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من ديوان الومضات - ومضات شعرية 3
السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 23:33
المحور:
الادب والفن
عرس توب
أَيُّهَا الخَافِي عَلَيَّ
ذُو الجَلالِ
وَالتَّجَلّي
فِضْ عَلَيَّ
نَوْرَكَ الزَّاكِي عَلَيَّ
فِيْ صَلاتِي كَي أُقِيْمَ
عُرْسَ تَوْبٍ لِلّيَالِي
أَوْ عَلَيَّ.
26 أبريل 2012
عسكروا
قَالُوا لِيْ: عَسْكَرٌ فَوْقَ التِّلالِ
عَسْكَرُوا كَيْ يَقْهَرُوا ظُلْمَ الَّليَالِي
أَخْبَرُونِي عَنْ بِلادِي
عَسْكَرُوا كَي يُظْهِرُوا ذُلَّ الرِّجَالِ.
13 يونيو 2012
عشق مولاتي
عِشْقُ مَوْلاتِي خَصِيْبُ
إِنْ غَدَا فِيْ مُنْتَهَاهَا
صَارَ قَلْبُ الوَالِهِ المَحْزُوْنِ دَارَا
وَانْتَهَى بَحْرٌ جَدِيْبُ
كَيْفَ شَاءَ الحُبُّ هَذَا
قَلْبُ مَوْلاتِي أَدِيْبُ.
26 أبريل 2012
عود
عَوْدٌ عَلَى عُوْدِ اللَّيَالِي شَاهِدُ
قَد أَمَّرَتْنِي مُلْكَهَا
ثُمَّ اسْتَدَارَتْ تَحْرُسُ الأَبْوَابَ مِنْ
لَهْوِ الجَوَارِي فِيْ خُطُوْطِ الوَجْنَةِ.
14 فبراير 2012
عيد الفصح والأضحى
وَأَلْقَتْ فِيْ غَيَابِ الرُّوْحِ مُهْجَتَهَا
لِعِيْدِ الفِصْحِ وَالأَضْحَىْ
تَرَانِيْمًا كَدَمْعِ العَيْنِ رَقْرَاقًا
وَمُشْتَاقًا لِطَلْعَتِهَا
فَهَانَ الوِدُّ بَصَّاصًا
وَأَذْكَى فِيْ غَلائِلِهَا
غَرَامًا
كَانَ مَسْكُونًا بِمُقْلَتِهَا.
3 يونيو 2012
غريب
غَرِيْبٌ كَانَ يَجْفُوْنِي
قَلِيْلُ الخَطْوِ مُنْدَاحٌ كَمَا العِطْرِ
جَمِيْلٌ كَانَ يَهْوَانِي
أَسِيْلُ الخَدِّ مُلْتَاعٌ كَمَا القَطْرِ.
5 مارس 2012
غزالات
غَزَالاتٌ عَلَى أَطْيَافِ مَسْرَاكَ
تُعَاطِيْكَ
كَرَامَاتٍ وَأَسْرَارَا
وَلَيْسَ الحِصْنُ مَرْعَاكَ
وَلَكِنَّ المَدَى بَوْحٌ
فَهَلْ تَسْقِيْ غلالاتِ الرِّضَا صَفْحًا
وَتَفْضِي حِيْنَ أَلْقَاكَ؟
وَحِيْدًا مِثْلَ أَفْلاكٍ؟
وَضِيْئًا مِثْلَ أَشْوَاكٍ؟
غَزَالاتٌ
سَتَرْعَاكَ.
21 يونيو 2012
فَراش
فَرَاشٌ صَوَّبَ السَّهْمَ الَّذِي يُصْمِي
كَمَا قَلْبِي جَرِيْحٌ صَارَ قَلْبُ الرَّاشِقِ جُرْحًا نَازِفًا
جُرْحِيْ.
13 فبراير 2012
في البدء
فِيْ البِدْءِ كَانَتْ وَرْدَةُ التَّأْنِيْثِ وَحْيَ المُلْهِمِ
وَالحَرْفُ كَانَ البِدْءُ فِيْ التَّذْكِيْرِ وَحْيَ المُلْهَمِ.
