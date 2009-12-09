

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 23:33

المحور: الادب والفن









عرس توب



أَيُّهَا الخَافِي عَلَيَّ

ذُو الجَلالِ

وَالتَّجَلّي

فِضْ عَلَيَّ

نَوْرَكَ الزَّاكِي عَلَيَّ

فِيْ صَلاتِي كَي أُقِيْمَ

عُرْسَ تَوْبٍ لِلّيَالِي

أَوْ عَلَيَّ.



26 أبريل 2012



عسكروا



قَالُوا لِيْ: عَسْكَرٌ فَوْقَ التِّلالِ

عَسْكَرُوا كَيْ يَقْهَرُوا ظُلْمَ الَّليَالِي

أَخْبَرُونِي عَنْ بِلادِي

عَسْكَرُوا كَي يُظْهِرُوا ذُلَّ الرِّجَالِ.



13 يونيو 2012





عشق مولاتي

عِشْقُ مَوْلاتِي خَصِيْبُ

إِنْ غَدَا فِيْ مُنْتَهَاهَا

صَارَ قَلْبُ الوَالِهِ المَحْزُوْنِ دَارَا

وَانْتَهَى بَحْرٌ جَدِيْبُ

كَيْفَ شَاءَ الحُبُّ هَذَا

قَلْبُ مَوْلاتِي أَدِيْبُ.





26 أبريل 2012



عود

عَوْدٌ عَلَى عُوْدِ اللَّيَالِي شَاهِدُ

قَد أَمَّرَتْنِي مُلْكَهَا

ثُمَّ اسْتَدَارَتْ تَحْرُسُ الأَبْوَابَ مِنْ

لَهْوِ الجَوَارِي فِيْ خُطُوْطِ الوَجْنَةِ.



14 فبراير 2012





عيد الفصح والأضحى



وَأَلْقَتْ فِيْ غَيَابِ الرُّوْحِ مُهْجَتَهَا

لِعِيْدِ الفِصْحِ وَالأَضْحَىْ

تَرَانِيْمًا كَدَمْعِ العَيْنِ رَقْرَاقًا

وَمُشْتَاقًا لِطَلْعَتِهَا

فَهَانَ الوِدُّ بَصَّاصًا

وَأَذْكَى فِيْ غَلائِلِهَا

غَرَامًا

كَانَ مَسْكُونًا بِمُقْلَتِهَا.



3 يونيو 2012



غريب



غَرِيْبٌ كَانَ يَجْفُوْنِي

قَلِيْلُ الخَطْوِ مُنْدَاحٌ كَمَا العِطْرِ

جَمِيْلٌ كَانَ يَهْوَانِي

أَسِيْلُ الخَدِّ مُلْتَاعٌ كَمَا القَطْرِ.





5 مارس 2012



غزالات



غَزَالاتٌ عَلَى أَطْيَافِ مَسْرَاكَ

تُعَاطِيْكَ

كَرَامَاتٍ وَأَسْرَارَا

وَلَيْسَ الحِصْنُ مَرْعَاكَ

وَلَكِنَّ المَدَى بَوْحٌ

فَهَلْ تَسْقِيْ غلالاتِ الرِّضَا صَفْحًا

وَتَفْضِي حِيْنَ أَلْقَاكَ؟

وَحِيْدًا مِثْلَ أَفْلاكٍ؟

وَضِيْئًا مِثْلَ أَشْوَاكٍ؟

غَزَالاتٌ

سَتَرْعَاكَ.



21 يونيو 2012



فَراش



فَرَاشٌ صَوَّبَ السَّهْمَ الَّذِي يُصْمِي

كَمَا قَلْبِي جَرِيْحٌ صَارَ قَلْبُ الرَّاشِقِ جُرْحًا نَازِفًا

جُرْحِيْ.



13 فبراير 2012

في البدء



فِيْ البِدْءِ كَانَتْ وَرْدَةُ التَّأْنِيْثِ وَحْيَ المُلْهِمِ

وَالحَرْفُ كَانَ البِدْءُ فِيْ التَّذْكِيْرِ وَحْيَ المُلْهَمِ.



