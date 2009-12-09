

دلال برو الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 12:18

المحور: الادب والفن









أنا المجنونة الشريرة

أسكن في خَرابٍ زمنّي ..

مُشوّهةٌ بِعمى الألوان

أركن بِغلائل سوداء..

لا يُجديني طبيبٌ بوصفةِ خِداع ،

أو عتابٌ على هوامشِ فراغِ …

أنا المجنونة الشريرة ..

التي سارَ اِليَها ليلاً بكُلّهِ ..

حَلّقَ مِن المحيط الى المواسم

حتى صبّ عزاؤه في دلتا الأوهام ،

جائني سمكة ذهبية يمناه فانتازية الحرافش

و يسراهُ أنتيكيّة الموسيقى ،

عَزفَ البحرُ ، اخترعَ خليجاً و جزيرة …

أنا التي أهْملتهّ سنيناً

مُعلقاً بين أثوابيَ الرثّه ،

بين ضفّتي خزانة الحب

كم عانيتُ و كم بكيتُ زلّاته

أنا الثائرة على فلسفته الكاذبة ..

كم يوم خبّأته بجوارير الطين ،

أطلع مِن مِدخنة الزاوية

أستفقدهُ مُدجّجة بجَواري الغيرة ،

مملكتي الغيظ و الحيرة ..

أُهيِّص لِفقدانٍ و أُسحرهُ

"بِأَنّي الآسفة المُتأسفة " ..

التي تهوى الريح و الزلازل

تضحك مِن فألِ المُحال ،

تلملم أصغر حصاة

من دفء بيتِهِ المهجور ،

تُغلقُ الباب وراءَ المدى ..

آسفة آسفة ، أستمتع بِسكينة حورية

و عازف البيانو محبوس بداخلي كَعاصفة ...