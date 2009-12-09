

عادل عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 18:40

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









• الصباح، لغة قلب الله!

• المساء، سِتْر الله على أخطائنا!

• جمال الصباح، يكتمل بجمال قلوبكم!

• من نحبهم.. نحيا فيهم، ويحيوا فينا!

• التحية هديّة، والهديّة لغة القلب!

• نجحنا في إضاءة الليل، نجاحنا في إظلام النهار!

• الحب المشروط ليس حباً، أنه عبوديّة!

• يكرهون الورود الحمراء؛ لأنها تُدينهم على سكيبهم الدم!

• دين بلا عقل، عقل بلا دين!