20 فبراير 2012





كرم لبلابي



كَرْمُ لِبْلابِي أَتَانِي

طَلْقَ وَعْدٍ

عَنْد شَقْرَاءِ المُحَيَّا

كَاتِبًا فَوْقَ الشِّرَاعِ

حَرْفَ زَيْتُوْنِي وَتِيْنِي

فَاعْصِفِي لَيْمُوْنَ أَمْرِي

فِيْ ضَبَابِ الهَارِبِيْنَ

مِنْ سِنِيْنِي

كَرْمُ لِبْلابِي حَزِيْنُ.



20 مارس 2012



كفاني





كَفَانِي مِنْ دُعَاءِ الأُمِّ

حُبٌّ قَدْ كَسَانِي.





4 سبتمبر 2012







كنت



وَكُنْتُ بِآخِرِ المِتْرُو

وَحِيْدًا فِيْ غَرَامِ العِطْرِ مِنْ فِيْكِ

وَأَنْتِ بِآخِرِ المِتْرُو

تُرَاكِ الآنَ تَشْتَاقِيْنَ لِيْ أَنْفًا

تَرُوْمُ العِطْرَ مِنْ فِيْكِ.



12 فبراير 2012





لا تسأليني



هَذَا قَرَارُكِ الآنَ فَاخْتَارِي عَصَافِيْرَ الهَوَى

تَكْسُو سَرَادِيْبِي حَرِيْرًا أَنْتِ فِيْهِ المَارِدُ.



12 مايو 2012



لا تكتبي



لَا تَكْتُبِي فَوْقَ الرُّخَامِ المُرْتَوِي

دَمْعًا رَقِيْقَ المُهْجَةِ

بَلْ عَاتِبِي وَرْدًا يُجَافِي مُهْجَتِي

قَدْ يَنْتَمِي ضَدَّ الغَزَالِ المُرْتَقِي

دَرْبًا صَرِيْعَ المُهْجَةِ.





1 مارس 2012











لن يرانا



إِذْ أَرَاقَتْ وَرْدَةٌ عِطْرَ الحَنِيْنِ

فَوْقَ أَحْدَاثِ الزَّمَانِ

وَاسْتَكَانَ العَاشِقُوْنَ

لِانْفِتَاحِ الجُرْحِ دَرْبًا مِنْ أَنِيْنِ

لَنْ يَرَانَا الحُبُّ إِلا يَاسَمِيْنًا

قَدْ تَوَارَى

بَيْنَ أَسْرَابِ الحَيَارَى.



10 سبتمبر 2012



مالت

مَالَتْ عَلَى القَلْبِ يَمَامَاتُ الهَوَى

أَيْقَظْنَ مَا كَانَتْ عِنَاقًا لِلْهَوَى.



12 مارس 2012





مانجو



شَبَّهَتْنِي بِالخَرِيْفِ

إِذْ لِحَرْفِي حَرُّ صَيْفٍ

وَانْفِلاتٌ كَانْفِلاتِ عَصْفٍ

بَيْنَ شَطٍّ وَالرَّصِيْفِ

قَالَ وَصْفِي:

أَنْتَ مَانجُو

حِيْنَ خَطَّ فِيْكَ رِيْقِي.



4 سبتمبر 2012







مجلس



مَجْلِسُ الكُفَّارِ فِيْ قَبْوِ الجَوَارِي

أَعْلَنَ التَّرْتِيْلَ ذِكْرًا لِلْحَوَارِي

فَانْتَهَى المَأْفُوْنُ فَوْقَ العَرْشِ سَارِي

وَانْتَبَهْنَا

لا صَلاةَ الفَجْرِ تُشْفِيْ

أَوْ صَيَامَ الدَّهْرِ يَكْفِيْ.



19 مارس 2012



من آي ذكري



مِنْ آيِ ذِكْرِيْ مَرْقَدِي

بَيْنَ السَّوَاقِي جَدْوَلٌ

وَالنُّوْقُ حُمْرًا تَزْدَهِيْ

فِيْ عِشْقِ مَوْلاتِيْ لَهَا

أَلْفٌ وَأَلْفٌ مَوْعِدِيْ.



10 مايو 2012





نصف كوب



نِصْفُ كُوْبٍ مِنْ بَهَائِي

أَطْلَقَ الجُرْحَ البَرِيْءَ

فَوْقَ أَنْهَارِ الدِّمَاءِ

وَارْتَقَيْتُ اللَّحْنَ صَعْبًا

أَنَّ دَائِي مِنْ دَوَائِيْ.





13 يونيو 2012