحب
كم عانيتُ و كم بكيتُ زلّاته
أنا الثائرة على فلسفته الكاذبة ..
كم يوم خبّأته بجوارير الطين ،
أطلع مِن مِدخنة الزاوية
أستفقدهُ مُدجّجة بجَواري الغيرة ،
مملكتي الغيظ و الحيرة ..
أُهيِّص لِفقدانٍ و أُسحرهُ
"بِأَنّي الآسفة المُتأسفة " ..
التي تهوى الريح و الزلازل
تضحك مِن فألِ المُحال ،
تلملم أصغر حصاة
من دفء بيتِهِ المهجور ،
تُغلقُ الباب وراءَ المدى ..
آسفة آسفة ، أستمتع بِسكينة حورية
و عازف البيانو محبوس بداخلي كَعاصفة ...





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
دلال برو الساحلي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- أُجيدُ غرز الشوك ..
- المرج لي :-
- متُّ صغيرة ...
- أُواصل وحدتي ...
- صدئتْ عباءتي حتى تعبتُ من السفرْ ...
- في صَرحيَ أَتعبّدُ كَنعجة العيد ...
- أَتَنْكر أَنّ لي حكاية معك ..؟
- أَنا متّهم يا جسدي ...
- حديقة وردٍ ..
- يا ذا الفلّاح ..
- ما في حدا ..
- أنا لستُ بخير !
- ليسَ لِلحزن ميقاتٌ ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وفاة الفنان الساخر ميخائيل زادورنوف
- وزير الخارجية الفرنسي: الحريري حر في تنقلاته
- رؤية نقدية لفيلم -جريمة في قطار الشرق السريع-
- أثرياء العالم يحرصون على تدريس أبنائهم هذه اللغة
- قريبا صدور النسخة العربية من كتاب الفيلسوف اليوناني سينيكا ب ...
- ستيفن سيغال ينضم لقائمة المتهمين بالتحرش في هوليوود
- بوش وابنه قلقان: ربما يدمّر ترمب الحزب الجمهوري
- عاجل..قاض يأمر بحبس رئيسة برلمان كاتالونيا
- روسيا تشارك في -يوروفيجن- من جديد
- مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

المزيد.....
كتب ودراسات
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال برو الساحلي - عازف البيانو ...