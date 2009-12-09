

سميره محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 22:48

المحور: الادب والفن









اجراس بلا رنين

صعلوك بثوب ناسك، ات بلافصول.....

يلبس وجه طفل ويحمل زهرة، وتحت قناعه الغاشم ترتجف الفضيلة،قناعه الأخر يقول قرأءت وقرأءت، قرأءت افلاطون وعرفت مايكون......

فأنحدر في منعطف فادح ، لينال أخر الأوسمة، صار الطوفان وأختلط المصب ، اصبح عابرأ يجر خطاه في ركام الفصول،

تائهأ تخنقه حقائبه، فلبس ثوب الحملان وربط فرسه بحبال الريح، وانتهى دمية من سلالة الخرق!!!

ايها الرجل الذي كنت ماالذي يجمعنا اليوم؟ ايامك جرح وغراب وخديعة، فلما الأحجية؟ لم يبق بيننا سوى احزاننا الدافئة، وسلام على طيفك المستتر خلف حروفي، واعتذر لشعري الذي ارخى عباءته يومأ على كتفيك، وعلى النرجس الغافي على نافذتي الزرقاء، لكنه الازرق الذي لايعد بشيء!!

سلاما للقصب الذي خانه عشاقه، لي عرشي، ولك تاج الشوك،

وصدى صيحاتك في الابار المهجورة، وستنتهي شاهد عصر اخرس ، وذئب فرح يغني في عرس الشيطان!!

وكل براءاتك تهمة!!!

سميره / جوهانسبرغ