20 فبراير 2012
كرم لبلابي
كَرْمُ لِبْلابِي أَتَانِي
طَلْقَ وَعْدٍ
عَنْد شَقْرَاءِ المُحَيَّا
كَاتِبًا فَوْقَ الشِّرَاعِ
حَرْفَ زَيْتُوْنِي وَتِيْنِي
فَاعْصِفِي لَيْمُوْنَ أَمْرِي
فِيْ ضَبَابِ الهَارِبِيْنَ
مِنْ سِنِيْنِي
كَرْمُ لِبْلابِي حَزِيْنُ.
20 مارس 2012
كفاني
كَفَانِي مِنْ دُعَاءِ الأُمِّ
حُبٌّ قَدْ كَسَانِي.
4 سبتمبر 2012
كنت
وَكُنْتُ بِآخِرِ المِتْرُو
وَحِيْدًا فِيْ غَرَامِ العِطْرِ مِنْ فِيْكِ
وَأَنْتِ بِآخِرِ المِتْرُو
تُرَاكِ الآنَ تَشْتَاقِيْنَ لِيْ أَنْفًا
تَرُوْمُ العِطْرَ مِنْ فِيْكِ.
12 فبراير 2012
لا تسأليني
هَذَا قَرَارُكِ الآنَ فَاخْتَارِي عَصَافِيْرَ الهَوَى
تَكْسُو سَرَادِيْبِي حَرِيْرًا أَنْتِ فِيْهِ المَارِدُ.
12 مايو 2012
لا تكتبي
لَا تَكْتُبِي فَوْقَ الرُّخَامِ المُرْتَوِي
دَمْعًا رَقِيْقَ المُهْجَةِ
بَلْ عَاتِبِي وَرْدًا يُجَافِي مُهْجَتِي
قَدْ يَنْتَمِي ضَدَّ الغَزَالِ المُرْتَقِي
دَرْبًا صَرِيْعَ المُهْجَةِ.
1 مارس 2012
لن يرانا
إِذْ أَرَاقَتْ وَرْدَةٌ عِطْرَ الحَنِيْنِ
فَوْقَ أَحْدَاثِ الزَّمَانِ
وَاسْتَكَانَ العَاشِقُوْنَ
لِانْفِتَاحِ الجُرْحِ دَرْبًا مِنْ أَنِيْنِ
لَنْ يَرَانَا الحُبُّ إِلا يَاسَمِيْنًا
قَدْ تَوَارَى
بَيْنَ أَسْرَابِ الحَيَارَى.
10 سبتمبر 2012
مالت
مَالَتْ عَلَى القَلْبِ يَمَامَاتُ الهَوَى
أَيْقَظْنَ مَا كَانَتْ عِنَاقًا لِلْهَوَى.
12 مارس 2012
مانجو
شَبَّهَتْنِي بِالخَرِيْفِ
إِذْ لِحَرْفِي حَرُّ صَيْفٍ
وَانْفِلاتٌ كَانْفِلاتِ عَصْفٍ
بَيْنَ شَطٍّ وَالرَّصِيْفِ
قَالَ وَصْفِي:
أَنْتَ مَانجُو
حِيْنَ خَطَّ فِيْكَ رِيْقِي.
4 سبتمبر 2012
مجلس
مَجْلِسُ الكُفَّارِ فِيْ قَبْوِ الجَوَارِي
أَعْلَنَ التَّرْتِيْلَ ذِكْرًا لِلْحَوَارِي
فَانْتَهَى المَأْفُوْنُ فَوْقَ العَرْشِ سَارِي
وَانْتَبَهْنَا
لا صَلاةَ الفَجْرِ تُشْفِيْ
أَوْ صَيَامَ الدَّهْرِ يَكْفِيْ.
19 مارس 2012
من آي ذكري
مِنْ آيِ ذِكْرِيْ مَرْقَدِي
بَيْنَ السَّوَاقِي جَدْوَلٌ
وَالنُّوْقُ حُمْرًا تَزْدَهِيْ
فِيْ عِشْقِ مَوْلاتِيْ لَهَا
أَلْفٌ وَأَلْفٌ مَوْعِدِيْ.
10 مايو 2012
نصف كوب
نِصْفُ كُوْبٍ مِنْ بَهَائِي
أَطْلَقَ الجُرْحَ البَرِيْءَ
فَوْقَ أَنْهَارِ الدِّمَاءِ
وَارْتَقَيْتُ اللَّحْنَ صَعْبًا
أَنَّ دَائِي مِنْ دَوَائِيْ.
13 يونيو 2012
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