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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رمضان حمزة محمد - السدود قد تكون أدوات فعالة للتسليح عندما تكون مناطق مستجمعات المياه مناطق الحرب
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السدود قد تكون أدوات فعالة للتسليح عندما تكون مناطق مستجمعات المياه مناطق الحرب
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رمضان حمزة محمد - السدود قد تكون أدوات فعالة للتسليح عندما تكون مناطق مستجمعات المياه مناطق الحرب