

نصيف الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 11:54

المحور: الادب والفن









أمومة



هناك

على شاطئ الانتظار

تقِفُ كفنارٍ

دليلَ حنانٍ

تنظرُ بعيون الشوقِ

للسفنِ الآتيةِ

من زمنِ الغربةِ

تحملُ أوجاعاً

للقاءِ حلمٍ

نديٍّ

مرَّ على كلِ الفصول

عادَ خريفاً

وهي ربيعٌ

تثمرُ أمومة