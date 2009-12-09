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الأحداث تتكلم (37)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 18:40
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


• الصباح، لغة قلب الله!
• المساء، سِتْر الله على أخطائنا!
• جمال الصباح، يكتمل بجمال قلوبكم!
• من نحبهم.. نحيا فيهم، ويحيوا فينا!
• التحية هديّة، والهديّة لغة القلب!
• نجحنا في إضاءة الليل، نجاحنا في إظلام النهار!
• الحب المشروط ليس حباً، أنه عبوديّة!
• يكرهون الورود الحمراء؛ لأنها تُدينهم على سكيبهم الدم!
• دين بلا عقل، عقل بلا دين!





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عادل عطية

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (37)