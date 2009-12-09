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المرج لي :-


دلال برو الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 13:34
المحور: الادب والفن
    


المرج لي :-
يا خليفة الأبراج ،
والجبل لي :-
ميراث أجدادي ..
في حلقي رمّانة تحتجّ
على تقبيل الأنوفِ
و قد وصل القيء إلى
رحم قلبي و القوافي ..
المرجُ لي :-
و التين و الزيتون أفواجٌ
تصطاف بعيني ،
فلا تُتعب أمجادي ..
الخضرة لي :-
و ماء الينابيع و الفيافي ..
أرضي ، ليستْ خاطرة عابرة ..
رَبعك الخالي قشور و يابسة ؟
و صحراؤك دليل الوباءْ ..
مِن جيوب الله ثانيةً
هل جاءكَ نبأ الأبناء
المُعدمين الفقراء ؟ ..
لا .. لا ، فأنتَ كمِقرض القندس
ما بين الذَكَر و الأُنثى
يجوبك ضِدىْن يا " العَرَبيّ "
فارحم جنةً مُشتهاة
مِن الخليج إلى شمس المَغربِ ..
قد بلغَ السيلُ ربوة اللِسان
و دقّ ناقوس اضطرابي !
" فالسماء لي :-
و لا أَلوى إلّا
على فم العقارابِ " ..
والسهل لي :-
لااااا تَبتلع الربيع ..
يا توأم النقيع و الذبول
يا ساحر البول في الذيول
في عسكر الأغنام و المواءْ ..
إن كنت تقرأْ أَحدب " نوتردام "
بعيداً عن مملكة
عاطلة الأنعام ،
لا تُقيم لُغةَ إعْرابي ..
كثرتْ زلّات الشقاء
فاسْتقلّْ قطار الهَباءْ ،
أنّك لا تفلحُ الّا بِالعواءْ ..
يا خليفة بني صهيون
انتهى الخمرُ في الخوابي ..





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دلال برو الساحلي

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