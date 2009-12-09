

دلال برو الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 13:34

المحور: الادب والفن









المرج لي :-

يا خليفة الأبراج ،

والجبل لي :-

ميراث أجدادي ..

في حلقي رمّانة تحتجّ

على تقبيل الأنوفِ

و قد وصل القيء إلى

رحم قلبي و القوافي ..

المرجُ لي :-

و التين و الزيتون أفواجٌ

تصطاف بعيني ،

فلا تُتعب أمجادي ..

الخضرة لي :-

و ماء الينابيع و الفيافي ..

أرضي ، ليستْ خاطرة عابرة ..

رَبعك الخالي قشور و يابسة ؟

و صحراؤك دليل الوباءْ ..

مِن جيوب الله ثانيةً

هل جاءكَ نبأ الأبناء

المُعدمين الفقراء ؟ ..

لا .. لا ، فأنتَ كمِقرض القندس

ما بين الذَكَر و الأُنثى

يجوبك ضِدىْن يا " العَرَبيّ "

فارحم جنةً مُشتهاة

مِن الخليج إلى شمس المَغربِ ..

قد بلغَ السيلُ ربوة اللِسان

و دقّ ناقوس اضطرابي !

" فالسماء لي :-

و لا أَلوى إلّا

على فم العقارابِ " ..

والسهل لي :-

لااااا تَبتلع الربيع ..

يا توأم النقيع و الذبول

يا ساحر البول في الذيول

في عسكر الأغنام و المواءْ ..

إن كنت تقرأْ أَحدب " نوتردام "

بعيداً عن مملكة

عاطلة الأنعام ،

لا تُقيم لُغةَ إعْرابي ..

كثرتْ زلّات الشقاء

فاسْتقلّْ قطار الهَباءْ ،

أنّك لا تفلحُ الّا بِالعواءْ ..

يا خليفة بني صهيون

انتهى الخمرُ في الخوابي ..